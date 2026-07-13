Argentina cambia el foco: el operativo para llegar a pleno al clásico con Inglaterra

La selección argentina dejó atrás la victoria por 3-1 ante Suiza en tiempo suplementario y ya puso en marcha el operativo para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El partido se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 de la Argentina, en Atlanta. Será el regreso de la Albiceleste a la ciudad en la que consiguió la remontada frente a Egipto durante una de las instancias anteriores del torneo.

Después de completar nuevamente 120 minutos y terminar el encuentro con un importante desgaste físico, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni diseñó una agenda en la que la recuperación ocupará un lugar central.

Regenerativo en Kansas City y viaje a Atlanta

El plantel continuará trabajando en Kansas City, donde utilizará el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City antes de emprender el regreso a Atlanta.

Los futbolistas que acumularon más minutos frente a Suiza realizarán tareas regenerativas, mientras que el resto tendrá una práctica con mayor intensidad. El objetivo será recuperar energías después de dos partidos consecutivos que se extendieron hasta el tiempo suplementario.

Argentina ya había necesitado 120 minutos para superar a Egipto y volvió a atravesar una definición prolongada frente al seleccionado suizo. A la carga física se suma el desgaste emocional acumulado durante los encuentros de eliminación directa.

Hoy lunes, después de completar la anteúltima práctica antes de la semifinal, la delegación viajará nuevamente hacia Atlanta. Allí quedará concentrada para realizar el último entrenamiento y definir la formación que enfrentará al equipo dirigido por Thomas Tuchel.

La agenda previa a la semifinal

El martes, un día antes del partido, Argentina cumplirá con las actividades oficiales previstas por la FIFA.

La práctica tendrá sus primeros 15 minutos abiertos para los medios y, antes del entrenamiento, tres jugadores elegidos hablarán en zona mixta.

Debido a la elevada demanda periodística que tuvo la previa del encuentro ante Suiza, los medios deberán acreditarse mediante la aplicación de la entidad para participar del contacto con los futbolistas.

Tras esas actividades, Scaloni tendrá el último ensayo para ajustar el equipo, analizar el estado físico de sus dirigidos y completar la preparación táctica para uno de los cruces más esperados del torneo.

Cómo están los jugadores que salieron ante Suiza

La evolución de Cristian “Cuti” Romero y Leandro Paredes será uno de los puntos a seguir durante los próximos entrenamientos.

Romero debió salir frente a Suiza después de volver a sentir calambres. Nicolás Otamendi ingresó en su lugar durante un encuentro marcado por el desgaste y las altas temperaturas de Kansas City.

Paredes también fue reemplazado por cansancio y fatiga cuando restaban cerca de diez minutos para finalizar el tiempo suplementario. José Manuel López ocupó su lugar en el tramo decisivo.

Pese a las señales de agotamiento, ambos jugadores estarán disponibles para enfrentar a Inglaterra. La prioridad será administrar sus cargas durante las tres jornadas de preparación y evaluar cómo responden después del esfuerzo realizado en los cuartos de final.

De esta manera, Scaloni contará con todo el plantel para preparar la semifinal, aunque seguirá de cerca la evolución de los futbolistas que acumularon una mayor cantidad de minutos.

Messi y un partido especial ante Inglaterra

Lionel Messi también se refirió al cruce que definirá a uno de los finalistas del Mundial y destacó el significado deportivo del enfrentamiento.

“Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra”, expresó el capitán argentino.

Messi señaló además que buscará disfrutar el encuentro como lo que representa: una semifinal de la Copa del Mundo ante una selección de primer nivel.

Argentina tendrá tres jornadas para recuperar energías, ajustar el equipo y llegar en las mejores condiciones posibles a un clásico que entregará uno de los boletos para la final del Mundial 2026.