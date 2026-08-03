La CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y distintas organizaciones sociales preparan una movilización masiva contra el gobierno de Javier Milei para el viernes 7 de agosto, en coincidencia con el Día de San Cayetano.

La peregrinación partirá desde la basílica ubicada en el barrio porteño de Liniers y tendrá como destino final la Plaza de Mayo. Los organizadores anticiparon que esperan convertirla en una de las marchas más convocantes de los últimos años.

La protesta se realizará bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo” y buscará expresar el rechazo de los sectores sindicales y sociales a las políticas económicas, laborales y sociales impulsadas por el Ejecutivo nacional.

La convocatoria es organizada por la Confederación General del Trabajo, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP. También participarán agrupaciones piqueteras, organizaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres, profesionales y espacios que integran Territorios en Lucha.

De San Cayetano a Plaza de Mayo

La jornada comenzará durante la mañana con la tradicional bendición de herramientas. Luego, las columnas avanzarán desde Liniers hacia el centro porteño, mientras distintas organizaciones se incorporarán al recorrido en puntos previamente acordados.

Algunos sectores evalúan concentrarse inicialmente en el Obelisco y sumarse desde allí a las columnas que ingresarán a Plaza de Mayo. La intención de los organizadores es articular en una misma movilización los reclamos de trabajadores formales, sectores de la economía popular y agrupaciones sociales.

Entre los principales cuestionamientos aparece el cierre del programa Volver al Trabajo y la interrupción de la transferencia mensual de $78.000 que, de acuerdo con las organizaciones convocantes, alcanzaba a cerca de un millón de personas.

Los movimientos sociales también plantean reclamos por la pérdida de puestos laborales, la precarización, la situación de los comedores comunitarios y la caída de los ingresos en los barrios populares.

La movilización se realizará diez años después de la primera peregrinación organizada bajo la consigna de San Cayetano. Aquella experiencia comenzó en 2016 y luego se convirtió en una de las principales jornadas de articulación entre movimientos sociales y centrales sindicales.

Protesta contra la ley de propiedad privada

La marcha del 7 de agosto estará precedida por otra movilización frente al Congreso. Las centrales sindicales y organizaciones sociales se preparan para protestar el jueves 6 contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo busca llevar al Senado.

El rechazo se concentra especialmente en las modificaciones vinculadas con las expropiaciones, los desalojos, el acceso a la vivienda y la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.

La CGT analiza incorporarse a esa convocatoria junto con las dos CTA, la UTEP y otras agrupaciones. La movilización forma parte de una semana de acciones coordinadas bajo la consigna “Argentina no se vende”, que incluye actividades públicas, recolección de firmas y banderazos en distintos puntos del país.

El proyecto también recibió cuestionamientos de organizaciones religiosas, sociales y jurídicas, que advirtieron sobre sus posibles efectos en las tierras rurales, las comunidades indígenas, el ambiente y la soberanía nacional.

Un agosto con protestas sindicales y sociales

La peregrinación de San Cayetano será una de las primeras actividades de una agenda de protestas que se extenderá durante agosto y septiembre.

ATE anunció un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de un aumento salarial de emergencia y contra los despidos en el sector público. También se esperan medidas de sindicatos docentes y gremios universitarios por los salarios y el financiamiento educativo.

La CGT, las CTA y los movimientos sociales proyectan otra movilización al Ministerio de Economía durante la semana del 20 de agosto. El objetivo será visibilizar el crecimiento del endeudamiento de las familias y las dificultades de millones de personas para acceder al crédito formal.

El calendario continuará el 2 de septiembre, Día de la Industria, con una protesta para denunciar la caída de la actividad productiva y la pérdida de puestos de trabajo.

La movilización de San Cayetano funcionará así como el punto de partida de una etapa de mayor coordinación entre sindicatos y movimientos sociales, que buscan reunir en las calles los reclamos por empleo, salarios, políticas sociales y condiciones de vida.