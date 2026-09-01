La sucesión de Kicillof toma impulso: la cumbre que cruzó a dos aspirantes y el mapa de 2027

La Gobernación bonaerense, el objetivo de una carrera que ya suma recorridas, reuniones y varios nombres en danza para suceder a Axel Kicillof en 2027.

La carrera por la Gobernación bonaerense sumó una nueva foto. El intendente de La Plata, Julio Alak, recibió a su par de Moreno, Mariel Fernández, dos dirigentes cuyos nombres circulan dentro del peronismo como posibles aspirantes a suceder a Axel Kicillof en 2027.

Formalmente, la reunión estuvo concentrada en la crisis económica, la caída del poder adquisitivo, el desempleo y las respuestas que despliegan los municipios ante el aumento de las demandas sociales. Sin embargo, el encuentro se produjo mientras ambos jefes comunales intensifican sus recorridas y amplían contactos más allá de sus territorios.

Fernández ya reconoció públicamente que trabaja en una propuesta para competir por la Provincia, mientras que Alak no lanzó una candidatura. Su nombre, no obstante, aparece con frecuencia en la discusión interna por su trayectoria, su cercanía con Kicillof y el lugar que ocupa dentro del armado político del gobernador.

“Recuperar un gobierno popular que cuide a las mayorías y defienda nuestra Patria requiere de diálogo, compromiso y consensos”, sostuvo la intendenta de Moreno después de la reunión.

Julio Alak y Mariel Fernández en La Plata.

Durante la reunión, Alak y Fernández analizaron el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei sobre los municipios. Según informó la jefa comunal, conversaron sobre el deterioro del empleo, la pérdida de capacidad de compra y los esfuerzos de las administraciones locales para asistir a los sectores afectados.

También avanzaron en una agenda cultural. Acordaron trabajar para que la muestra itinerante dedicada a Florencio Molina Campos, impulsada por Moreno junto con la fundación y la familia del artista, pueda exhibirse en la capital provincial.

En la Plata nos reunimos con el intendente de la ciudad, Julio Alak. pic.twitter.com/nEYTM67qst — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) August 31, 2026

Alak es uno de los intendentes más cercanos al Movimiento Derecho al Futuro, la corriente que conduce Kicillof, mientras Fernández integra la Liga de Intendentes Peronistas, un grupo que intenta construir peso propio sin quedar subordinado a La Cámpora, al kicillofismo o al Frente Renovador.

El espacio busca ganar centralidad mediante cumbres políticas, una recorrida provincial y contactos con intendentes de otras regiones del país. A su vez, viene desplegando una estrategia de diálogo con todas las terminales del justicialismo. En las últimas semanas se reunió con Kicillof, Máximo Kirchner y el senador nacional José Mayans, además de participar en actividades junto a referentes kirchneristas en el Congreso.

Mariel Fernández acelera su despliegue

La visita a La Plata formó parte de una agenda más amplia de la intendenta de Moreno. Fernández firmó un convenio de cooperación con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, recorrió la Biblioteca Central de la Provincia junto a Florencia Saintout y se reunió con productores de la agricultura familiar en Colonia Urquiza.

El acuerdo con la UNLP contempla proyectos vinculados con la producción de alimentos deshidratados destinados a familias, comedores y merenderos. En la Biblioteca Central recibió colecciones del programa “25 para el 25”, que serán distribuidas entre espacios comunitarios de Moreno.

En el cordón productivo platense, la intendenta escuchó reclamos por la caída del consumo, la apertura de importaciones y la situación de emergencia que atraviesa la agricultura familiar. Allí planteó la necesidad de construir propuestas para la Provincia y la Nación.

“Necesitamos recuperar un gobierno popular que defienda el trabajo argentino y genere oportunidades de desarrollo integral”, afirmó.

La recorrida se suma a las visitas que Fernández realizó por Esteban Echeverría, San Vicente, Ezeiza, Cañuelas, Pergamino, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, San Fernando, La Matanza y General Pueyrredón.

La estrategia combina reuniones con intendentes, sectores productivos, organizaciones sociales, sindicatos y referentes políticos. También busca equilibrar el peso del conurbano con una llegada gradual al interior provincial, una condición indispensable para cualquier candidatura bonaerense.

Fernández ya había admitido que trabaja en una propuesta para la Gobernación. La intendenta desplegó contactos con diferentes sectores del peronismo y recibió el respaldo público de Miguel Ángel Pichetto. “Estamos tratando de empezar a trabajar en una propuesta para la Gobernación, pero va más allá de eso”, expresó entonces.

Mariel Fernández en La Plata.

Alak acumula gestión y articulación

El recorrido de Alak presenta otra lógica. En lugar de instalar abiertamente una postulación, el intendente de La Plata procura combinar gestión municipal, relaciones institucionales y participación en las actividades del kicillofismo.

Su condición de anfitrión en la capital provincial le permite mantener contacto permanente con ministros, legisladores, intendentes, dirigentes sindicales y representantes de distintos sectores del PJ.

También participó en los plenarios seccionales del Movimiento Derecho al Futuro y fue designado secretario de Formación Política del justicialismo bonaerense. Además, gobernó La Plata durante cuatro períodos anteriores, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y titular de las carteras bonaerenses de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente platense viene actuando como articulador en los intentos por reunir a dirigentes históricos, sectores sindicales y referentes territoriales alrededor de una estrategia común.

Gabriel Katopodis es una de las figuras con mayor exposición dentro del gabinete bonaerense.

Pero la sucesión no se limita a Alak. Dentro del Movimiento Derecho al Futuro aparecen varios dirigentes con posibilidades de reclamar un lugar. Uno de los más mencionados es el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Su cartera le permite recorrer municipios, inaugurar trabajos financiados por la Provincia y mantener una relación directa con intendentes oficialistas y opositores.

Katopodis suma experiencia como exintendente de San Martín y exministro de Obras Públicas de la Nación. Su presencia territorial y el discurso centrado en la defensa de la inversión pública lo convirtieron en una de las figuras con mayor exposición dentro del gabinete bonaerense.

Otro nombre es el de Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda. Cuenta con estructura en la Tercera sección, experiencia como ministro nacional y un vínculo consolidado con sectores del aparato municipal y político del sur del conurbano. También aparecen en las conversaciones los ministros Carlos Bianco y Andrés Larroque.

La Cámpora mira a Mayra Mendoza y La Liga quiere transformar territorio en poder

La dirigente con mayor volumen propio dentro de La Cámpora es Mayra Mendoza. La referente de Quilmes mantiene una relación política directa con Cristina y Máximo Kirchner y se proyecta como una posible carta del espacio para conservar influencia en la Provincia. Su posicionamiento combina gestión territorial, presencia legislativa y recorridas fuera de la Tercera sección.

La posibilidad de una candidatura dependerá, en buena medida, del acuerdo que alcance La Cámpora con Kicillof y del rol que adopte Cristina Fernández de Kirchner en el armado de 2027.

Por otro lado, además de Mariel Fernández, la Liga de Intendentes reúne a otros jefes comunales que podrían intervenir en la negociación. Entre ellos se encuentran Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Gustavo Menéndez, de Merlo; Gastón Granados, de Ezeiza; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.

Otermín gobierna uno de los municipios con mayor peso electoral del conurbano y mantiene vínculos con distintas expresiones del peronismo. Achával construyó una posición relevante en el corredor norte y dispone de gestión, estructura territorial y cercanía con el Frente Renovador, aunque participa de la estrategia autónoma de la Liga. Menéndez, por su parte, ya presidió el PJ bonaerense y conserva capacidad de articulación más allá de Merlo.

El objetivo inmediato del grupo no parece ser cerrar una candidatura única, sino garantizar una silla en la mesa donde se definan las reglas, las listas y el programa electoral. La cantidad de municipios que representa le permite reclamar participación, pero todavía debe resolver si llegará a la discusión con un candidato propio o negociará el apoyo a otro sector.

La Liga de Intendentes junto a José Mayans.

El massismo también tendrá intervención en la definición. Aunque Sergio Massa concentra buena parte de su estrategia en el plano nacional, el Frente Renovador conserva intendentes, legisladores y estructura en diferentes secciones.

Uno de los nombres mencionados para la Gobernación es Juan Andreotti, intendente de San Fernando. Su perfil combina renovación generacional, gestión municipal y pertenencia al espacio de Massa. Su figura permite al Frente Renovador disponer de una alternativa propia si la negociación con el kicillofismo y La Cámpora no deriva en una candidatura compartida.