Lomas de Zamora avanza con obras de saneamiento y pavimentación

El Municipio de Lomas de Zamora continúa avanzando con las obras de saneamiento e infraestructura vial en el barrio El Paredón de Fiorito, donde actualmente se ejecutan dos frentes de manera simultánea sobre las calles Esquel y Reaño.

Los trabajos forman parte del programa “Obras de la Comunidad” y buscan mejorar el sistema de desagües, reducir los anegamientos y generar mejores condiciones de circulación para las familias del sector.

El proyecto integral contempla nuevas redes pluviales, sumideros, cámaras de inspección, conexiones domiciliarias, pavimentación y reconstrucción de veredas.

Dos frentes de obra en simultáneo

Actualmente, las tareas se concentran sobre Esquel y Reaño.

En ambos sectores se desarrollan trabajos vinculados con la ampliación de la infraestructura hidráulica y la recuperación del espacio vial.

La intención es mejorar tanto la captación como la conducción del agua de lluvia y, al mismo tiempo, recomponer las superficies afectadas por las obras.

240 metros de conductos sobre Esquel

La primera etapa se desarrolla sobre calle Esquel.

Allí se ejecutaron 240 metros de conductos que serán vinculados con la red pluvial existente para derivar el agua hacia El Plumerillo y, posteriormente, a la Estación de Bombeo de Fiorito.

La intervención incluye además seis nuevos sumideros y cámaras de inspección.

Más capacidad de captación

Los nuevos sumideros permitirán ampliar la capacidad de captación del agua durante los días de lluvia.

A su vez, las cámaras de inspección están pensadas para facilitar las futuras tareas de mantenimiento de la red.

En este frente también se trabaja sobre los pasillos internos del barrio.

Pavimentación y cordón cuneta

Sobre Esquel se proyecta además la pavimentación de casi 200 metros lineales mediante carpeta asfáltica y cordón cuneta.

La obra permitirá ordenar el escurrimiento superficial y mejorar las condiciones de circulación.

También se instalarán conexiones domiciliarias hacia los pasillos internos.

Actualmente, las cuadrillas se encuentran trabajando en esos pasillos y en la ejecución del cordón cuneta.

Segunda etapa sobre Reaño

La segunda etapa comenzó recientemente sobre Reaño, entre El Plumerillo y Esquel.

En ese sector se realizan tareas de rotura de pavimento y excavación para avanzar con la instalación de 230 metros lineales de cañería pluvial.

El proyecto contempla también la construcción de seis cámaras de inspección.

Cinco nuevos sumideros

En Reaño se prevé la incorporación de cinco nuevos sumideros con sus respectivos enlaces.

Además, se realizará la repavimentación integral de la bocacalle de Esquel y Reaño.

Los sectores de calzada y vereda afectados por los trabajos serán reconstruidos en hormigón.

Un nuevo desagüe para el pasillo central

La última instancia del proyecto estará centrada en el pasillo central ubicado entre Esquel y Reaño.

Allí se construirá un sistema de desagüe compuesto por 130 metros lineales de zanjas revestidas premoldeadas y rejillas de hormigón.

El objetivo es mejorar la captación del agua en un sector que necesita una solución específica dentro del esquema general.

Más de 470 metros de conductos

En términos generales, la obra contempla más de 470 metros de conductos principales.

También incluye 160 metros de cañería domiciliaria de 315 milímetros y 130 metros de zanjas revestidas premoldeadas.

A esto se suman 16 cámaras de conexión domiciliaria, 10 cámaras de inspección y 11 sumideros.

Intervenciones viales y veredas

El proyecto incorpora además una importante parte vial.

Se prevén 1.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica con cordón cuneta y 500 metros cuadrados de repavimentación en hormigón.

También se reconstruirán 340 metros cuadrados de veredas.

Un proyecto para reducir el impacto de las lluvias

Desde el Municipio señalan que el objetivo general es mejorar el drenaje y reducir los problemas que provocan las lluvias intensas.

La intervención busca fortalecer la infraestructura de un sector que necesita soluciones tanto hídricas como viales.