Pymes bajo presión: los bancos endurecen el crédito y cae la demanda de préstamos

Pymes.

El acceso al crédito volvió a complicarse para las pequeñas y medianas empresas argentinas. Según la última Encuesta de Condiciones Crediticias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), publicada el jueves 22 de octubre, los bancos endurecieron sus criterios para aprobar préstamos durante el tercer trimestre de 2026, mientras las firmas redujeron significativamente su demanda de financiamiento.

El deterioro fue más pronunciado entre las pymes que entre las grandes compañías. El relevamiento, realizado entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, mostró restricciones en los requisitos de aprobación, los montos máximos, los plazos y las garantías exigidas. Al mismo tiempo, las entidades financieras percibieron una fuerte disminución de las solicitudes de crédito empresarial.

La combinación de mayores exigencias bancarias y menor demanda de préstamos agrega presión sobre un sector productivo que enfrenta ventas debilitadas, dificultades para invertir y problemas para sostener su actividad. Los resultados aparecen mientras la economía argentina muestra señales de estancamiento y la industria continúa entre los rubros más afectados.

Los bancos endurecen las condiciones para las pymes

El dato más significativo aparece en los criterios utilizados para aprobar créditos. Durante el tercer trimestre, el índice de difusión de las condiciones crediticias para las pymes se ubicó en -23, frente al -14,6 registrado para el conjunto de las empresas y el -10,9 correspondiente a las grandes compañías.

Informe oficial del BCRA — tercer trimestre de 2026.

El indicador sintetiza las respuestas de las entidades financieras sobre la evolución de sus requisitos de aprobación. Los valores negativos reflejan un endurecimiento, que en el caso de las pequeñas y medianas firmas resultó significativamente más intenso.

La diferencia también se observa en las condiciones de los préstamos efectivamente aprobados. Los montos máximos disponibles para las pymes registraron un índice restrictivo de -21,4, mientras los plazos de financiamiento alcanzaron -22,1 y los requerimientos de garantías, -22,6.

En los tres casos, los bancos informaron condiciones más exigentes para las firmas de menor tamaño. Para las grandes empresas también hubo restricciones, aunque de menor intensidad en los límites de financiamiento y las garantías.

El informe mostró una excepción: los márgenes que las entidades aplican sobre su costo de financiamiento presentaron una moderada flexibilización. Las comisiones, por su parte, permanecieron prácticamente sin cambios.

Informe oficial del BCRA — tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, la mejora parcial de ese componente no compensó el endurecimiento de los requisitos generales. Para las pymes, las restricciones alcanzaron tanto las posibilidades de acceder a un préstamo como sus condiciones de devolución.

La demanda de crédito registra una fuerte caída

El segundo problema aparece del lado de las empresas. Durante el período julio-septiembre, los bancos percibieron una disminución significativa de la demanda de préstamos, con un índice de -35,1 para las pymes.

El comportamiento fue diferente según el tamaño de las firmas. Mientras las pequeñas y medianas empresas registraron ese resultado negativo, entre las grandes compañías el indicador se ubicó en -19.

Informe oficial del BCRA — tercer trimestre de 2026.

La diferencia muestra que el enfriamiento de la demanda de financiamiento fue más intenso entre las firmas de menor escala, que también enfrentaron las mayores restricciones de aprobación.

La señal coincide con los últimos relevamientos sobre la actividad productiva. En septiembre, el 54% de las industrias consultadas por el INDEC identificó la falta de demanda como su principal obstáculo para aumentar la producción, mientras que el 48,4% indicó que sus pedidos del mercado interno estaban por debajo de lo habitual.

Las expectativas industriales tampoco muestran una recuperación generalizada. Para el último trimestre del año, el 19,3% de las fábricas anticipó una disminución de su producción y apenas el 13,2% proyectó un aumento.

La situación financiera también aparece entre las principales preocupaciones empresarias: el 30,1% de los establecimientos industriales evaluó negativamente sus posibilidades de acceder al crédito.

En la provincia de Buenos Aires, las dificultades ya habían sido advertidas por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA). Ambas entidades señalaron que algunas pequeñas y medianas empresas comenzaron a necesitar financiamiento no solamente para invertir, sino también para pagar salarios, comprar materias primas y sostener sus operaciones cotidianas.

A ese escenario se agrega el deterioro del cumplimiento de las obligaciones financieras. Un informe de la consultora Fidelitas registró en septiembre 58.982 empresas con deudas en mora, un incremento interanual del 53%, en medio de dificultades económicas que alcanzan a diferentes actividades.

El último trimestre tampoco anticipa una recuperación para las pymes

Las expectativas recogidas por el Banco Central muestran que el panorama financiero seguirá siendo desigual hacia el cierre de 2026.

Para el cuarto trimestre, los bancos anticipan una situación prácticamente estable en los requisitos generales de aprobación de préstamos empresariales. El índice proyectado para el conjunto de las firmas es de 1,6, compatible con un escenario sin cambios significativos.

BCRA.

Pero las pymes seguirían enfrentando restricciones moderadas, con un indicador esperado de -12,8 para los estándares crediticios. Las grandes empresas, en cambio, presentan una perspectiva de estabilidad.

Las diferencias también aparecen en la demanda. Las entidades esperan un leve crecimiento de las solicitudes de financiamiento empresarial en general, con un índice proyectado de 7,2. Sin embargo, esa mejora estaría impulsada principalmente por las compañías de mayor tamaño.

Para las grandes firmas, la demanda esperada alcanza un indicador de 12,2, mientras que para las pymes se proyecta un índice de -1,2, equivalente a un escenario sin recuperación significativa.

El contraste no se limita al tamaño de las empresas. En los préstamos destinados a hogares, el Banco Central registró durante el tercer trimestre una flexibilización significativa de los criterios de aprobación de créditos hipotecarios, con un índice de 22.

Los resultados describen un mercado financiero con comportamientos diferentes: mientras determinadas líneas muestran mejores condiciones, el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas continúa entre los segmentos con mayores dificultades.

El panorama adquiere relevancia para la política económica del Gobierno de Javier Milei, en un período marcado por el retroceso de la actividad industrial y comercial. Los últimos datos oficiales del INDEC mostraron que la industria manufacturera cayó 3,2% interanual en agosto y el comercio retrocedió 3,5%.

Con la demanda interna debilitada y mayores exigencias para conseguir fondos, las pymes afrontan el cierre de 2026 sin señales claras de recuperación del crédito. Las próximas mediciones permitirán conocer si las restricciones comienzan a moderarse o si las dificultades para financiar la producción y el capital de trabajo persisten durante los últimos meses del año.