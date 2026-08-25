Passaglia desafió a Kreplak por el Hospital San Felipe: “Pásenlo al Municipio”

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales por el estado del Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe.

Santiago Passaglia.

La discusión comenzó cuando Passaglia publicó imágenes del establecimiento provincial y cuestionó las condiciones de su infraestructura. En su mensaje, mencionó vidrios rotos, paredes deterioradas e instalaciones en mal estado.

“Hola @nkreplak, ya que estás respondiendo sobre salud y abandono en la gestión, acá te dejo imágenes de cómo tienen el hospital provincial San Felipe en San Nicolás”, escribió el jefe comunal.

Passaglia también reclamó que las autoridades provinciales se hicieran cargo de las reparaciones y planteó que, si no podían resolver la situación, transfirieran el hospital a la administración municipal.

“A ver si se hacen cargo de algo alguna vez. Y si no saben cómo hacerlo, pásennos el hospital a nosotros que lo resolvemos”, lanzó.

La respuesta de Kreplak

Kreplak respondió desde la misma red social y cuestionó la modalidad elegida por el intendente para presentar el reclamo. Además, lo invitó a acercarse a su oficina o participar de los espacios institucionales vinculados con la gestión sanitaria.

“No sé si sos hijo, hermano o intendente. Pero ya sabés dónde queda mi oficina, podés venir a decírmelo cuando quieras”, expresó el ministro.

El funcionario bonaerense también mencionó el Consejo Regional de Salud (CORESA), el Congreso Provincial de Salud (COSAPRO) y otras reuniones de trabajo. Luego agregó: “Si tenés ganas, mandá una cuadrilla de pintores que los vamos a aprovechar para poner más lindo el hospital”.

Passaglia volvió a cuestionar al ministro

Tras la respuesta, Passaglia aseguró que estaba dispuesto a enviar trabajadores municipales, pero amplió sus críticas y enumeró otros problemas que, según señaló, afectan al hospital.

“Te mando la cuadrilla cuando quieras, porque por lo visto ustedes no pueden ni pintar una pared”, contestó. Luego mencionó los vidrios y las puertas, la caldera, el ascensor, las sillas de la sala de espera y el sistema de asignación de turnos.

El intendente cerró su mensaje con un nuevo reclamo a Kreplak: “Ponete a trabajar. Mirá si voy a tener que ir hasta tu escritorio para que un hospital que es tu responsabilidad no se caiga a pedazos”.

Finalmente, Passaglia reiteró su propuesta de municipalizar la gestión del establecimiento: “Si no sabés cómo, ya te lo dije: pasalo al Municipio que lo hacemos funcionar”.