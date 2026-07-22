La provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro de la disputa electoral. Una encuesta realizada por la consultora Afiches mostró un escenario de virtual empate entre el peronismo y La Libertad Avanza de cara a los próximos comicios provinciales.

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 4 de julio, ubicó al peronismo con 26% de intención de voto, apenas un punto por encima de La Libertad Avanza, que alcanzó el 25%. La diferencia se ubica dentro del margen de competitividad y deja planteada una elección abierta en el principal distrito electoral del país.

Más atrás aparecen quienes todavía no saben a quién votarán, con 20%. Luego se ubican otras fuerzas, con 10%; el PRO, con 4%; el Frente de Izquierda, con 4%; la UCR, con 2%; y Provincias Unidas, con 1%.

Un escenario abierto en la Provincia

El dato central del estudio es que el peronismo no logra despegarse de su principal competidor, pese a gobernar el distrito desde hace más de seis años. Al mismo tiempo, La Libertad Avanza aparece consolidada como la principal fuerza opositora y en condiciones de disputar el principal bastión electoral del país.

La presencia de un 20% de indecisos agrega un factor clave de volatilidad. En una elección que aparece voto a voto, ese segmento podría definir el resultado final.

La encuesta también refleja una distancia creciente entre identidad política e intención de voto. Consultados sobre el espacio con el que más se identifican, el 40% de los bonaerenses respondió que no se siente representado por ninguno.

En ese apartado, el peronismo reúne el 29%, mientras que La Libertad Avanza alcanza el 21%. El PRO, la UCR, la izquierda y otros espacios aparecen muy por detrás.

Kicillof y Milei, con números cruzados

El relevamiento también midió la imagen de los principales dirigentes nacionales y provinciales. Axel Kicillof aparece con un equilibrio exacto: 47% de imagen positiva y 47% de negativa.

Javier Milei registra 43% de imagen positiva y 53% de negativa. Patricia Bullrich obtiene 42% de valoración positiva y 51% de negativa, mientras que Myriam Bregman queda con 40% de positiva y 45% de negativa.

Las percepciones cambian según la región. En el conurbano bonaerense, Milei registra 40% de imagen positiva y 58% de negativa, mientras que Kicillof alcanza 50% de aprobación y 45% de rechazo.

En el interior provincial ocurre lo contrario: Milei mejora hasta 49% de imagen positiva y 46% de negativa, mientras que Kicillof cae a 44% de aprobación y 50% de rechazo.

Gestión, economía e inseguridad

Respecto de la evaluación de gestión, los intendentes aparecen como los mejor posicionados. El 48% calificó positivamente la administración de su municipio, frente a un 45% de opiniones negativas.

La gestión de Axel Kicillof obtuvo 43% de aprobación y 44% de rechazo. En tanto, la administración de Javier Milei alcanzó 36% de valoración positiva y 57% de negativa.

El estudio también muestra un contexto social complejo. El 52% de los consultados aseguró que su situación económica empeoró durante el último año y apenas el 20% afirmó haber mejorado.

Además, el 37% de los hogares bonaerenses sufrió al menos un hecho de inseguridad en los últimos doce meses. Más de la mitad de la población manifestó sentirse poco o nada segura en su propio barrio.

La encuesta fue realizada por Afiches entre el 1 y el 4 de julio de 2026 sobre una muestra de 600 casos de personas mayores de 16 años que viven y votan en la provincia de Buenos Aires.