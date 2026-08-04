Kicillof, Máximo y CFK: la interna bonaerense que demora la unidad del PJ

Peronismo PJ

El homenaje a monseñor Enrique Angelelli en Punta de los Llanos, La Rioja, dejó una imagen elocuente de la interna peronista: Ricardo Quintela consiguió reunir a representantes de casi todos los sectores, pero no logró sentar juntos a Axel Kicillof y Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora viajó; el gobernador bonaerense no asistió y envió a su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

Según pudo reconstruir este medio, Kicillof optó por no compartir el escenario con Kirchner. Su emisaria se reunió con Quintela y coincidió con el diputado nacional durante una cena, aunque los contactos habrían sido fríos. Tampoco participó del acto militante previo, donde tomó fuerza el canto “Cristina presidenta”. Sergio Massa tampoco asistió y el Frente Renovador estuvo representado por Diego Giuliano y Cecilia Moreau. Ningún otro gobernador peronista viajó.

Sí estuvieron Jorge Taiana, Victoria Tolosa Paz, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Paula Penacca, Lucía Cámpora y Vanesa Siley, entre otros dirigentes. La amplitud de la convocatoria le permitió a Quintela mostrarse como interlocutor de las distintas corrientes, pero la ausencia de Kicillof impidió la fotografía que debía exhibir un principio de acuerdo rumbo a 2027.

CFK candidata, el nuevo desacuerdo

La postulación de Cristina Fernández de Kirchner volvió a profundizar las diferencias. Después de que la expresidenta llevara su condena en la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Máximo Kirchner insistió: “Queremos que sea candidata”. El diputado calificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como una “proscripción” y sostuvo que su madre conserva voluntad de participar en política.

Kicillof separa el reclamo judicial de la discusión electoral. Una fuente de su mesa política respaldó la presentación internacional y definió la condena como una “aberración jurídica”, pero consideró “prematuro” lanzar nombres. La postura del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es dedicar 2026 a la construcción territorial y discutir candidaturas recién en 2027.

La Cámpora, en cambio, vincula ambos terrenos. Sectores del kirchnerismo reclaman que, si el gobernador impulsa una ley para habilitar nuevas reelecciones de intendentes, también acompañe una herramienta legislativa que permita competir a CFK. Desde el MDF interpretan esa insistencia como una forma de condicionar la proyección presidencial de Kicillof.

En paralelo, dirigentes como Lucía Cámpora e Iván Villagrán mencionan a Máximo como una alternativa eventual, aunque la organización no reconoce formalmente un plan B. Mayra Mendoza cuestionó a quienes “se prueban el traje” y afirmó que les falta lo que, según ella, le sobra a Cristina: “coraje”.

Quintela, entre el puente y una candidatura

El riojano salió fortalecido del encuentro. Quintela había intentado disputar la conducción del PJ nacional a CFK con el respaldo de Kicillof, pero luego recompuso su relación con la expresidenta y la visitó en San José 1111. En La Rioja, Máximo le reconoció haber enfrentado a su madre cuando estaba en libertad y haberse solidarizado después de la condena.

Quintela en X.

Las versiones sobre el futuro de Quintela no coinciden. Fuentes cercanas aseguran que busca “arreglar al PJ”, que archivó sus aspiraciones presidenciales y que todavía considera a Kicillof el postulante más competitivo. Otras voces del peronismo sostienen que comenzó a hablar con intendentes bonaerenses, se acercó políticamente a Cristina y podría aspirar a integrar una fórmula con ella.

El supuesto esquema del “vice heredero”, difundido por fuentes reservadas, no fue confirmado por ninguno de sus protagonistas. Desde su entorno niegan que busque una candidatura, aunque un dirigente riojano aseguró que está “decidido a caminar”.

Quintela también endureció su discurso contra Javier Milei y planteó que un futuro gobierno justicialista debería revisar privatizaciones, nacionalizar empresas o avanzar con expropiaciones cuando lo considere necesario. Teresa García celebró públicamente esa posición.

García en X.

Una unidad que todavía no tiene foto

El episodio riojano volvió a colocar a la provincia de Buenos Aires en el centro del debate nacional. Allí conviven la construcción presidencial de Kicillof, la conducción de CFK, el despliegue de Máximo y la presencia del massismo. La posible eliminación de las PASO agrega otro problema: sin una instancia para procesar la competencia, la definición deberá resolverse mediante un acuerdo o una disputa directa dentro de la coalición.

Quienes participaron del homenaje creen que la pelea bonaerense podría resolverse en una negociación reservada. Una legisladora resumió la condición que, por ahora, ninguno de los sectores consiguió garantizar: “Asegurar la unidad sin bloquear la competencia”.