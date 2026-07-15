Argentina y España definen el Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver la final

La Selección Argentina está otra vez a un paso de la gloria. En una semifinal cargada de tensión y con un desenlace electrizante, el conjunto conducido por Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra y consiguió el pasaje a la final del Mundial 2026, donde se medirá con el equipo de Luis de la Fuente.

El encuentro disputado en Atlanta parecía encaminarse hacia una eliminación dolorosa para el vigente campeón. Inglaterra se puso en ventaja en el segundo tiempo por intermedio de Anthony Gordon y logró sostener la diferencia hasta los minutos finales. Sin embargo, Argentina reaccionó cuando el margen de error ya se había reducido al mínimo.

Enzo Fernández marcó la igualdad a los 85 minutos y Lautaro Martínez, que había ingresado desde el banco de suplentes, completó la remontada en tiempo de descuento. El delantero conectó una asistencia de Lionel Messi y desató el festejo del plantel argentino, que disputará la séptima final mundialista de su historia y la segunda de manera consecutiva.

Ahora, la Albiceleste intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y alcanzar la cuarta estrella. Del otro lado estará un rival que regresó a la definición después de 16 años y que buscará sumar un nuevo título al conseguido en Sudáfrica 2010.

Cuándo se juega la final

El partido entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio. El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, y determinará al campeón de la primera Copa del Mundo organizada con 48 participantes.

Ambos finalistas afrontarán su octava presentación en 33 días. El nuevo formato incorporó una ronda de dieciseisavos de final, por lo que el recorrido hasta el título se convirtió en el más extenso de la historia de la competencia.

Antes de la definición se jugará el partido por el tercer puesto. Inglaterra y Francia, los equipos eliminados en las semifinales, se enfrentarán el sábado 18 de julio.

La final tendrá como escenario el Estadio Nueva York Nueva Jersey, denominado comercialmente MetLife Stadium. El recinto se encuentra en East Rutherford, Nueva Jersey, y tiene capacidad para más de 82.000 espectadores.

El estadio es utilizado habitualmente por los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Para la FIFA, su nombre oficial durante la competencia es Estadio Nueva York Nueva Jersey debido a las restricciones comerciales que rigen en sus torneos.

El partido comenzará a las 15 en la costa este de Estados Unidos y a las 21 en España. En Argentina, el inicio está programado para las 16.

Cómo ver la final en vivo por televisión y streaming

En la Argentina, el partido podrá verse por DSports, Telefe, TyC Sports y la TV Pública. Las distintas señales ofrecerán además cobertura previa y posterior desde el estadio.

La transmisión también estará disponible mediante plataformas digitales. Entre las alternativas se encuentran DGO, Flow, TyC Sports Play, Mi Telefe, Disney+ Premium y Paramount+, que incorporó las señales de DSports para emitir los encuentros de la Copa del Mundo.

El camino del conjunto de Scaloni comenzó con una goleada 3-0 frente a Argelia, con tres goles de Messi. Luego superó 2-0 a Austria y cerró la fase de grupos con un triunfo 3-1 ante Jordania, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de su zona.

A partir de los cruces eliminatorios, el recorrido estuvo atravesado por partidos mucho más ajustados. En los dieciseisavos, Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario después de haber quedado dos veces en ventaja sin poder sostener el resultado.

La siguiente presentación fue todavía más dramática. Egipto ganaba 2-0 cuando faltaban 13 minutos, pero los goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández sellaron una remontada inolvidable y el pase a los cuartos de final.

Frente a Suiza, Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza tras una jugada preparada, aunque Dan Ndoye estableció el empate y llevó la definición al alargue. Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecieron en el segundo tiempo suplementario para asegurar el triunfo por 3-1.

En la semifinal, Inglaterra volvió a colocar al campeón contra las cuerdas. Argentina llegó a los últimos minutos en desventaja, pero Fernández y Martínez cambiaron la historia y extendieron el invicto albiceleste en semifinales mundialistas.

La final tendrá como escenario el Estadio Nueva York Nueva Jersey, denominado comercialmente MetLife Stadium.

Argentina va por un bicampeonato histórico

La Selección buscará convertirse en el primer país en defender el título mundial en más de seis décadas. Los últimos que lograron consagrarse en dos ediciones consecutivas fueron Italia, campeona en 1934 y 1938, y Brasil, que levantó la Copa en 1958 y 1962.

Argentina jugó por primera vez una final en Uruguay 1930, cuando perdió 4-2 ante el anfitrión. Después llegaron las consagraciones de 1978, 1986 y 2022, además de las derrotas frente a Alemania Federal en 1990 y Alemania en 2014.

La última vuelta olímpica se produjo el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail. Tras igualar 3-3 con Francia en una de las finales más impactantes de la historia, el equipo de Scaloni se impuso en la tanda de penales.

El próximo domingo, 1.309 días después de aquella consagración en Qatar, Argentina volverá a salir al campo para defender su lugar en lo más alto. En Nueva Jersey, tendrá por delante una última prueba y la posibilidad de convertir una etapa ya extraordinaria en una página todavía más grande de la historia del fútbol nacional.