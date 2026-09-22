Crédito para pagar sueldos: la señal de alarma de la industria bonaerense

Industria pyme.

Las principales entidades empresarias bonaerenses advirtieron que la caída de las ventas, el aumento de los costos, las dificultades para acceder al financiamiento y la competencia con productos importados están reduciendo el margen de las pymes para sostener la producción y el empleo. El deterioro ya obliga a algunas firmas a buscar fondos para cubrir salarios, comprar materia prima o refinanciar obligaciones fiscales.

El diagnóstico fue planteado por Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), y Camilo Alberto Kahale, titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

FEBA reúne a más de 250 cámaras vinculadas con el comercio, la industria, la construcción, la producción, el turismo y los servicios. ADIBA funciona como su brazo industrial y representa principalmente a pequeñas y medianas fábricas de capital nacional, además de uniones industriales regionales, parques productivos y cámaras sectoriales.

Menos consumo y costos que no pueden trasladarse

Para Zurzolo, el principal problema aparece actualmente del lado de la demanda. “Cuando uno habla con todos los industriales, lo que te dicen es que los mayores problemas vienen por la baja de ventas”, afirmó. A esa contracción le sumó la presión tributaria y las dificultades para competir con mercadería importada que ingresa con una estructura de costos diferente.

Kahale describió una acumulación de gastos que alcanza a alquileres, servicios, logística, impuestos y reposición de mercadería. Aunque esos componentes aumentan, las empresas no siempre pueden trasladar las subas a sus precios porque el consumo no acompaña. “Los costos suben, pero la capacidad de trasladarlos al precio no se puede aplicar de manera lineal”, explicó. Su conclusión fue directa: “No hay plata en la calle”.

Los últimos indicadores respaldan ese diagnóstico. De acuerdo con el relevamiento de CAME, las ventas minoristas pymes bajaron 0,2% interanual en agosto, retrocedieron 2,7% frente a julio y acumularon una contracción del 2,4% durante los primeros ocho meses de 2026.

Informe CAME.

La debilidad del consumo convive con una nueva aceleración de los precios mayoristas. El Índice de Precios Internos al por Mayor del INDEC aumentó 2,1% en agosto, después del 0,8% registrado en julio. El indicador acumuló una suba del 19,1% en ocho meses y del 29,8% interanual.

La presión fue especialmente marcada en los costos energéticos: el petróleo crudo y el gas aumentaron 8% durante agosto. Los productos importados, por su parte, avanzaron 2,9%, por encima del promedio general. Para las empresas que dependen de insumos externos o de bienes vinculados con la energía y el transporte, esos movimientos reducen todavía más el margen disponible.

Las pymes intentaron sostener sus niveles de producción para preservar puestos de trabajo, pero comenzaron a encontrar dificultades para reponer la materia prima utilizada. “Realizar hoy esa inversión y continuar produciendo se volvió cada vez más complicado”, describió Zurzolo.

Informe del INDEC sobre precios mayoristas.

Fábricas ociosas y financiamiento para gastos corrientes

El deterioro también aparece en la utilización de la capacidad instalada. Según el último informe del INDEC, la industria manufacturera utilizó en julio el 58,2% de su capacidad, por debajo del 59,1% de junio y del 58,4% registrado en el mismo mes de 2025.

Algunas ramas quedaron muy por debajo del promedio: la metalmecánica, sin contar automotores, operó al 38,3%; la industria automotriz, al 39%; caucho y plástico, al 40,2%; textiles, al 45,3%; y minerales no metálicos, al 48,6%.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que el indicador quedó 6,8 puntos porcentuales por debajo de 2023 y lo calificó como el tercer registro más bajo del siglo XXI, solamente por encima de los niveles de la pandemia y la crisis de 2002. “Sin industria, no hay desarrollo posible”, afirmó.

Gráfico compartido por Pablo López sobre datos del INDEC.

En ese escenario, el crédito dejó de ser solamente una herramienta para invertir. Kahale citó un diagnóstico de CAME según el cual el 73,7% de las pymes manifiesta intención de realizar inversiones, pero apenas una de cada tres consigue acceder al financiamiento que necesita.

Zurzolo advirtió que las urgencias ya alcanzan al funcionamiento cotidiano de las empresas. “Hoy la pyme industrial está buscando financiamiento para pagar los sueldos, para poder comprar materia prima y seguir produciendo”, señaló.

La falta de liquidez se combina con los cambios dispuestos por la Comisión Nacional de Valores. La Resolución General 1166/2026 estableció desde el 15 de septiembre que las transferencias sean la única vía habilitada para ingresar o retirar fondos de las cuentas utilizadas para operar mediante agentes del mercado de capitales.

La medida no elimina la negociación de cheques de pago diferido, pero restringe su utilización para determinados movimientos de fondos. Kahale advirtió que algunas operaciones podrían volver a quedar alcanzadas por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, con un costo de hasta el 1,2%, aunque la incidencia concreta depende de la situación tributaria y la operatoria de cada firma.

La UIA pidió suspender la resolución y alertó que puede aumentar el costo del capital de trabajo. El reclamo también fue acompañado desde el sector agropecuario, donde los cheques son utilizados para administrar fondos y financiar ciclos productivos.

La controversia tiene una particularidad en territorio bonaerense: el descuento de cheques forma parte de las herramientas que utiliza el Gobierno provincial para facilitar el acceso al financiamiento. El Ministerio de Desarrollo Agrario mantiene una línea de cheques de pago diferido con tasa bonificada y respaldo de FOGABA para capital de trabajo de productores tamberos, con un máximo de $30 millones por pyme.

El temor a los cierres y los reclamos empresarios

La preocupación central es que la combinación de menor demanda, costos crecientes y falta de financiamiento termine afectando el empleo. Zurzolo aseguró que durante los últimos tres años cerraron alrededor de 1.300 establecimientos industriales en la provincia de Buenos Aires y se perdieron casi 42.000 puestos de trabajo.

El dirigente explicó que muchas pequeñas y medianas fábricas intentan sostener sus planteles hasta agotar sus posibilidades debido al vínculo cotidiano entre propietarios y trabajadores. “Lo más probable es que aguante todo lo que pueda y que un día baje la persiana y cierre. Eso es lo que está sucediendo actualmente”, afirmó.

Frente a ese escenario, ADIBA reclamó un plan productivo de largo plazo con inclusión social y políticas capaces de mantenerse más allá de los cambios de gobierno. Zurzolo planteó que la recuperación requiere acuerdos estables para producir, incorporar tecnología y competir sin profundizar la destrucción de puestos laborales.

Entrevista a Silvio Zurzolo, presidente de ADIBA.

FEBA propuso simplificar el sistema tributario, revisar Ingresos Brutos y las tasas municipales, convertir progresivamente el impuesto al cheque en crédito fiscal para micro y medianas empresas y desarrollar instrumentos financieros acordes con los plazos del sector productivo.

La federación también pidió mecanismos de refinanciación para las firmas endeudadas con el fisco que contemplen su capacidad efectiva de pago. El objetivo es evitar que embargos o ejecuciones terminen de comprometer a compañías que todavía pueden seguir funcionando. “La pyme no pide que le resuelvan el negocio. Pide que no le agreguen obstáculos”, sostuvo Kahale.