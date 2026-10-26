Efecto Lula: se desploman las acciones argentinas, el riesgo país salta a 745 puntos y el dólar vuelve a subir

La reelección del presidente brasileño provocó una fuerte reacción en los mercados financieros y arrastró a los activos nacionales.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil tuvo un impacto inmediato sobre los mercados argentinos. Este lunes 26 de octubre, las acciones y los bonos nacionales registraron fuertes caídas, el riesgo país escaló hasta los 745 puntos básicos y el dólar volvió a subir, en una jornada atravesada por la reacción negativa de los inversores al resultado electoral del principal socio comercial de la Argentina.

El movimiento financiero comenzó en Brasil, donde el triunfo de Lula frente a Flávio Bolsonaro alteró las expectativas de los operadores que habían apostado por un cambio de gobierno. Las pérdidas de los activos brasileños se trasladaron rápidamente a otros mercados de la región y alcanzaron a la Argentina, que enfrenta sus propias dificultades financieras y mantiene una estrecha vinculación comercial con el país vecino.

En Buenos Aires, el índice Merval llegó a retroceder alrededor de 6,5% durante las primeras operaciones, aunque posteriormente moderó las pérdidas y pasó a registrar una baja cercana al 4,2%. En Wall Street, los certificados de acciones argentinas (ADR) también operaron con importantes caídas, mientras que los títulos públicos en dólares cedieron hasta 1,6%.

El deterioro de los bonos provocó un nuevo aumento del indicador que elabora JP Morgan, que avanzó desde los 707 puntos básicos del cierre anterior hasta los 745 puntos, una suba de 38 unidades, equivalente al 5,4%. Se trata de uno de los niveles más elevados del último año y de una señal del mayor rendimiento exigido por los inversores para mantener deuda argentina.

Mercado Libre y los bancos, entre los más golpeados

Las mayores pérdidas de la jornada se concentraron en las empresas con exposición al mercado brasileño y en las entidades financieras argentinas que cotizan en Nueva York.

Mercado Libre apareció entre las compañías más afectadas, con retrocesos que superaron el 10% en distintos momentos de la rueda. La empresa fundada por Marcos Galperin mantiene una presencia significativa en Brasil, por lo que los cambios en las expectativas económicas y cambiarias de ese país tienen relevancia para sus operaciones.

Los bancos argentinos también registraron fuertes bajas. Durante las primeras operaciones, las acciones de Supervielle llegaron a perder cerca del 9%, mientras que Banco Macro, BBVA Argentina y Grupo Financiero Galicia sufrieron retrocesos importantes.

La caída alcanzó asimismo a empresas energéticas y otros papeles nacionales negociados en el exterior, en una jornada de ventas generalizadas de activos latinoamericanos. El retroceso no se limitó a las acciones. Los bonos soberanos argentinos denominados en dólares también operaron en terreno negativo, con pérdidas más pronunciadas en los títulos de vencimiento largo.

Entre los instrumentos afectados figuraron el AL41D, con una caída cercana al 1,5%, y el AE38D, que retrocedió aproximadamente 1,2%, de acuerdo con las cotizaciones registradas durante la rueda.

Las mayores pérdidas de la jornada se concentraron en las empresas con exposición al mercado brasileño y en las entidades financieras argentinas que cotizan en Nueva York.

El riesgo país volvió a superar los 740 puntos

El incremento del riesgo país constituyó una de las principales señales de la jornada. El indicador elaborado por JP Morgan mide la diferencia entre los rendimientos exigidos a los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos de características comparables.

Cuando los precios de los bonos argentinos caen, sus rendimientos tienden a aumentar. Ese movimiento puede elevar el riesgo país y encarecer las condiciones de financiamiento externo.

Durante la jornada, el índice alcanzó los 745 puntos básicos, frente a los 707 registrados anteriormente. El aumento coincidió con un contexto de mayor volatilidad internacional y ventas de activos vinculados con Brasil.

La evolución adquiere relevancia para el gobierno de Javier Milei, que sostiene entre sus objetivos económicos la recuperación de la confianza financiera y la reducción del costo de endeudamiento del país.

Aunque el resultado electoral brasileño fue uno de los factores que explicaron las ventas del lunes, la magnitud de los movimientos también depende de las condiciones propias de Argentina, las expectativas sobre su economía y el comportamiento de los inversores internacionales.

El dólar subió y la caída del real agregó presión cambiaria

La reacción de los mercados también alcanzó al tipo de cambio. Durante la jornada, el dólar oficial aumentó $10 y llegó a $1.560 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se ubicó alrededor de los $1.575.

La suba fue más pronunciada en las cotizaciones financieras. El contado con liquidación (CCL) avanzó aproximadamente 1,8% y alcanzó los $1.679, ampliando la diferencia respecto del tipo de cambio oficial.

El movimiento coincidió con una fuerte depreciación del real brasileño, que llegó a perder más del 10% de su valor frente al dólar, con cotizaciones que superaron los 5,60 reales por unidad de la moneda estadounidense.

La evolución de la divisa brasileña tiene especial importancia para Argentina por el volumen de intercambio industrial entre los dos países. Un real más débil puede abaratar los productos fabricados en Brasil frente a los argentinos y dificultar la competitividad de las exportaciones nacionales.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtieron que el retroceso de la moneda brasileña incorpora un factor de presión sobre el peso argentino. La firma señaló que será importante observar si el equipo económico permite que los movimientos del mercado se reflejen en el tipo de cambio o si decide intervenir para moderarlos.

Aunque el resultado electoral brasileño fue uno de los factores que explicaron las ventas del lunes, la magnitud de los movimientos también depende de las condiciones propias de Argentina, las expectativas sobre su economía y el comportamiento de los inversores internacionales.

Una jornada de pérdidas que vuelve a poner el financiamiento en el centro

La caída de las acciones argentinas, el retroceso de los bonos y el aumento del riesgo país dejaron una nueva señal de volatilidad financiera para el Gobierno.

Con el indicador de JP Morgan en 745 puntos básicos, el dólar oficial en $1.560 y pérdidas de dos dígitos en algunas compañías que cotizan en Wall Street, la reacción al resultado electoral brasileño mostró hasta qué punto los movimientos de la principal economía sudamericana pueden trasladarse rápidamente al mercado argentino.

La evolución del real, la política fiscal de Brasil y las próximas decisiones económicas de Lula estarán entre las variables externas que seguirán los inversores. En paralelo, el mercado continuará evaluando las necesidades de financiamiento de Argentina, el desempeño de la actividad y las perspectivas del programa económico hacia 2027.

El salto de 38 puntos básicos en el riesgo país y las fuertes bajas de los activos argentinos marcaron la primera reacción financiera al triunfo de Lula. La incógnita ahora es si las pérdidas se moderarán con las próximas señales del gobierno brasileño o si la volatilidad regional continuará condicionando las cotizaciones nacionales.