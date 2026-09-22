La interna del PJ suma otro frente: La Cámpora acompaña a la Izquierda contra Cúneo

Un aliado incómodo y otra señal interna: La Cámpora se despega de Cúneo en la Legislatura.

Una pelea que comenzó con declaraciones de Myriam Bregman sobre Axel Kicillof, siguió con una respuesta agraviante de Santiago Cúneo y terminó convirtiéndose en otro capítulo de la interna del peronismo bonaerense.

La controversia llegó a la Legislatura provincial, donde diputados vinculados a La Cámpora decidieron acompañar un proyecto presentado por el Frente de Izquierda para repudiar las expresiones que Cúneo dirigió contra la legisladora nacional. Entre las firmas aparecen Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria y dirigente camporista, y Soledad Alonso. También adhirieron Noelia Saavedra, de Unión por la Patria, y representantes de la UCR, la Coalición Cívica y el propio FIT-U.

La iniciativa pertenece al diputado bonaerense Christian Castillo y cuestiona expresiones que califica como misóginas, sexistas y agraviantes. El legislador sostuvo que los ataques estuvieron basados en la sexualización y descalificación de Bregman por su condición de mujer y dirigente política.

Cabe recordar que Cúneo se afilió al PJ bonaerense el 10 de agosto, durante una actividad en la sede partidaria de La Plata en la que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad y uno de los principales armadores de Kicillof, Andrés “Cuervo” Larroque, y por el secretario general partidario, Mariano Cascallares. Tras aquel ingreso, respaldó abiertamente una candidatura presidencial del gobernador y confirmó su propia intención de competir por la sucesión bonaerense en 2027.

De Bregman a Cúneo: cómo comenzó el cruce

El episodio tuvo como punto de partida una entrevista en la que Bregman cuestionó políticamente al gobernador bonaerense. La referente del Frente de Izquierda sostuvo que observa en Kicillof una “moderación casi extrema” y puso en duda una eventual convergencia electoral con el mandatario. Fue entonces cuando Cúneo utilizó su programa de streaming para responderle.

Su intervención abandonó rápidamente la discusión política. Entre otras expresiones, recomendó a Bregman mostrarse “más vedetonga”, realizó comentarios sobre su cuerpo y vestimenta y utilizó descalificaciones sexuales contra ella y otras diputadas. Bregman respondió calificando esas manifestaciones como “misoginia” y “violencia”.

La situación escaló luego en dos direcciones. Por un lado, el proyecto bonaerense consiguió adhesiones que atravesaron distintos bloques. Por otro, el Congreso nacional recibió otra iniciativa de repudio, firmada por diputados de distintos sectores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. Entre ellos aparecen Jimena López y Marina Salzmann, del Frente Renovador; Gabriela Estévez y Lucía Cámpora, vinculadas al kirchnerismo; y Nicolás del Caño y Romina Del Plá, de la Izquierda.

La Cámpora encuentra otro terreno para marcar diferencias

El respaldo de Tignanelli al proyecto no aparece aislado. En las últimas semanas, La Cámpora incrementó sus cuestionamientos al Gobierno bonaerense y trasladó una parte de la interna desde la discusión por candidaturas hacia decisiones concretas de gestión.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el propio Tignanelli cuestionó recientemente la inversión de US$3,35 millones destinada a recuperar y modernizar un avión perteneciente a la flota provincial. Para hacerlo, difundió un antiguo discurso de Cristina Kirchner sobre prioridades presupuestarias.

La Provincia defendió la contratación explicando que no se comprará una aeronave nueva, sino que se recuperará un Cessna adquirido en 1994 que lleva años fuera de servicio y que también cumplió funciones sanitarias. La Cámpora utilizó el caso para discutir las prioridades de gasto de la administración provincial.

Pocos días después, Mayra Mendoza elevó todavía más el tono. La diputada bonaerense acusó a Kicillof de ser “desleal y desagradecido”, le atribuyó responsabilidad por la división del peronismo y cuestionó lo que considera un trato desigual de la Provincia hacia municipios que no forman parte del MDF. También reclamó obras pendientes en Quilmes.

Kicillof amplía mientras el kirchnerismo marca fronteras

El momento político también agrega significado al episodio. Este fin de semana, Kicillof encabezó el Plenario Federal del MDF en Avellaneda y profundizó el intento de transformar una corriente nacida en la Provincia en una estructura con presencia nacional. El gobernador volvió a evitar un lanzamiento presidencial formal, pero pidió ampliar la construcción y sumar sectores por fuera del PJ.

Esa estrategia de apertura ayuda a explicar el lugar que ocupa Cúneo en esta disputa. El dirigente llegó al PJ en medio de una búsqueda por ensanchar la base política del peronismo bonaerense, aunque luego aclaró que no se incorporó formalmente al MDF. Al mismo tiempo, mantiene una confrontación abierta con Máximo Kirchner y hasta desafió públicamente al titular del partido a una interna.

Hoy, las diferencias abarcan la expansión del MDF, el lugar de Cristina Kirchner, la conducción del PJ provincial, la sucesión bonaerense, las PASO, el vínculo con los intendentes y la proyección presidencial. En las últimas semanas, además, se trasladaron a obras, presupuesto, decisiones administrativas y ahora también a los límites políticos de las nuevas incorporaciones. Esa ampliación de la disputa hace que cada episodio deje de ser aislado y pase rápidamente a leerse dentro de una interna cada vez más extensa.