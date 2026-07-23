Sin grieta y con una misma preocupación: 84 intendentes vuelven a reunirse en medio del ahogo financiero de los municipios

El Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe) es un espacio que ya agrupa a 84 jefes comunales de distritos peronistas, radicales, del PRO y vecinalistas.

Más allá de las diferencias partidarias, los problemas que enfrentan los municipios bonaerenses parecen haber encontrado un punto de coincidencia. La caída de la recaudación, el descenso de la coparticipación y el aumento de los costos para sostener los servicios básicos volvieron a reunir a intendentes de distintos espacios políticos bajo una misma mesa.

El próximo jueves 30 de julio, desde las 11, el Palacio Municipal de Lobos será sede del segundo encuentro del año del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe), un espacio que ya agrupa a 84 jefes comunales de distritos peronistas, radicales, del PRO y vecinalistas de hasta 60.000 habitantes.

La reunión tendrá como anfitrión al intendente de Lobos, Jorge Etcheverry (PRO), y buscará consolidar un ámbito de trabajo que, en pocos meses, dejó de ser una experiencia incipiente para transformarse en un actor con peso propio dentro de la discusión sobre el futuro de los municipios bonaerenses.

El FRICDe dio sus primeros pasos este año con un objetivo claro: construir un espacio de intercambio entre municipios del interior que comparten problemáticas similares, independientemente del color político de quienes los gobiernan.

Tras una primera reunión en Chascomús y otra en Ayacucho, el foro amplió significativamente su representación. Lo que comenzó con poco más de medio centenar de municipios hoy reúne a 84 intendentes distribuidos en distintas secciones electorales de la provincia.

Sustentabilidad y crisis financiera, los ejes del encuentro

Aunque la sustentabilidad ambiental será uno de los temas centrales —con la participación de especialistas del Consejo Federal de Inversiones—, la situación económica de las comunas volverá a ocupar buena parte de las conversaciones.

La caída de los recursos propios, el retroceso de la coparticipación y el incremento de los costos operativos configuran un escenario cada vez más complejo para los gobiernos locales, especialmente en los municipios medianos y pequeños del interior bonaerense.

En ese contexto, el financiamiento aparece nuevamente como una prioridad compartida entre intendentes de fuerzas políticas que, en otros ámbitos, mantienen profundas diferencias.

El encuentro de Lobos se realizará pocas semanas después de un nuevo traspié legislativo para los municipios. Desde mayo, el FRICDe viene impulsando modificaciones al funcionamiento del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado junto con la Ley de Endeudamiento provincial.

En aquel momento, representantes del foro —entre ellos Franco Flexas (General Viamonte), Maximiliano Suescun (Rauch) y Javier Gastón (Chascomús)— fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, junto al vicepresidente primero Alexis Guerrera y legisladores de distintos bloques.

Los intendentes presentaron una nota respaldada por 68 firmas en la que advirtieron sobre "la gravedad del escenario fiscal" que enfrentan las administraciones municipales debido a la caída de ingresos, el incremento de los costos y las dificultades para sostener servicios esenciales y afrontar obligaciones salariales.

También propusieron conformar una mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y los municipios para analizar modificaciones a la normativa vigente e, incluso, avanzar hacia una nueva legislación que contemple las necesidades comunes de los 135 distritos bonaerenses.

Hoy perdimos la oportunidad para estar del lado de los municipios.



Como diputados de la UCR, tenemos la responsabilidad de darle herramientas a nuestros 27 intendentes.



Una legislatura alejada de las necesidades del territorio, dándole la espalda a quienes ponen el pecho. — Bloque diputados UCR PBA (@bloqueucrpba) June 11, 2026

Sin embargo, el reclamo volvió a quedar frenado semanas después. En junio, durante una sesión de la Cámara de Diputados, el bloque de Fuerza Patria intentó habilitar sobre tablas un proyecto para permitir que una parte de los recursos del FEFIM pudiera utilizarse con libre disponibilidad por parte de los municipios. La propuesta necesitaba el respaldo de los dos tercios del cuerpo, pero obtuvo 43 votos afirmativos y 39 negativos, por lo que no pudo ser tratada.

Durante el debate, el presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, defendió la iniciativa al sostener que buscaba brindar una herramienta excepcional para que las comunas pudieran afrontar un contexto económico complejo y cumplir compromisos como el pago del aguinaldo.

Desde la oposición, el titular del bloque PRO, Alejandro Rabinovich, aseguró que existía coincidencia respecto de la necesidad de fortalecer financieramente a los municipios, aunque planteó diferencias sobre el mecanismo de distribución de los recursos.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo bonaerense sostuvieron que la falta de conformación de la comisión bicameral no impedía ejecutar los fondos previstos por la Ley de Endeudamiento y remarcaron que varios municipios ya podían acceder a esos recursos para proyectos específicos. El principal punto de desacuerdo continúa siendo la posibilidad de destinarlos también a gastos corrientes, como salarios o funcionamiento de los servicios municipales.

El descargo de Mendoza en X.

Un espacio que gana peso político

Más allá de que el reclamo por los recursos siga sin resolución, el crecimiento del FRICDe empieza a modificar el mapa institucional del interior bonaerense.

Con intendentes peronistas, radicales, del PRO y vecinalistas compartiendo una agenda de gestión, el foro busca consolidarse como un interlocutor permanente ante la Provincia y la Legislatura, impulsando posiciones comunes sobre financiamiento, desarrollo local, sustentabilidad y fortalecimiento de los gobiernos municipales.

La cita en Lobos será una nueva oportunidad para medir hasta dónde puede proyectarse ese espacio transversal que, en pocos meses, pasó de una reunión entre municipios del interior a convertirse en una de las voces más activas en la discusión sobre el presente y el futuro de las administraciones locales.