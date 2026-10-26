El triunfo de Lula sacude el tablero económico argentino: qué puede pasar con el dólar, las exportaciones y los mercados

La reelección del presidente brasileño abre interrogantes sobre la competitividad de la industria nacional, las inversiones y la cotización del real.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil abre un nuevo escenario para la economía argentina, con posibles consecuencias sobre el dólar, las exportaciones industriales, las inversiones y los mercados financieros. El mandatario brasileño consiguió su reelección frente a Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta ajustada y extendió su continuidad al frente del principal socio comercial de la Argentina, en medio de fuertes diferencias políticas con el gobierno de Javier Milei.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Bolsonaro, un resultado que comenzó a generar movimientos en los activos brasileños y advertencias sobre sus posibles efectos en el mercado argentino. Los analistas económicos anticiparon que una caída del real podría encarecer relativamente los productos nacionales, afectar la competitividad de la industria y trasladar nuevas tensiones a las acciones, los bonos y el riesgo país.

El resultado electoral encuentra a la Argentina con una fuerte dependencia del mercado brasileño para colocar su producción manufacturera. Según los últimos datos oficiales del INDEC, entre enero y septiembre de 2026 las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron USD 9.789 millones, mientras que las importaciones desde ese país sumaron USD 12.005 millones. La diferencia dejó un saldo comercial negativo de USD 2.216 millones, pese a que las ventas al país vecino crecieron 4,5% interanual.

La importancia de ese vínculo excede las cifras del intercambio bilateral. Brasil concentra una parte sustancial de las exportaciones industriales argentinas, especialmente de vehículos y autopartes, por lo que cualquier cambio en su actividad económica, su política cambiaria o sus decisiones de inversión puede repercutir sobre las fábricas nacionales. A ese panorama se suma la reacción de los mercados internacionales, que comenzaron a revisar sus posiciones después de que parte de los inversores apostara por una victoria de Bolsonaro.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Bolsonaro.

Los mercados anticipan caídas y una nueva presión sobre el riesgo país

La primera reacción financiera a la reelección de Lula estuvo marcada por retrocesos en los instrumentos vinculados con Brasil. El fondo cotizado iShares MSCI Brazil ETF, que agrupa acciones de empresas brasileñas negociadas en el exterior, llegó a registrar caídas cercanas al 20% durante las operaciones nocturnas en Nueva York, antes de moderar parcialmente ese movimiento.

El resultado contrastó con el comportamiento de los activos brasileños después de la primera vuelta electoral, cuando las expectativas de un eventual triunfo opositor habían impulsado las cotizaciones bursátiles y fortalecido al real.

El economista Fernando Marull, socio de FMyA, anticipó consecuencias sobre el mercado financiero argentino. “Debería pegar negativamente en las acciones, los bonos y el dólar, porque en la primera vuelta el impacto había sido positivo”, sostuvo en declaraciones publicadas por La Nación. El especialista estimó además que la moneda brasileña podría depreciarse alrededor de un 5%.

Una evaluación similar realizó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, quien advirtió que una corrección de los activos brasileños podría trasladarse hacia otros mercados de la región. Según explicó, una caída de las cotizaciones en Brasil puede generar ventas de bonos soberanos argentinos y certificados de acciones que operan en el exterior, con posibles consecuencias sobre el riesgo país.

Camusso también señaló que el alcance de esa reacción dependerá de las primeras señales económicas del nuevo mandato de Lula, particularmente de su política fiscal y de la relación con el Congreso brasileño.

El economista Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, planteó una perspectiva más moderada. Reconoció que podrían registrarse salidas de capitales y mayor volatilidad, pero relativizó la posibilidad de un deterioro financiero prolongado en Argentina. “No es un escenario favorable para el peso y la Argentina, pero tampoco una catástrofe”, afirmó, al señalar que una parte importante de los desafíos económicos nacionales responde a factores internos.

El resultado electoral encuentra a la Argentina con una fuerte dependencia del mercado brasileño para colocar su producción manufacturera.

Brasil, un mercado decisivo para la industria argentina

La dimensión económica del resultado electoral aparece con mayor claridad en el intercambio comercial. Durante los primeros nueve meses de 2026, Brasil absorbió el 12,7% de las exportaciones argentinas, con una participación especialmente significativa de los productos manufacturados.

De los USD 9.789 millones vendidos al mercado brasileño, USD 6.312 millones correspondieron a manufacturas de origen industrial, aproximadamente el 64,5% del total. Los datos muestran la importancia que tiene la demanda del país vecino para las empresas argentinas, particularmente aquellas vinculadas con las cadenas industriales del Mercosur.







La industria automotriz constituye uno de los ejemplos más representativos. Según cifras de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), entre enero y septiembre Brasil recibió 128.042 vehículos fabricados en la Argentina, equivalentes a más del 63% de las exportaciones automotrices nacionales.

La evolución de ese mercado resulta determinante para las terminales y autopartistas instaladas en el país, muchas de las cuales organizan su producción en función de la demanda brasileña.

El especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo consideró que la continuidad de Lula no debería alterar sustancialmente los vínculos comerciales, debido al grado de integración alcanzado por las empresas de ambos países.

“Creo que probablemente no haya grandes cambios. El comercio entre los dos países está muy consolidado por la relación entre las empresas, y eso no se detiene, y el Mercosur además es un amparo institucional”, explicó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

El real, una variable que puede complicar las exportaciones

Uno de los principales interrogantes económicos que dejó la elección brasileña está relacionado con el comportamiento del real. Una depreciación de esa moneda frente al dólar podría modificar las condiciones de competencia entre los productos argentinos y brasileños.

Si el real pierde valor mientras el peso argentino se mantiene relativamente estable, los bienes producidos en Brasil pueden abaratarse frente a los nacionales. Al mismo tiempo, las exportaciones argentinas pueden resultar más costosas para los compradores brasileños.

El economista Federico Pellegrini explicó que ese movimiento cambiario constituye un factor relevante para la producción nacional. “Un real más fuerte mejora la competitividad argentina frente a Brasil. Un real más débil abarata la producción brasileña y se hace más difícil competir para nuestras empresas”, señaló en declaraciones a Noticias Argentinas.

El efecto no dependerá exclusivamente de la cotización de ambas monedas. También influirán los costos industriales, la evolución de la demanda, las condiciones de financiamiento y la capacidad de las empresas para sostener sus exportaciones.

En ese sentido, Gustavo Perego, director de la consultora Abeceb, destacó que el sector automotor representa aproximadamente la mitad del comercio dentro del Mercosur y que el nivel de actividad brasileño constituye una variable especialmente importante para esa industria.

El especialista planteó un escenario de crecimiento cercano al 1% para Brasil en 2027, condicionado por la necesidad de corregir los desequilibrios fiscales y por la posible evolución de la confianza de los inversores.

Ladrón. Presidiario. Basura calva. Así se refirió hoy Milei a Lula Da Silva, presidente de la Republica Federativa de Brasil. Que nos da vergüenza tener un presidente así, ya lo sabemos. Y nos cansamos de denunciarlo y, lo más importante, de votarle en contra sus leyes vendepatria. Pero esto es de otra naturaleza: es un hecho inaceptable en el plano de las relaciones diplomáticas con nuestro principal socio comercial e histórico país hermano. Que el canciller argentino lo justifique solo agrava el cuadro de situación. — Julia Strada (@Juli_Strada) July 26, 2026

Inversiones industriales: las oportunidades y la competencia entre los dos países

La continuidad de Lula también plantea interrogantes sobre las decisiones de inversión de las empresas que operan en ambos mercados. El gobierno brasileño sostiene una política de desarrollo industrial que incluye incentivos a la producción, financiamiento y programas destinados a fortalecer las cadenas de valor locales. Para Argentina, ese esquema puede representar oportunidades de integración productiva, pero también una competencia por la instalación de nuevas plantas.

Pellegrini advirtió sobre esa doble posibilidad al analizar las perspectivas de la relación bilateral. “La política industrial de Lula puede abrir proyectos conjuntos, pero también puede desviar plantas y proveedores que podrían instalarse en la Argentina”, sostuvo. El economista agregó que el crecimiento brasileño, por sí solo, no garantiza una mayor participación argentina dentro de las cadenas regionales de producción.

La discusión involucra particularmente a las industrias automotriz, metalmecánica y de autopartes, donde las decisiones empresariales suelen considerar simultáneamente los costos, los incentivos tributarios, el acceso al crédito y las perspectivas de demanda de los dos países.

En ese marco, las políticas de promoción industrial brasileñas y las condiciones económicas argentinas constituyen variables para las próximas decisiones de inversión, tanto en ampliaciones de fábricas existentes como en nuevos proyectos productivos.

La relación energética también forma parte de ese escenario. Los acuerdos e iniciativas para aumentar el suministro de gas argentino a Brasil ofrecen un espacio de cooperación que puede mantenerse más allá de las diferencias políticas entre sus presidentes.

Vacaciones en Brasil: qué puede pasar con los precios

La posible depreciación del real también abre interrogantes para el turismo argentino, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano. Una caída de la moneda brasileña frente al dólar podría reducir el costo de determinados consumos en Brasil para los viajeros argentinos, siempre que la evolución del peso permita aprovechar esa diferencia cambiaria.

Sin embargo, los operadores turísticos advierten que ese movimiento no necesariamente se traduciría en una reducción equivalente del costo total de las vacaciones.

Desde Despegar explicaron que una parte importante de los gastos turísticos, como los pasajes aéreos y determinados alojamientos, se comercializa en dólares. Por ese motivo, una variación del real puede tener un efecto más directo sobre los gastos cotidianos en destino que sobre el valor de los paquetes turísticos.

Así, el movimiento cambiario que podría generar dificultades de competitividad para determinados sectores industriales argentinos también podría modificar los costos de quienes elijan destinos brasileños durante el próximo verano.