Territorio primero, alianzas después: la estrategia con la que la UCR bonaerense empieza a jugar el 2027

Con la interna ordenada, el radicalismo pone primera en la Provincia. Las recorridas, la Convención y el debate que definirá su futuro político.

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense comenzó a transitar una nueva etapa. Superada una de las internas más complejas de los últimos años y con una conducción de consenso ya en funciones, el partido puso en marcha una estrategia que apunta a fortalecer su presencia en los distritos antes de abrir el debate sobre las futuras alianzas electorales. En ese marco se inscribe la recorrida que realizaron en las últimas horas el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, y el titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, por municipios de la Quinta Sección Electoral.

Los dirigentes visitaron Dolores, Castelli y Lezama, donde mantuvieron reuniones con militantes, dirigentes y referentes locales para conocer la realidad de cada distrito y escuchar las demandas de las estructuras partidarias. La actividad se suma a una serie de recorridas que la nueva conducción viene desplegando desde su asunción con el objetivo de reconstruir presencia territorial y mostrar un radicalismo activo en los 135 municipios bonaerenses.

"Escuchar, intercambiar ideas y conocer de primera mano las realidades y desafíos de cada comunidad es la mejor manera de seguir construyendo un radicalismo fuerte, cercano y preparado para los desafíos que vienen", expresó Balbín al finalizar la jornada.

Los referentes adelantaron, además, que durante las próximas semanas continuarán visitando distintas localidades para sostener el contacto con los dirigentes de base y avanzar en la consolidación del esquema partidario.

Una agenda que mira más allá del recambio institucional

La recorrida no aparece como una actividad aislada. Forma parte de una hoja de ruta que la conducción radical diseñó con vistas a la Convención Provincial del próximo 8 de agosto, que se desarrollará en el Club Atenas de La Plata y marcará el primer gran acto institucional de la nueva conducción partidaria.

Allí participarán los presidentes de los 135 comités distritales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales y dirigentes de toda la provincia.

Aunque formalmente el encuentro servirá para constituir la nueva Convención y designar sus autoridades, puertas adentro del radicalismo reconocen que el verdadero peso político del evento estará en el mensaje de unidad que buscará transmitir el partido luego de varios años atravesados por fuertes disputas internas.







La normalización de la UCR fue el resultado de un acuerdo político entre los principales sectores internos, que permitió evitar una nueva confrontación partidaria y cerrar una etapa marcada por diferencias que incluso llegaron a judicializar la conducción del partido.

Del entendimiento participaron Adelante Buenos Aires, referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad; Futuro Radical; el espacio que responde al ex presidente del Comité Provincia Miguel Fernández junto a un grupo de intendentes; y dirigentes de Evolución Radical, sector que lidera a nivel nacional el senador Martín Lousteau.

Como parte de ese acuerdo, Emiliano Balbín asumió la presidencia del Comité Provincia, acompañado por la exdiputada nacional Josefina Mendoza en la vicepresidencia y el diputado bonaerense Matías Civale como secretario general.

La lista de consenso permitió alcanzar niveles de unidad en cerca del 90% de los municipios bonaerenses y cerrar un ciclo de casi dos años de enfrentamientos internos.

Balbín acelera las recorridas para fortalecer la estructura partidaria

Desde que quedó al frente del Comité Provincia, Balbín convirtió las recorridas por el interior bonaerense en uno de los ejes de su gestión. El pasado 11 de julio, el dirigente visitó Luján, San Andrés de Giles, General Villegas y Florentino Ameghino, donde acompañó la renovación de autoridades de los comités locales.

En aquella oportunidad sostuvo que "cada visita reafirma una convicción: el radicalismo se fortalece desde el territorio, escuchando, trabajando y construyendo junto a quienes todos los días sostienen la vida de nuestro partido".

Días después también encabezó una actividad en 25 de Mayo, donde planteó que la UCR atraviesa un "reordenamiento necesario" luego de años en los que, según reconoció, el partido tomó decisiones que lo alejaron de una parte de la sociedad.

"Venimos de un proceso de poco entendimiento y una mala performance electoral. La unidad nos carga de una doble responsabilidad: recuperar la institucionalidad y consolidar liderazgos que surjan desde la militancia de base", afirmó.

En esa misma línea, remarcó que la nueva conducción buscará impulsar candidatos radicales en cada distrito para fortalecer la presencia partidaria con vistas a los próximos desafíos electorales.

La Convención que empezará a definir el futuro del partido

Más allá de la renovación formal de autoridades, el encuentro del 8 de agosto abrirá el debate que la dirigencia radical considera determinante para los próximos años.

Todo indica que el dirigente platense Pablo Nicoletti, referente de Evolución Radical, será elegido presidente de la Convención Provincial, tal como quedó establecido en el acuerdo político alcanzado entre los distintos sectores.

Durante la jornada también se designarán la Mesa Ejecutiva, la Junta Electoral, los apoderados partidarios y otros órganos internos que terminarán de completar la normalización institucional de la UCR bonaerense.

Pero el punto central llegará después. Según establece la Carta Orgánica del partido, será la Convención la encargada de definir la plataforma electoral y aprobar la política de alianzas para los próximos comicios.

En otras palabras, allí comenzará la discusión sobre el lugar que buscará ocupar el radicalismo dentro del reconfigurado mapa opositor bonaerense y las condiciones bajo las cuales intentará construir una alternativa competitiva frente al oficialismo provincial y al Gobierno nacional.

Mientras ese debate espera su turno, la conducción eligió otro camino: recorrer la provincia, ordenar la estructura partidaria y recuperar presencia en el territorio. La apuesta es llegar a esa discusión con un partido cohesionado, activo y con capacidad para volver a disputar protagonismo en la política bonaerense.