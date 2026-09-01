¿Quién conducirá a los intendentes radicales? El empate que prolonga la interna bonaerense

Foro de Intendentes de la UCR

La votación que debía resolver el futuro del Foro de Intendentes Radicales abrió un problema mayor para la UCR bonaerense. Según pudo reconstruir este medio, en una reunión virtual, 13 de los 27 jefes comunales apoyaron renovar la conducción, otros 13 sostuvieron al intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, y Román Bouvier, jefe comunal de Rojas, se abstuvo. El resultado dejó al presidente en funciones, pero sin una definición sobre su continuidad.

Las fuentes atribuyen el impulso al recambio al sector referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad y ubican a Suescun fuera de ese esquema. Sin mayoría para desplazarlo ni votos suficientes para ratificarlo, la discusión pasó a una mesa de negociación.

El episodio ocurrió días después de la reunión que el Foro mantuvo en La Plata con el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín; la vicepresidenta partidaria, Josefina Mendoza; y los integrantes de la Mesa Ejecutiva Matías Civale y Adriana Ginnobili. Los intendentes habían pedido una relación más estrecha con la conducción provincial y repasado la situación económica, las finanzas municipales y los posibles efectos del fenómeno del Súper Niño.

Seis nombres para destrabar el empate

La salida inmediata fue conformar una comisión con tres representantes por sector. Por quienes promovieron el cambio fueron designados Esteban Reino, intendente de Balcarce; Sofía Gambier, de Pellegrini; y Emilio Cordonnier, de Ayacucho. Por Construir participarán Franco Flexas, jefe comunal de General Viamonte; Lucía Gómez, de Adolfo Gonzales Chaves; y Martín Randazzo, de General La Madrid.

La misión será buscar un candidato de consenso y acordar el futuro de la mesa directiva. La integración reproduce la división que había aparecido en la última Convención Provincial, realizada en el Club Atenas de La Plata. Allí se formalizó la conducción de Balbín, pero el sector del exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández se retiró por desacuerdos sobre la conformación de la Junta Electoral y luego lanzó Construir.

Ese espacio tiene entre sus figuras a la diputada provincial Alejandra Lordén y al diputado nacional Pablo Juliano. Sus dirigentes sostienen que el entendimiento previo fue alterado; desde la conducción partidaria defienden la validez institucional de lo resuelto. Suescun y varios jefes comunales quedaron referenciados en Construir, por lo que la definición del Foro pasó a ser otra instancia de la misma disputa.

La gestión municipal quedó detrás de la interna

Antes de discutir autoridades, los alcaldes habían escuchado al economista y exministro bonaerense Damián Bonari, quien proyectó un escenario fiscal restrictivo para 2027 y advirtió que no deberían esperar aumentos importantes en la coparticipación.

El planteo se apoyó en un semestre en el que las transferencias provinciales a los 135 municipios alcanzaron su menor nivel real desde 2021, con bajas que también comprendieron el Fondo Educativo, la descentralización tributaria, el FEFIM y otros mecanismos.

Informe de la Consultora Política y Producción Argentina.

La agenda incluyó al IOMA, la emergencia sanitaria, las rutas y los caminos rurales. También hubo un bloque climático: el meteorólogo Lisandro Piro describió la posibilidad de menos días de lluvia, pero con precipitaciones más intensas, mientras Gastón Rivero, responsable de Defensa Civil de Rauch, expuso sobre prevención y gestión del riesgo con base en el Marco de Sendai.

Balbín pretende convertir esos reclamos en una plataforma común y sostiene que el partido debe presentar postulantes en los 135 municipios y un candidato propio a gobernador. “Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio”, había planteado al asumir.

La discusión electoral que atraviesa al partido

Mientras se negociaba la conducción del Foro, Construir reunió en Ayacucho a dirigentes y militantes de la Quinta Sección. Juliano y Flexas defendieron una propuesta radical propia con aspiraciones provinciales, y el referente tandilense Pedro Espondaburu expuso sobre empleo, producción y las dificultades para generar nuevas oportunidades laborales. “Vamos a recorrer la Provincia para construir una alternativa de gobierno”, afirmaron desde el espacio.

Cumbre de radicales disidentes en Ayacucho.

La definición de las alianzas, sin embargo, sigue separando posiciones. Las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza volvieron a colocar al radicalismo ante una eventual elección polarizada entre el oficialismo nacional de Javier Milei y el peronismo de Axel Kicillof. En ese escenario, algunas fuentes estiman que Diego Santilli podría encabezar la oferta opositora, aunque no existe una candidatura ni un acuerdo confirmados.

El antecedente es 2025: Somos Buenos Aires no hizo pie en la polarización y el sello de la UCR no apareció en la elección, una ausencia inédita desde el regreso de la democracia.

Evolución, que tiene a Pablo Domenichini como referente bonaerense y a Martín Lousteau como figura nacional, todavía apuesta a una alternativa de centro y descarta confluir con La Libertad Avanza; dentro de ese sector, algunas voces no excluyen un entendimiento con el peronismo.

En el abadismo, en cambio, ubican al peronismo como adversario y afirman que no recibieron contactos de Sebastián Pareja ni de Santilli. Sus dirigentes calculan que cualquier alianza comenzaría a definirse entre diciembre y enero y debería resolverse institucionalmente.

Juliano, que llegó al Congreso de la mano de Facundo Manes y termina su mandato el próximo año, es hasta ahora quien se muestra con mayor vocación de competir por la Gobernación. Los cinco gobernadores radicales, según los testimonios reunidos, coinciden con el diagnóstico de que, en el interior, el adversario es el peronismo, aunque tampoco hay un pacto confirmado con Milei. “No veo a la UCR haciendo una sola cosa”, admitió un dirigente bonaerense al evaluar si el partido podrá acordar una estrategia electoral única.