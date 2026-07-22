Magario apuntó contra Milei por el deterioro del mercado laboral

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, cuestionó la política económica y laboral del gobierno de Javier Milei y advirtió que la aparente estabilidad de la tasa de desempleo oculta un deterioro profundo en las condiciones de trabajo.

La dirigente bonaerense se expresó a partir de un informe privado que señaló que la desocupación dejó de ser el mejor indicador para describir la situación del mercado laboral argentino.

Según el análisis, las crisis ya no expulsan necesariamente a grandes cantidades de personas del empleo, sino que las empujan hacia trabajos más precarios, inestables y peor remunerados.

La crítica de Magario a la política laboral de Milei

“Esta es la ‘modernización laboral’ de la que Milei habla: empleos más precarios e inestables, con salarios insuficientes, menos derechos y menos posibilidades de crecer”, expresó Magario.

La vicegobernadora vinculó directamente ese escenario con las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional.

“Esta es la realidad de millones de argentinos y argentinas que viven peor cada día como consecuencia de la política económica nacional”, afirmó.

Además, planteó la necesidad de construir una alternativa basada en el empleo, la actividad productiva y la mejora de las condiciones de vida.

“Tenemos la enorme tarea de reconstruir un proyecto de país con trabajo y producción, con mayor desarrollo y bienestar para la gente”, sostuvo.

Una tasa de desempleo que ya no muestra toda la realidad

El informe que motivó la publicación de Magario advirtió que la tasa de desempleo dejó de reflejar de manera completa el estado del mercado laboral.

El diagnóstico sostiene que el deterioro ya no se manifiesta solamente mediante la pérdida directa del trabajo, sino también a través de la expansión de ocupaciones con menores ingresos, menos estabilidad y escasa protección laboral.

De esta manera, una tasa de desocupación relativamente baja puede convivir con un aumento de la precariedad y una pérdida general de la calidad del empleo.

Estrategias de refugio ante la falta de trabajo formal

El estudio señaló que “los movimientos al interior del mercado de trabajo principalmente reflejan estrategias de refugio frente a la insuficiencia de empleos formales”.

Ese fenómeno permitiría explicar por qué la tasa de desempleo se mantiene relativamente estable en un escenario marcado por el cierre de más de 24.000 empresas y la destrucción de más de 200.000 puestos de trabajo formales.

Según el informe, la economía continuó absorbiendo fuerza laboral durante los últimos años, aunque lo hizo mediante un proceso definido como “absorción laboral regresiva”.

Esto significa que una parte de las personas que perdieron o no consiguieron trabajos registrados se incorporaron a actividades más precarias o de menores ingresos.

El deterioro ocurre dentro del propio empleo

El análisis remarcó que el problema del mercado laboral no se limita a la cantidad de personas que tienen o no tienen trabajo.

También resulta necesario observar qué tipo de empleo consiguen, cuáles son sus ingresos, qué nivel de estabilidad ofrecen y si cuentan con derechos y protección social.

Mientras la desocupación permanece relativamente contenida, aumentan las ocupaciones precarias, los empleos sin protección, el cuentapropismo de subsistencia y las actividades de bajos ingresos.

En ese sentido, el deterioro laboral ya no ocurre únicamente fuera del mercado de trabajo, sino dentro del propio empleo.

Menores salarios, derechos y posibilidades de crecimiento

Magario retomó ese diagnóstico para cuestionar el modelo impulsado por el Gobierno nacional y advertir sobre las consecuencias sociales de la precarización.

Según su planteo, el avance de los trabajos inestables y mal remunerados reduce las posibilidades de crecimiento de los trabajadores y profundiza las dificultades económicas de las familias.

La vicegobernadora bonaerense sostuvo que la salida requiere recuperar un proyecto de país que vuelva a colocar en el centro al trabajo, la producción, el desarrollo y el bienestar de la población.