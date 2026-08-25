Arrieta y parlamentarios analizaron el escenario electoral de Brasil

El vicepresidente del Parlamento del Mercosur por Argentina, Gustavo Arrieta, participó de una reunión con el senador brasileño y vicepresidente del PARLASUR por Brasil, Humberto Costa, junto a legisladores nacionales y representantes argentinos en el organismo regional.

El encuentro tuvo como eje central el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales de Brasil y la preocupación por posibles mecanismos de injerencia externa, campañas de desinformación y operaciones en redes sociales.

La reunión se desarrolló en Montevideo, en el marco de una agenda de encuentros políticos vinculados con el futuro del Mercosur y la integración regional.

El escenario electoral brasileño, en el centro del debate

Arrieta y los representantes argentinos intercambiaron miradas con Costa, senador por Pernambuco, vicepresidente del PARLASUR y secretario de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores.

Durante la reunión se analizó la importancia estratégica que tendrán las elecciones brasileñas para el futuro de la región y para el proceso de integración sudamericana.

Los participantes también abordaron los riesgos que enfrentan actualmente los procesos democráticos frente a posibles intervenciones externas.

Preocupación por desinformación y operaciones digitales

Uno de los principales temas estuvo vinculado con el impacto de las campañas negativas, las noticias falsas y las operaciones en redes sociales.

Los dirigentes discutieron sobre la posibilidad de que actores externos o redes políticas transnacionales intenten intervenir en los procesos electorales mediante financiamiento, promoción o amplificación de contenidos.

En ese marco, Arrieta remarcó la necesidad de fortalecer mecanismos regionales orientados a garantizar la transparencia y soberanía de los procesos electorales.

Cuestionamientos a las declaraciones de Milei

Durante el encuentro, los representantes argentinos expresaron además su preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

También cuestionaron su participación activa en la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.

En ese sentido, señalaron que las expresiones de Milei “no representan el sentimiento mayoritario de los argentinos”.

Defensa del vínculo entre Argentina y Brasil

Los participantes remarcaron que la relación entre Argentina y Brasil debe preservarse más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre sus respectivos gobiernos.

El vínculo bilateral fue planteado como un componente central para la estabilidad política y económica del Mercosur.

También se destacó la necesidad de sostener canales de diálogo permanentes entre dirigentes e instituciones de ambos países.

Arrieta pidió fortalecer la defensa democrática

El dirigente argentino destacó especialmente la necesidad de consolidar herramientas regionales destinadas a proteger la transparencia electoral.

Arrieta sostuvo que la defensa de la democracia debe ocupar un lugar central en una nueva etapa del proceso de integración sudamericana.

Desde esa perspectiva, planteó que la soberanía de los procesos electorales debe ser considerada un elemento fundamental para fortalecer las instituciones regionales.

El futuro económico del Mercosur

La reunión también incluyó un análisis sobre los desafíos económicos que atraviesa el bloque regional.

Entre los temas abordados estuvieron los acuerdos internacionales y de libre comercio actualmente en discusión.

Los participantes coincidieron además en la necesidad de avanzar hacia un esquema regional que combine crecimiento económico, desarrollo productivo e inclusión social.

Participación de dirigentes de ambos países

Además de Arrieta y Costa, participaron representantes políticos y parlamentarios de Argentina y Brasil.

Por Brasil estuvo Eduardo Zanatta, candidato a diputado federal por Santa Catarina, junto a integrantes de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores.

Por Argentina participaron, entre otros, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, la senadora Lucía Corpacci, Cecilia Nicolini, Gabriel Fuks, Dolores Gandulfo y Mariana Grax.

Una agenda de diálogo permanente

Al cierre del encuentro, los participantes coincidieron en la importancia de continuar realizando este tipo de reuniones de manera periódica.

El objetivo planteado es profundizar el diálogo político entre Argentina y Brasil y construir una agenda centrada en la defensa de la democracia, la soberanía electoral y la integración regional.

También remarcaron la necesidad de sostener una relación basada en el respeto mutuo, la pluralidad democrática y la cooperación entre los pueblos.