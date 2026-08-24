Marcos Paz avanza con la colectora y amplía su Parque Industrial

El Municipio de Marcos Paz comenzó una nueva etapa de la construcción de la colectora Presidente Perón, una obra destinada a mejorar la circulación y los accesos de los barrios ubicados sobre el corredor de la Ruta 40.

Los trabajos abarcan el tramo comprendido entre Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, a la altura del ingreso al barrio El Hornero, y contemplan aproximadamente 650 metros lineales.

En paralelo, el intendente Ricardo Curutchet recorrió el Sector Industrial Planificado, donde supervisó el funcionamiento de empresas, nuevas construcciones y distintos proyectos destinados a acompañar el crecimiento productivo del distrito.

Comenzó el hormigonado de la nueva etapa

Las tareas sobre la colectora comenzaron con la preparación y compactación del suelo.

Luego de esa primera instancia se inició el llenado con hormigón, avanzando así con una de las principales etapas de la obra.

El proyecto contempla una estructura compuesta por una base de tosca, suelo cemento y una capa superior de hormigón de 18 centímetros.

Un tramo de aproximadamente 650 metros

La intervención se desarrolla entre Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas y tendrá una extensión cercana a los 650 metros.

El responsable General de Infraestructura, Guillermo Ramírez, explicó que el plazo previsto originalmente es de seis meses, aunque el objetivo municipal es poder finalizar los trabajos antes.

“La idea es poder terminarla antes de los seis meses que está proyectada y ya está en proceso la documentación para continuar el último tramo”, señaló.

Mejor circulación para los barrios de la Ruta 40

La obra busca mejorar la conectividad de los barrios ubicados a lo largo de este corredor.

Además de facilitar la circulación general, la colectora fue proyectada especialmente para el tránsito del transporte público.

La intención es generar una vía más segura y adecuada para conectar los distintos sectores y mejorar las condiciones de ingreso y salida de los barrios.

El objetivo: completar toda la colectora

Ramírez señaló que el Municipio ya avanza con la documentación necesaria para poder continuar posteriormente con el último tramo.

El objetivo es completar progresivamente la colectora Presidente Perón hasta lograr su conexión de punta a punta.

De esa manera, la obra no se limita al sector actualmente en ejecución, sino que forma parte de un proyecto de infraestructura más amplio.

El Municipio cuestionó el freno de la obra pública nacional

Desde la gestión local destacaron además el esfuerzo económico necesario para sostener los trabajos.

“Hay un gran esfuerzo desde el Municipio económicamente para poder continuar con esta obra ante el freno de la obra pública nacional”, afirmó Ramírez.

Según indicó, la intención es mantener el ritmo de ejecución pese al contexto y continuar sumando etapas hasta completar el corredor.

Curutchet recorrió el Parque Industrial

En otro eje vinculado con el desarrollo del distrito, el intendente Ricardo Curutchet recorrió el Sector Industrial Planificado de Marcos Paz.

Durante la visita observó el funcionamiento de empresas que ya se encuentran instaladas y recorrió las nuevas naves que están actualmente en construcción.

La actividad permitió supervisar distintos proyectos que buscan ampliar la capacidad productiva del parque.

Avances en el Polo de Innovación Tecnológica

Curutchet también recorrió el Polo de Innovación Tecnológica que funciona dentro del Sector Industrial Planificado.

El espacio forma parte de la estrategia de crecimiento del parque y busca sumar herramientas vinculadas con el desarrollo tecnológico y productivo.

La recorrida incluyó además distintas áreas en las que actualmente se desarrollan nuevas inversiones.

Un nuevo SUM para acompañar el crecimiento

Otro de los proyectos en ejecución es el Salón de Usos Múltiples que construye el Municipio dentro del parque.

La obra fue pensada para acompañar el crecimiento del Sector Industrial Planificado y ampliar la infraestructura disponible para las empresas y actividades que allí se desarrollan.

Desde la gestión local remarcaron que el parque continúa ampliándose a pesar del complejo escenario económico.