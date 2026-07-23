Riquelme habló de todo: Villa, Arruabarrena y su análisis de la final del Mundial

Juan Román Riquelme abordó varios de los temas que atraviesan la actualidad de Boca y dejó definiciones sobre las decisiones tomadas para el nuevo ciclo deportivo. El presidente del club explicó la contratación de Sebastián Villa, reveló cómo se produjo el regreso de Rodolfo Arruabarrena y habló de la salida de Edinson Cavani.

También analizó la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, cuestionó el formato del fútbol argentino y dejó su mirada sobre Lionel Scaloni, Lionel Messi y la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial.

Las declaraciones se produjeron a pocas horas de la presentación del equipo en la Copa Sudamericana, aunque Riquelme centró su intervención en el armado del plantel y en las expectativas para el segundo semestre.

Riquelme explicó por qué Villa volvió a Boca

Uno de los temas centrales fue el regreso de Sebastián Villa, quien volvió a Boca después de su conflictiva salida y de haber sido condenado por violencia de género.

Riquelme recordó que la dirigencia había sido clara con el jugador durante su etapa anterior en el club: “Si era sentenciado acá no jugaba más”.

El presidente de Boca sostuvo que Villa ya cumplió su sentencia y explicó que su llegada responde a una necesidad futbolística planteada por Rodolfo Arruabarrena.

“El entrenador quería un delantero y reúne las condiciones. Ya tiene la ventaja de que conoce todo”, manifestó.

Además, se refirió a las acciones legales que el colombiano inició contra Boca luego de su salida. Según explicó, el futbolista necesitaba realizar esa presentación para poder continuar su carrera en otra institución, pero no reclamó una compensación económica.

“Jamás se presentó en ningún lugar para pedirle plata a Boca, eso lo tengo que decir. Creemos que puede ayudar al equipo”, afirmó.

Riquelme también defendió la posibilidad de que el delantero tenga una nueva etapa en el club.

“Creo que en la vida todos merecemos una oportunidad. Durante todo ese tramo se habló de que si era sentenciado iba a seguir jugando en Boca. Hemos hecho lo que hablamos con él”, señaló.

Por último, sostuvo que Villa puede aportar características que el plantel necesita y mencionó el momento personal que atraviesa el jugador: “Ojalá que disfrute mucho, acaba de ser padre”.

Cómo se decidió el regreso de Arruabarrena

Riquelme reveló que Rodolfo Arruabarrena fue el único entrenador con el que mantuvo conversaciones antes de definir al nuevo responsable del equipo.

“He hablado solo con Arruabarrena, con nadie más”, aseguró.

El presidente destacó la relación que mantiene con el Vasco desde la etapa en la que fueron compañeros y remarcó su identificación con la institución.

“Es alguien a quien yo quiero mucho. Tuve la suerte de tenerlo de compañero. Él ama al club y no dudó un segundo en venir”, expresó.

También lo definió como una persona “muy seria” y manifestó su expectativa de que Boca pueda disfrutar de una etapa positiva bajo su conducción.

“Cada vez que viene un entrenador lo hacemos con ilusión. Siempre pensamos que es lo mejor”, agregó.

Qué dijo sobre la salida de Cavani

Durante la entrevista, Riquelme también fue consultado por Edinson Cavani, quien rescindió su contrato de común acuerdo con Boca.

El dirigente evitó realizar un balance extenso, pero valoró la presencia del delantero uruguayo en el club.

“Fue un orgullo tenerlo en el club”, resumió.

El balance de la eliminación en la Libertadores

Al repasar la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, Riquelme consideró que algunas decisiones arbitrales tuvieron incidencia en el recorrido del equipo.

El presidente recordó la expulsión de Adam Bareiro y una mano de un futbolista de Cruzeiro que, según su interpretación, no fue sancionada con el mismo criterio.

“A veces juega un poquito la suerte. No podemos dejar de pensar, con todo el respeto que se merecen los árbitros, que han pasado situaciones muy claras”, sostuvo.

“Es raro. Si no pasaba eso, Boca hubiese clasificado”, agregó. De todos modos, reconoció que el equipo no tuvo un buen desempeño frente a Universidad Católica.

Pese a esa eliminación, se mostró optimista de cara a los próximos meses y destacó la presencia de Leandro Paredes en el plantel.

“Queremos ver al hincha de Boca festejar y creemos que a fin de año vamos a tener muchas chances”, aseguró.

Su mirada sobre Boca y el fútbol argentino

Riquelme también habló sobre las exigencias que rodean al equipo y la importancia que tienen los resultados para los hinchas.

“Vos jugás para darle alegría a la gente. Hay momentos en los que ni jugás por tu mamá, tu papá o tus hijos; jugás por los hinchas”, expresó.

Al referirse al fútbol argentino, cuestionó el formato de los torneos en los que los equipos deben terminar entre los primeros ocho para acceder a las instancias eliminatorias.

“El torneo es medio raro, porque tenés que clasificar entre los primeros ocho, pero si clasificás primero y te levantás mal en el mano a mano te quedás afuera”, analizó.

Más allá de los resultados, sostuvo que su prioridad es que Boca tenga una propuesta reconocible dentro de la cancha.

“A mí me gusta que el equipo juegue bien. Somos un equipo que propone; para el que no es hincha de Boca es entretenido verlo”, afirmó.

El análisis de Riquelme sobre Argentina-España

Fuera de la actualidad de Boca, Riquelme dedicó parte de sus declaraciones a la selección argentina y destacó a varios de los entrenadores que marcaron la historia del equipo nacional.

Mencionó a Carlos Bilardo, César Luis Menotti, Alfio Basile y Lionel Scaloni, además de recordar las etapas protagonizadas por Diego Maradona y Lionel Messi.

“Scaloni sin duda está entre los mejores entrenadores de nuestra historia”, afirmó.

Riquelme destacó además la relación personal que mantiene con el entrenador y con integrantes de su cuerpo técnico: “A mí me pone muy feliz porque nos criamos juntos con él y el cuerpo técnico”.

También valoró la posibilidad de haber visto jugar a Messi y lo comparó con el impacto que tuvo Maradona.

“Cuando tuvimos a Maradona no sabíamos si iba a aparecer otro y este hasta nos hace dudar si no es mejor”, sostuvo.

Sobre la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial, Riquelme consideró que el cansancio físico condicionó el rendimiento del equipo de Scaloni.

“La Selección se notó que estaba cansada”, analizó.

El presidente de Boca elogió el funcionamiento del seleccionado español y reconoció su superioridad futbolística.

“España juega de maravillas, lo hace muy bien y hay que felicitarla porque juega muy bien a la pelota”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que el resultado podría haber sido diferente si Argentina hubiera contado con más tiempo de recuperación.

“Si hubiera tenido más descanso, el partido hubiera sido otro”, concluyó.