Colapinto va por más en Hungría: cronograma completo

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Hungría, undécima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, después de conseguir el décimo puesto en Bélgica y sumar un nuevo punto para la tabla de posiciones.

La actividad se desarrollará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio en el Hungaroring, un circuito exigente, con pocas rectas largas y escasas posibilidades de sobrepaso.

Colapinto llegará a Budapest con el objetivo de sostener la mejora mostrada en Spa-Francorchamps, donde finalizó décimo en la carrera ganada por Kimi Antonelli, de Mercedes.

El cronograma completo del GP de Hungría

Estos son los horarios de la actividad, expresados en hora argentina:

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: de 8.30 a 9.30. Colapinto no participará.

Práctica libre 2: de 12 a 13.

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: de 7.30 a 8.30.

Clasificación: de 11 a 12.

Domingo 26 de julio

Carrera: 10.

El argentino comenzará su actividad en la segunda práctica libre del viernes, por lo que contará con una sesión menos para trabajar en la puesta a punto del auto antes de la clasificación.

Colapinto quiere mantener el nivel de Bélgica

El piloto argentino valoró el punto conseguido en Spa y destacó que el equipo se mostró más competitivo que en fechas anteriores.

“Me puso muy feliz sumar un punto el domingo tras una larga carrera y una lucha con Pierre y Liam que estuvo llena de acción. Parecíamos estar algo más fuertes frente a nuestros rivales en Bélgica que en los findes anteriores”, afirmó.

De cara a Hungría, agregó: “Buscaremos mantener el buen nivel en Budapest, aunque el circuito plantee un desafío totalmente distinto”.

Colapinto también remarcó que la gestión de la energía será diferente por la gran cantidad de curvas y aseguró que espera disfrutar del trazado con los autos más livianos de esta temporada.

Cómo es el Hungaroring

El circuito fue construido en 1985 y se caracteriza por ser estrecho, técnico y con pocas rectas largas. Por esa razón, suele ser comparado con Mónaco y la clasificación adquiere una importancia central.

El Hungaroring tiene una longitud de 4,381 kilómetros, 14 curvas y una carrera prevista a 70 vueltas. La carga aerodinámica, el desgaste de los neumáticos y la exigencia sobre los frenos serán algunos de los factores decisivos del fin de semana.

Colapinto ya cuenta con buenos antecedentes en esta pista. Allí logró el segundo puesto en la carrera sprint de Fórmula 3 de 2022 y fue tercero en la prueba principal de Fórmula 2 de 2023.

“Es una pista en la que me fue muy bien durante mi etapa en categorías inferiores, así que tengo muchas ganas de volver a ella con los coches de este año”, sostuvo.

Dónde ver el GP de Hungría

La actividad podrá seguirse en la Argentina por Fox Sports.

También estará disponible online mediante Disney+ Premium.