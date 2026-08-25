Cuentas en rojo e interna abierta: la agenda que cruzó a los intendentes de la UCR

La reunión del Foro de Intendentes tuvo como invitado central al presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín.

Los intendentes radicales bonaerenses volvieron a sentarse alrededor de una misma mesa después de la fractura que sacudió a la última Convención Provincial. El encuentro realizado en La Plata permitió ordenar una agenda común sobre economía, gestión municipal y riesgos climáticos, aunque no alcanzó para cerrar las diferencias que atraviesan a la Unión Cívica Radical.

La reunión del Foro de Intendentes tuvo como invitado central al presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, quien llegó acompañado por integrantes de la Mesa Ejecutiva partidaria, entre ellos Josefina Mendoza, Matías Civale y Adriana Ginnobili.

La foto reunió a jefes comunales alineados con los principales sectores internos, además de dirigentes que mantienen posiciones autónomas y prefieren no quedar atrapados en la pelea por la conducción. Esa diversidad convirtió al Foro en uno de los pocos ámbitos que todavía conserva la UCR bonaerense para sostener una convivencia política después del último quiebre.







La primera mesa después de la ruptura

La reunión se produjo poco más de dos semanas después de la Convención Provincial celebrada en el Club Atenas de La Plata, donde quedó formalizada la nueva conducción encabezada por Balbín.

Aquel encuentro había sido presentado como la culminación de un acuerdo de unidad entre distintos sectores. Sin embargo, la tregua duró poco. El espacio referenciado en el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, acompañado por dirigentes como Alejandra Lordén y Pablo Juliano, abandonó el recinto y cuestionó la legitimidad de las decisiones adoptadas.

La controversia se concentró en el reparto de lugares dentro de la Junta Electoral y en el funcionamiento de la Convención. El sector disidente denunció que el entendimiento alcanzado meses antes había sido alterado y anunció la construcción de un espacio propio denominado Construir.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la ruptura volvió a dejar enfrentados al sector de Fernández con la alianza táctica que sostienen el abadismo y Evolución, actualmente con mayor influencia sobre el Comité Provincia y la Convención.

En este contexto, Balbín anunció la puesta en marcha de una agenda articulada con intendentes, concejales y militantes de los diferentes distritos. “Buscaremos transformar el despliegue territorial del partido en un motor político coordinado, para ofrecer respuestas concretas a las demandas históricas de los vecinos de la Provincia”, afirmó.

El dirigente sostuvo que los gobiernos locales representan una de las principales fortalezas del radicalismo. “La territorialidad no es un eslogan, sino una realidad cotidiana”, señaló, y destacó que los intendentes pueden demostrar que la UCR conserva presencia en numerosas comunidades bonaerenses.

Emiliano Balbín, presidente de la UCR bonaerense.

Cuentas ajustadas y un 2027 restrictivo

La agenda comenzó con una exposición del economista Damián Bonari, exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, quien analizó las restricciones económicas de 2026 y las perspectivas para el próximo año.

El diagnóstico puso el foco en la distancia entre algunos indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana que atraviesan los municipios. Según planteó, el programa económico enfrenta el desafío de continuar reduciendo la inflación sin profundizar la pérdida de actividad ni deteriorar todavía más los ingresos.

Bonari sostuvo que el modelo aún no terminó de consolidarse y que ya muestra sectores ganadores y perdedores, dentro de una estructura atravesada por altos niveles de desigualdad.

Para los intendentes, el punto más sensible fue la proyección sobre los recursos municipales. El economista anticipó un escenario fiscal restrictivo para 2027 y advirtió que los distritos no deberían esperar aumentos importantes en los fondos provenientes de la coparticipación.

La advertencia llega después de un semestre en el que las transferencias provinciales a los 135 municipios registraron su menor nivel real desde 2021. El deterioro no se limitó a la coparticipación: también comprendió el Fondo Educativo, la descentralización tributaria, el FEFIM y otros mecanismos de distribución.

Con menos recursos y una demanda social creciente, los gobiernos locales deberán sostener servicios, salarios, mantenimiento urbano y asistencia sin garantías de una recuperación significativa de sus ingresos.







La segunda parte de la jornada estuvo dedicada al escenario climático. El meteorólogo Lisandro Piro analizó las condiciones previstas para la primavera y el verano, con especial atención sobre la posibilidad de precipitaciones superiores a los valores normales.

La exposición señaló una tendencia que preocupa a los municipios: una menor cantidad de días lluviosos, pero con eventos más intensos cuando las precipitaciones efectivamente se producen.

Ese fenómeno aumenta el riesgo de anegamientos, desbordes, interrupciones de caminos rurales y daños sobre zonas productivas. También obliga a revisar el estado de canales, alcantarillas, desagües y sistemas de alerta.

La discusión coincidió con las reuniones que la Provincia realiza en distintos comités de cuenca para preparar respuestas regionales. Los gobiernos locales tienen un papel central porque suelen ser los primeros en desplegar maquinaria, Defensa Civil, asistencia social y evacuaciones.

Gastón Rivero, responsable de Defensa Civil de Rauch, completó el bloque con una exposición sobre prevención y gestión del riesgo. Su planteo tomó como referencia el Marco de Sendai de Naciones Unidas, que propone anticipar los desastres en lugar de concentrar todos los recursos en responder cuando ya ocurrieron.

El cambio exige identificar puntos vulnerables, elaborar protocolos, capacitar equipos y coordinar información entre municipios vecinos. Una tormenta o el movimiento del agua dentro de una cuenca no reconoce límites distritales, por lo que las respuestas aisladas pierden efectividad.

Para los intendentes radicales, el punto más sensible fue la proyección sobre los recursos municipales.

IOMA, rutas y la apuesta por tener candidato propio

Balbín señaló que el trabajo partidario también se concentrará en la situación del IOMA, la emergencia sanitaria, el deterioro de rutas y caminos y las consecuencias de los fenómenos climáticos.

La elección de esos temas busca conectar la estructura radical con los reclamos que reciben diariamente los intendentes. En varios municipios persisten dificultades vinculadas con prestaciones médicas, infraestructura vial, mantenimiento de caminos rurales y financiamiento de servicios básicos.

El desafío para la conducción será transformar esos reclamos en una propuesta política común. La UCR cuenta con intendentes, legisladores, concejales y comités distribuidos en toda la Provincia, pero esa presencia territorial convive con bloques legislativos separados y sectores que mantienen estrategias diferentes.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la estrategia hacia 2027. Balbín planteó que la UCR debe recuperar competitividad, presentar postulantes en los 135 municipios y construir una candidatura propia para la Gobernación.

“Si logramos consolidar la unidad como herramienta y establecemos una agenda común, este partido está en condiciones no solo de tener candidatos en los 135 distritos, sino también su propio candidato a gobernador”, aseguró.

La definición busca diferenciar al radicalismo de un papel meramente complementario dentro de futuras coaliciones. Sin embargo, todavía no existe una posición unificada sobre qué alianzas debería construir el partido ni sobre qué relación mantener con el PRO, La Libertad Avanza o los espacios provinciales que intentan ocupar el centro político.

Los intendentes tampoco se mueven como un bloque homogéneo. Algunos priorizan una oposición frontal al peronismo bonaerense; otros mantienen acuerdos de gestión con la Provincia; y también existen diferencias sobre el vínculo con el Gobierno nacional.

Por eso, la proclamada candidatura radical dependerá de algo más que una expresión de voluntad. Requerirá acordar una estrategia, ordenar las bancadas legislativas, reconstruir la confianza entre los sectores y evitar que la competencia interna derive en una nueva división.