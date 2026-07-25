El Gobierno cambia el cálculo del gas: qué pasará con las boletas desde agosto

El nuevo esquema comenzará a aplicarse con los cuadros tarifarios de agosto de 2026 y permanecerá vigente mientras continúe la emergencia energética, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

La Secretaría de Energía modificó la periodicidad con la que se trasladan a los usuarios las diferencias del precio mayorista del combustible. Desde agosto de 2026, las correcciones llegarán cada dos meses en lugar de acumularse durante períodos estacionales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 167/2026 y modifica el mecanismo de actualización de las denominadas Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), un componente tarifario que refleja la diferencia entre el valor estimado del gas al momento de fijar las tarifas y el costo que finalmente pagan las distribuidoras a los productores.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse con los cuadros tarifarios de agosto de 2026 y permanecerá vigente mientras continúe la emergencia energética, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

La decisión no implica una reducción automática del precio del servicio ni una baja inmediata en las facturas. El cambio apunta a modificar la frecuencia con la que se trasladan los desfasajes del mercado mayorista a los usuarios residenciales.

Qué cambia en el esquema de actualización

Hasta ahora, las Diferencias Diarias Acumuladas se incorporaban con una lógica estacional. Es decir, las distribuidoras acumulaban durante varios meses las diferencias entre el precio proyectado del gas y el valor real abonado a los productores antes de trasladarlas a las tarifas.

Con la nueva resolución, ese cálculo se realizará cada dos meses. De esta manera, los ajustes serán más frecuentes, pero estarán vinculados a períodos de acumulación más cortos.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el mecanismo de compensación se mantiene sin modificaciones y que la resolución solamente altera la periodicidad del traslado de esas diferencias hacia las facturas.

El objetivo oficial es evitar que los usuarios reciban correcciones más fuertes concentradas en determinados momentos del año, especialmente durante los meses de mayor consumo.

Qué son las Diferencias Diarias Acumuladas

Las DDA surgen de la diferencia entre el precio del gas establecido para las tarifas y el costo real que deben afrontar las empresas distribuidoras para comprar el combustible.

El valor del gas que integra las facturas residenciales se determina tomando como referencia el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un precio que se calcula inicialmente sobre la base de estimaciones.

Sin embargo, durante la ejecución de los contratos de abastecimiento pueden registrarse variaciones respecto de esa proyección inicial. Ese desfasaje es el que luego se compensa mediante las Diferencias Diarias Acumuladas.

La Ley 24.076 y su decreto reglamentario 1.738/92 establecen que esas diferencias deben trasladarse a los usuarios sin generar ganancias extraordinarias ni pérdidas para las compañías distribuidoras.

Si el costo real del combustible supera la estimación inicial, la diferencia se incorpora a las tarifas. En caso contrario, el ajuste puede aplicarse en sentido contrario.

Según explicó la Secretaría de Energía, el esquema anterior podía generar un "doble efecto estacional", especialmente durante el invierno.

Durante ese período coinciden dos factores que presionan sobre las facturas: el aumento del consumo residencial por las bajas temperaturas y las variaciones del precio mayorista del gas.

Al acumularse durante varios meses, las diferencias podían derivar en correcciones más pronunciadas cuando llegaba el momento de actualizar las tarifas.

Con el nuevo mecanismo, los desfasajes se distribuirán seis veces al año. La intención oficial es que las modificaciones sean más graduales y previsibles para los usuarios, al tiempo que las distribuidoras mantengan los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio.

Cómo impactará en las facturas desde agosto

La implementación estará a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que deberá adaptar los procedimientos técnicos para aplicar la nueva metodología.

La primera determinación bajo este esquema se realizará con los cuadros tarifarios correspondientes a agosto de 2026. La resolución no fija de antemano cuánto aumentarán o disminuirán las facturas, ya que el impacto dependerá de la diferencia acumulada entre el precio estimado y el costo real del gas durante cada período.

Por ese motivo, el cambio no supone necesariamente una baja en los montos que pagan los hogares, sino una modificación en la forma en que se distribuyen las correcciones a lo largo del año.

Desde el sector energético consideran que un mecanismo con actualizaciones más frecuentes puede facilitar la planificación financiera de las empresas y reducir saltos bruscos en las facturas, aunque el resultado final dependerá de la evolución del costo del combustible.

El debate por subsidios y tarifas

La modificación del esquema llega en medio de una discusión más amplia sobre el futuro del sistema energético, los subsidios estatales y la necesidad de que las tarifas reflejen progresivamente los costos reales de abastecimiento.

Durante los últimos meses, el Gobierno avanzó con un proceso de revisión de los componentes tarifarios con el objetivo de reducir la dependencia de la asistencia estatal y ordenar el funcionamiento económico del sector.

En ese contexto, la actualización bimestral de las DDA se suma a las medidas destinadas a modificar la forma en que se calculan y trasladan los costos del servicio a los usuarios residenciales.