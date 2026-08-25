Bajas y deudas en la Policía Bonaerense: Alonso apunta a la economía y la oposición reclama datos

Javier Alonso.

La situación económica de los uniformados se metió de lleno en la discusión por el funcionamiento de la Policía Bonaerense. Relevamientos basados en fuentes de la fuerza reportan alrededor de 1.800 bajas en lo que va de 2026, mientras el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, reconoció una mora crediticia de entre el 10% y el 12% del personal. La oposición llevó el asunto a la Legislatura y reclama estadísticas oficiales.

Detrás de esos números aparecen la salida de personal joven, salarios que perdieron capacidad de compra, más guardias, endeudamiento y problemas de salud mental. Las estimaciones sobre suicidios exigen distinguir datos confirmados de cifras extraoficiales: los relevamientos disponibles no permiten establecer una única causa.

Bajas, salarios y horas extra

Según fuentes internas consultadas para un relevamiento del 19 de agosto, hubo cerca de 1.800 egresos frente a 2.100 incorporaciones durante 2026. El promedio histórico citado era de 500 retiros anuales y 3.000 ingresos: las bajas habrían aumentado un 260% y el 90% correspondería a efectivos jóvenes de incorporación reciente.

Los números todavía no integran una serie pública consolidada. El senador de La Libertad Avanza Matías De Urraza pidió que el Ejecutivo de Axel Kicillof detalle la dotación, diferencie agentes operativos y administrativos y discrimine las bajas de 2023, 2024, 2025 y el primer semestre de 2026 según sus causas.

El salario aparece entre los motivos señalados. Tras el aumento del 7% —5% en julio y 2% en agosto—, las escalas difundidas ubicaron el básico de un ingresante entre $926.000 y $963.000. Alonso, al referirse a la percepción mensual de un agente recién incorporado, habló de poco más de $1,1 millones.

Las fuentes ubican el ingreso inicial de la seguridad privada cerca de $1,7 millones y mencionan traspasos hacia la Policía de la Ciudad. Alonso agregó que unos 35.000 efectivos realizan servicios adicionales para completar sus haberes. La reducción de personal extendería las jornadas de patrullaje y la cobertura de guardias.

Mora y salud mental

Alonso estimó que entre el 10% y el 12% del personal registra mora y señaló que la Provincia asistió a 1.200 agentes con $1.500 millones mediante el Banco Provincia y la caja previsional para refinanciar obligaciones y sanear legajos.

En declaraciones radiales, el ministro advirtió además que bandas vinculadas al narcomenudeo habrían ingresado al negocio de los préstamos informales en barrios populares y que se duplicaron los ataques relacionados con deudas.

Describió investigaciones en las que se habría exigido la entrega de viviendas a familias que solicitaron cerca de $1 millón. No vinculó esos circuitos ilegales con la situación salarial de la Bonaerense, sino con un deterioro social más amplio. “Esto se corrige desde la política económica”, sostuvo.

Un relevamiento difundido por el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo, sobre bases del Banco Central, ubicó en mora al 25% del personal de fuerzas nacionales con créditos: 43.784 personas, frente al 10,8% del resto de la administración pública nacional. Los registros fueron del 29,3% en el Ejército y descendieron hasta el 20,6% en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Un cálculo de fuentes internas estimó cerca de 40 suicidios entre policías durante el último año. Alonso situó la tasa en 45 casos cada 100.000 efectivos y afirmó que el 80% correspondió a menores de 40 años con menos de diez años de antigüedad.

En su intercambio con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dio un contexto no limitado a la fuerza: mencionó 5.209 suicidios en el país durante 2025 y más de 2.000 en territorio bonaerense. También informó que un programa provincial asiste mensualmente a 230 policías.

La Legislatura pide respuestas

De Urraza, senador por la Quinta sección, también solicitó datos sobre agentes suspendidos, desafectados, con tareas restringidas o licencias prolongadas, además de aspirantes y egresos previstos. En enero, el diputado libertario y excomisario Maximiliano Bondarenko había pedido información sobre suicidios y propuso incorporar al personal al suplemento de riesgo especial.

En abril, el jefe de los senadores del PRO y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, presentó otra solicitud sobre salud mental. Sostuvo que un agente tendría nueve veces más probabilidades de morir por mano propia que durante un enfrentamiento.

Días después, el senador libertario dialoguista Sergio Vargas propuso crear un dispositivo específico y cuestionó la ausencia de políticas, mientras Alonso afirma que la Provincia aplica un programa preventivo desde hace dos años.

La respuesta también alcanzó la formación. Más de 1.200 cadetes de la Escuela Juan Vucetich participaron en cuatro jornadas de educación financiera del programa Incluir del Banco Provincia, realizadas el 29 de junio y el 1, 8 y 22 de julio.

Banco Provincia capacita a cadetes de la policía bonaerense en educación financiera.

La apertura estuvo a cargo de la subgerenta de Relaciones Públicas, Stefanía Salerno, y las capacitaciones fueron encabezadas por la economista y divulgadora Candelaria Botto. El convenio con el Ministerio de Seguridad permitirá extenderlas a otras escuelas. “La policía no es una isla en la sociedad”, afirmó Alonso.