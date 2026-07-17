Magario destacó los avances de una nueva sesión en el Senado

La vicegobernadora Verónica Magario dio a conocer en sus redes sociales los principales avances de una nueva sesión ordinaria del Senado de la provincia de Buenos Aires, en la que se aprobaron iniciativas vinculadas con la seguridad, la educación, los derechos y distintos reconocimientos.

Entre las medidas destacadas se encuentran la aprobación de la Ley Joaquín, la designación de una nueva representante para el Consejo de la Magistratura y el otorgamiento de distinciones a enfermeras que participaron de la guerra de las Islas Malvinas.

Designaciones para el Consejo de la Magistratura

Durante la sesión, las y los senadores dieron dictamen favorable a la designación de la legisladora María Cecilia Martínez como representante de la Cámara de Senadores en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

Martínez ingresará al organismo en carácter de suplente. Además, el cuerpo prestó asentimiento a las designaciones asignadas en la Cámara de Diputados.

Una guía para abordar la difusión de contenido íntimo

El Senado también declaró de interés legislativo la “Guía Ema para el abordaje en ámbitos educativos de casos de difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento”.

La iniciativa apunta a brindar herramientas de intervención ante este tipo de situaciones dentro de las instituciones educativas.

Reconocimiento a las enfermeras de Malvinas

Otro de los proyectos aprobados contempla el otorgamiento del diploma de honor al valor y arrojo a las enfermeras que participaron en la guerra de las Islas Malvinas.

Además, se aprobó la declaración como Ciudadano Ilustre post mortem del exsecretario legislativo del Senado bonaerense e histórico militante de La Matanza, Luis Rolando Lata.

Qué establece la Ley Joaquín

Con el objetivo de evitar accidentes fatales en espacios públicos y privados, la Cámara alta aprobó la denominada Ley Joaquín.

La normativa establece criterios para la instalación, el mantenimiento y la fijación de arcos deportivos, aros de básquet, postes, juegos de plaza y otros elementos recreativos ubicados en esos espacios.

Tras la sesión, Magario afirmó: “Seguimos trabajando para ampliar los derechos de las y los bonaerenses y el desarrollo de la Provincia”.