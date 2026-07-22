El Gobierno busca recuperar la iniciativa política tras el receso legislativo y empezó a ordenar su estrategia para destrabar en el Congreso una serie de proyectos que considera centrales para el segundo semestre.

La Mesa Política se reunió en Casa Rosada con la mira puesta en la agenda parlamentaria y en la necesidad de construir acuerdos para avanzar con reformas que permanecen trabadas o pendientes de tratamiento.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y reunió a las principales figuras del oficialismo. Entre los asistentes estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; Eduardo “Lule” Menem; Ignacio Devitt y Fabián Fernández.

Reformas, Congreso y búsqueda de consensos

Durante la reunión, el oficialismo repasó los proyectos prioritarios para la segunda mitad del año. Entre los temas mencionados aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, cambios en el régimen de Zona Fría, modificaciones vinculadas a la propiedad privada y la reforma electoral.

La Casa Rosada busca que la agenda parlamentaria retome impulso una vez finalizado el receso de invierno. Para eso, el Gobierno analiza una estrategia de diálogo con aliados y gobernadores, con el objetivo de reunir los votos necesarios en Diputados y en el Senado.

El escenario legislativo aparece como uno de los principales desafíos para La Libertad Avanza, luego de un primer semestre atravesado por tensiones internas, dificultades para sostener mayorías y proyectos demorados.

Caputo presentará Inocencia Fiscal II

Uno de los primeros movimientos será la presentación del proyecto de Inocencia Fiscal II. Según se informó tras la reunión, Luis Caputo dará detalles de la iniciativa en conferencia de prensa antes de su ingreso a la Cámara de Diputados.

El paquete forma parte de la agenda económica que el Gobierno quiere instalar en el Congreso durante las próximas semanas, junto con la reforma del Banco Central.

En paralelo, Javier Milei tiene previsto presentar la próxima semana la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, antes de que el texto sea tratado en el Congreso Nacional.

Santilli negocia con gobernadores

La estrategia también incluye contactos con provincias. Diego Santilli anticipó reuniones con gobernadores para avanzar en convenios vinculados a obras e infraestructura.

Entre los temas mencionados figura el traspaso de obras viales a Santa Fe. Además, la próxima semana están previstos encuentros con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para analizar proyectos como acueductos y plantas potabilizadoras.

La apuesta del oficialismo combina agenda económica, negociación parlamentaria y acuerdos territoriales, en un momento en el que el Gobierno intenta reordenar su hoja de ruta política después del Mundial y antes del regreso pleno de la actividad legislativa.