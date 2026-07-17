Argentina vs. España: las claves de una final que paraliza al planeta

La Copa del Mundo 2026 tendrá este domingo su capítulo más esperado.

La cuenta regresiva terminó. La Copa del Mundo 2026 tendrá este domingo su capítulo más esperado cuando la Selección argentina enfrente a España en una final que promete quedar en los libros de historia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni irá por el bicampeonato y por la cuarta estrella de su historia, mientras que el conjunto de Luis de la Fuente buscará conquistar su segundo título mundial y confirmar el gran presente que atraviesa el fútbol español.

El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, escenario elegido por la FIFA para la definición de la primera Copa del Mundo organizada en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de lo que ocurra dentro del campo de juego, la jornada estará atravesada por una serie de atractivos que convertirán al evento en un espectáculo de alcance global.

Una final con historia antes del primer silbatazo

Argentina llega como vigente campeona del mundo después de la consagración en Qatar 2022 y tendrá la posibilidad de lograr un objetivo reservado para muy pocos: defender exitosamente el título mundial. Si levanta nuevamente la Copa, alcanzará su cuarta conquista.

España, por su parte, intentará volver a lo más alto después de la consagración en Sudáfrica 2010. La Roja desembarca en la final con una base consolidada, futbolistas de experiencia y una nueva camada encabezada por Lamine Yamal, una de las grandes figuras del torneo.

Será además la primera vez que ambos seleccionados definan una Copa del Mundo. Su único antecedente mundialista se remonta a Inglaterra 1966, cuando Argentina ganó 2-1 en la fase de grupos.

Argentina y España se medirán en la final del Mundial 2026.

El camino de los finalistas

La Albiceleste accedió a la definición luego de superar por 2-1 a Inglaterra en semifinales con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, revirtiendo nuevamente un resultado adverso. Antes había eliminado a Cabo Verde, Egipto y Suiza, en una campaña que volvió a mostrar el carácter competitivo del equipo de Scaloni.

España selló su clasificación tras vencer 2-0 a Francia gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro. En las rondas anteriores había dejado en el camino a Croacia, Portugal y Bélgica, consolidándose como una de las selecciones más regulares del campeonato.

La final también tendrá un significado especial para Lionel Messi, que disputará su tercera definición mundialista después de Brasil 2014 y Qatar 2022.

A los 39 años, el capitán argentino buscará sumar otro título a una carrera que ya figura entre las más importantes de la historia del fútbol. Una nueva consagración lo convertiría en uno de los pocos futbolistas en conquistar dos Copas del Mundo como protagonista absoluto de su selección.

Del otro lado aparecerá una España que intentará impedir otro festejo argentino y confirmar el recambio generacional que comenzó con la conquista de la Eurocopa 2024.

Un estadio preparado para un evento sin precedentes

La final se jugará en el MetLife Stadium, un estadio inaugurado en 2010 con capacidad para 82.500 espectadores y que ya fue sede del Super Bowl XLVIII, la final de la Copa América Centenario 2016 y la definición del Mundial de Clubes 2025.

La actividad comenzará mucho antes del pitazo inicial. La FIFA confirmó que la ceremonia de clausura arrancará 90 minutos antes del partido, con un despliegue artístico que reunirá a figuras internacionales.

Entre los artistas anunciados aparecen Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y la cantante estadounidense Jennifer Hudson, quien interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en la previa del encuentro. También participarán el actor Tom Cruise y el streamer IShowSpeed, entre otros invitados.

MetLife Stadium.

El primer show de entretiempo en la historia de los Mundiales

Uno de los grandes atractivos de la final será el espectáculo preparado para el descanso, una innovación que la FIFA implementará por primera vez en una Copa del Mundo con un formato inspirado en el tradicional show del Super Bowl.

La producción artística estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, y reunirá sobre el escenario a figuras internacionales como Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS.

En los últimos días circularon versiones que hablaban de un entretiempo cercano a los 30 minutos para permitir el armado y desarmado del escenario. Sin embargo, la FIFA despejó las dudas y confirmó que el descanso será de 17 minutos, apenas dos más que los tradicionales 15, tiempo suficiente para desarrollar el espectáculo sin alterar significativamente el desarrollo deportivo del encuentro.

La expectativa también gira alrededor del repertorio. Los fanáticos esperan que Shakira vuelva a interpretar "Waka Waka", uno de los himnos más recordados de la historia de los Mundiales, mientras que Madonna, Justin Bieber y BTS protagonizarán presentaciones especialmente preparadas para la final.

La producción artística estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, y reunirá sobre el escenario a figuras internacionales como Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS.

El árbitro elegido por la FIFA

La máxima autoridad del encuentro será el esloveno Slavko Vincic, árbitro con amplia experiencia internacional.

Su designación despertó interés entre los hinchas argentinos porque fue quien dirigió el debut de la Selección en Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, la inesperada derrota que terminó convirtiéndose en el punto de partida del camino hacia el título mundial.

El encuentro comenzará a las 16 horas. La final será transmitida por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+, Paramount+ y DGO.

Con el título en juego, el último Mundial de Lionel Messi y una producción artística inédita para una final de la Copa del Mundo, Argentina y España protagonizarán un encuentro que promete trascender el resultado y convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos años.