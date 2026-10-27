Señal de alerta: la confianza en el Gobierno acumula una caída del 20,7% en lo que va de 2026

Un informe de la Universidad Torcuato Di Tella reveló que el respaldo a la gestión de Milei retrocedió 7% interanual.

La confianza en el gobierno de Javier Milei continúa mostrando señales de deterioro, pese a una leve recuperación durante octubre. El último informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) reveló que el indicador acumula una caída del 20,7% desde diciembre de 2025 y del 7% en términos interanuales, mientras que el promedio de toda la administración libertaria descendió a 2,33 puntos, su nivel más bajo desde el inicio de la gestión.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 1,95 puntos sobre una escala de 0 a 5, apenas por encima de los 1,94 registrados en septiembre. La variación mensual fue positiva en un 0,9%, pero no logró revertir el retroceso acumulado durante el año, marcado por sucesivas caídas en la percepción sobre el desempeño del Poder Ejecutivo.

El relevamiento, realizado entre el 5 y el 16 de octubre de 2026, incluyó 1.000 casos distribuidos en 39 localidades del país y analizó cinco dimensiones vinculadas con la administración nacional: evaluación general, capacidad para resolver problemas, eficiencia en el gasto público, honestidad de los funcionarios y preocupación por el interés general.

La propia universidad relativizó el significado del repunte mensual y señaló que, desde abril, el indicador oscila alrededor de los dos puntos, con movimientos moderados que resultan compatibles con el margen de error de la medición.

El promedio de la gestión cayó a su nivel más bajo

Uno de los datos centrales del informe aparece en la evolución acumulada del indicador desde la llegada de Milei a la Presidencia. Según la UTDT, el promedio del ICG durante la administración libertaria descendió a 2,33 puntos, el registro más bajo alcanzado por ese promedio desde el comienzo de su mandato.

La comparación histórica muestra que, en el mismo tramo de gestión, el expresidente Mauricio Macri registraba un promedio de 2,45 puntos, mientras que Alberto Fernández alcanzaba 1,85.

Sin embargo, al comparar exclusivamente el mes 34 de cada presidencia, el resultado de Milei presenta diferencias. Sus actuales 1,95 puntos se ubican por debajo de los 2,70 que tenía Néstor Kirchner en el mismo momento de su mandato, pero superan los 1,76 de Macri, los 1,70 y 1,65 correspondientes a los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y los 1,28 de Alberto Fernández.

El documento de la casa de estudios señala que la confianza durante la presidencia de Milei se mantuvo relativamente alta frente a algunas administraciones anteriores, aunque el deterioro registrado desde fines de 2025 redujo considerablemente el nivel del indicador.

El informe también desagrega la confianza en cinco componentes que permiten identificar qué aspectos de la gestión obtienen mejores y peores evaluaciones. Durante octubre, cuatro de esas dimensiones registraron aumentos respecto del mes anterior. La excepción fue Honestidad de los funcionarios, que descendió 3% y quedó en 2,37 puntos.

La Capacidad para resolver los problemas del país alcanzó los 2,27 puntos, con una mejora del 3,3%, mientras que la Eficiencia en la administración del gasto público llegó a 1,99 puntos, tras avanzar 2,5%. Por su parte, la Evaluación general del Gobierno se ubicó en 1,63 puntos, con un incremento mensual del 2,1%.

El componente que obtuvo el puntaje más bajo fue Preocupación por el interés general, con apenas 1,51 puntos, pese a una mejora del 0,5% respecto de septiembre.

El conurbano bonaerense, donde Milei registra menor confianza

La distribución geográfica del relevamiento mostró diferencias importantes entre las distintas regiones del país. El Gran Buenos Aires presentó el nivel de confianza más bajo, con 1,62 puntos, y una caída mensual del 6,2%. Se trata de un resultado inferior al promedio nacional de 1,95 puntos y al registrado tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior.

En CABA, el indicador alcanzó los 1,88 puntos, con una mejora del 2,1%, mientras que en el interior del país llegó a 2,13 puntos, después de aumentar 3,7%. La diferencia entre el conurbano y el interior fue de 0,51 puntos, lo que evidencia una valoración desigual de la administración nacional según la región de residencia de los encuestados.

Las diferencias también aparecieron en el análisis por edades, donde el Gobierno registró su deterioro más marcado entre los adultos mayores. Entre las personas de más de 50 años, el ICG cayó 10,2% durante octubre y se ubicó en 1,81 puntos, el valor más bajo alcanzado por ese segmento desde la asunción de Milei. La universidad señaló que la confianza dentro de ese grupo mantiene una tendencia descendente desde julio.

En contraste, los jóvenes de 18 a 29 años continuaron siendo el segmento etario con mayor valoración del Gobierno, con 2,38 puntos y una mejora mensual del 3,6%. Entre las personas de 30 a 49 años, el indicador llegó a 1,96 puntos, tras aumentar 6,5%.

El estudio también identificó diferencias según el nivel educativo. Quienes cuentan con estudios terciarios o universitarios alcanzaron 2,07 puntos, mientras que las personas con educación primaria registraron apenas 1,29 puntos, el resultado más bajo entre los grupos educativos analizados.

Por género, la confianza fue mayor entre los hombres, con 2,17 puntos, que entre las mujeres, donde se ubicó en 1,73 puntos. Sin embargo, durante octubre la medición entre las mujeres aumentó 7,2%, frente a una disminución del 1% entre los hombres.

Otro de los resultados del informe está relacionado con la percepción de los encuestados sobre la situación económica futura. Entre quienes consideran que la economía argentina mejorará durante los próximos doce meses, el índice de confianza alcanzó los 4,10 puntos, muy por encima del promedio general.

En cambio, entre quienes creen que la situación permanecerá sin cambios, la medición descendió a 2,58 puntos. La diferencia más pronunciada se observó entre las personas que esperan un empeoramiento de las condiciones económicas: en ese grupo, la confianza en la gestión libertaria se ubicó en apenas 0,40 puntos.

La diferencia más pronunciada se observó entre las personas que esperan un empeoramiento de las condiciones económicas: en ese grupo, la confianza en la gestión libertaria se ubicó en apenas 0,40 puntos.

Un repunte que no alcanza para revertir la caída acumulada

El resultado de octubre dejó dos movimientos diferentes dentro del mismo indicador. Por un lado, la confianza registró una mejora mensual del 0,9%, luego de haber descendido 5,9% durante septiembre. Por otro, mantuvo una caída interanual del 7% y una contracción mucho más pronunciada respecto del cierre de 2025.

El deterioro entre los mayores de 50 años, la baja en el conurbano bonaerense y el retroceso de la percepción sobre honestidad contrastaron con las mejoras observadas en otras dimensiones de la gestión.

Con 1,95 puntos en octubre, una pérdida acumulada del 20,7% desde fines de 2025 y el promedio de gestión en su piso de 2,33 puntos, Milei enfrenta un escenario de confianza debilitada respecto del comienzo del año. El pequeño repunte mensual no modifica, por ahora, el balance negativo que muestra el indicador en las comparaciones de mediano plazo.