El PJ abrió las puertas y sumó otro aspirante: Cúneo entró en una fila cada vez más larga por la Gobernación.

Santiago Cúneo volvió al Partido Justicialista bonaerense, pero no para ocupar un lugar secundario. El periodista y referente del Movimiento Democrático Confederal Argentino formalizó su reafiliación el lunes 10 de agosto, en la sede partidaria de La Plata, anunció que competirá como precandidato a gobernador en 2027 y respaldó la proyección presidencial de Axel Kicillof.

La escena agregó un nombre a una sucesión que ya moviliza a ministros, intendentes y agrupaciones del peronismo provincial. Cúneo firmó junto al comediante Raúl Biaggioni, conocido como Larry de Clay, durante una actividad encabezada por Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad y coordinador nacional del armado kicillofista. También participó Mariano Cascallares, secretario general del PJ bonaerense.

En el marco de la campaña de afiliación al Partido Justicialista Bonaerense, junto a @CascallaresPJ recibimos a @SantiagoCuneo_ y los compañeros del Movimiento Confederal.



Seguimos ampliando el partido para fortalecer la esperanza que nos permita reconstruir la Argentina 🇦🇷 ✌️ pic.twitter.com/juoEcjU0xo — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 10, 2026

Una vuelta con condiciones

Cúneo contó que venía conversando con Kicillof y celebró la apertura del partido. “Hasta hoy yo era candidato a gobernador. Ahora soy precandidato. Me jodieron”, ironizó al explicar que deberá competir dentro del justicialismo. El apoyo al gobernador no implicó obediencia automática: “Juntos, pero no revueltos”, avisó, antes de reclamar participación y libre competencia para definir las listas.

El planteo estuvo atravesado por el antecedente electoral de 2025. Su espacio acompañó a Fuerza Patria en la elección provincial de septiembre, pero compitió por afuera en los comicios nacionales de octubre después de cuestionar la confección de las candidaturas. Cúneo aseguró que su boleta reunió alrededor de 120.000 votos y vinculó esa cosecha con la derrota peronista por unos 20.000 sufragios. “No nos gustan las listas amañadas, a dedo, en cuartos oscuros”, lanzó.

También elogió a Kicillof por resistir lo que definió como un “saqueo” contra la Provincia y afirmó que le pidió dejar de transferir fondos de coparticipación al Gobierno nacional. Al responderle al senador chaqueño Jorge Capitanich, rechazó una oposición moderada a Javier Milei: “A medias nada. A por todo”. Además, reclamó la libertad de quienes considera presos políticos e incluyó en ese grupo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Una fila que sigue creciendo

La incorporación ocurre cuando el PJ bonaerense ya discute quién podría suceder a Kicillof. Dentro del Movimiento Derecho al Futuro se mueven Julio Alak, intendente de La Plata y secretario de Formación Política partidaria; Jorge Ferraresi, exintendente de Avellaneda; Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura; Carlos Bianco, ministro de Gobierno, y el propio Larroque. Kicillof encomendó a este último el armado nacional y a Bianco la organización provincial.

La Liga de Intendentes aporta a Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Mariel Fernández, de Moreno, y Gustavo Menéndez, de Merlo. La Cámpora tiene entre sus posibles figuras a la diputada provincial y exintendenta de Quilmes Mayra Mendoza; el Frente Renovador de Sergio Massa menciona al intendente de San Fernando, Juan Andreotti; y Leonardo Nardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas, camina sin alinearse con esos espacios.

También circula el nombre del diputado nacional y líder camporista Máximo Kirchner. Cerca del kirchnerismo admiten esa posibilidad, aunque intendentes peronistas la interpretan como una herramienta para negociar candidaturas.

Sus recientes movimientos, incluida una visita al gobernador riojano Ricardo Quintela, fueron leídos dentro del partido en esa dirección. El dato histórico alimenta la pretensión territorial: desde 1983 ningún gobernador bonaerense llegó al cargo inmediatamente después de conducir un municipio; Eduardo Duhalde construyó su base en Lomas de Zamora, pero asumió tras haber sido vicepresidente.

La discusión por las reglas

La carrera estará atravesada por la continuidad de las PASO, el eventual desdoblamiento y el límite a los mandatos municipales. Los intendentes que buscan competir pretenden primarias y acordaron recorrer distritos sin golpes bajos. Cristina Kirchner conserva influencia desde la conducción del PJ nacional, mientras Massa volvió a mostrarse y los distintos sectores procuran llegar con nombres propios a la negociación.

Larroque defendió un partido “abierto” y vinculó esa estrategia con la necesidad de recuperar participación después de la derrota nacional. También advirtió que las demandas de asistencia ya alcanzan a sectores de la clase media y pidió una autocrítica: “Cuán mal hicimos las cosas nosotros para que esté pasando esto hoy en Argentina”. Cúneo dejó su propia regla para la competencia que acaba de integrar: “Que el que gana gobierne y el que pierde acompañe”.