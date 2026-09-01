Dirigentes del peronismo, el radicalismo y otros espacios políticos difundieron este martes una declaración conjunta al cumplirse cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022. El documento reclama poner un límite a la violencia política y reivindica el reconocimiento del adversario como una condición central de la convivencia democrática.

La declaración lleva por título “La democracia no admite la eliminación del adversario” y fue suscripta por referentes de 23 espacios políticos. Entre ellos aparecen José Mayans, Sergio Massa, Diego Giuliano, Miguel Ángel Pichetto, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Juan Grabois, Martín Sabbatella, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau y Carlos Heller, entre otros.

El planteo de los dirigentes a cuatro años del atentado

El texto recuerda el ataque sufrido por la entonces vicepresidenta cuando Fernando Sabag Montiel apuntó un arma cargada a centímetros de su rostro y gatilló. El disparo no se produjo y el atacante fue detenido en el lugar.

Los firmantes sostienen que aquel episodio no debería ser analizado de manera aislada y lo vinculan con un clima previo atravesado, según la declaración, por discursos de odio, campañas de estigmatización, desinformación y distintas expresiones de violencia política.

El documento también plantea que el aniversario excede al peronismo y a quienes acompañan políticamente a Cristina Kirchner, porque consideran que interpela al conjunto del sistema democrático. En ese sentido, los dirigentes remarcaron que las diferencias políticas deben resolverse mediante ideas, argumentos, organización y votos.

La declaración cuestiona además las prácticas que define como lawfare y advierte sobre la combinación entre persecución judicial, operaciones comunicacionales, noticias falsas y hostigamiento en redes. Se trata de una caracterización política formulada por los firmantes en el documento.

Una declaración con firmas de distintos espacios

Entre los principales firmantes figuran Mayans por el Partido Justicialista; Massa y Giuliano por el Frente Renovador; Pichetto por Encuentro Republicano Federal; Alfonsín por el Frente Amplio por la Democracia; y Storani por Radicalismo Auténtico.

También adhirieron dirigentes de Nuevo Encuentro, Principios y Valores, Movimiento Nacional Alfonsinista, Patria Grande, Kolina, Frente Grande, La Patria de los Comunes, Partido Solidario, Unidad Popular, FORJA, Partido de la Victoria, PTP-PCR, Partido Intransigente, Partido Comunista y Libres del Sur, entre otras fuerzas.

El documento cierra con un llamado a recuperar la legitimidad del adversario y a sostener la confrontación política sin deshumanización. La consigna final sintetiza el planteo: “Nunca más la violencia política”.

La situación judicial por el atentado

El juicio oral por el ataque terminó en octubre de 2025. El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años por tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. En el caso de Sabag Montiel, la pena quedó unificada en 14 años por una condena anterior, mientras que Nicolás Carrizo fue absuelto.

La causa todavía mantiene una instancia pendiente: la Cámara Federal de Casación Penal analiza un planteo de la fiscalía para determinar si corresponde aplicar la agravante de femicidio bajo la modalidad de violencia política, lo que podría modificar las penas impuestas.