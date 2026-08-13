Curutchet encabezó el primer sorteo público del programa Mi Primer Hogar

El sorteo se realizó en el Paseo Cultural y alcanzó a 60 lotes. El programa se desarrolla mediante un fideicomiso articulado entre el Municipio y la Provincia.
Municipales13 de agosto de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

En el Paseo Cultural de Marcos Paz se realizó el primer sorteo público de 60 lotes correspondientes al programa Marcos Paz Mi Primer Hogar.

La jornada contó con la presencia del intendente Ricardo Curutchet, autoridades municipales y provinciales y vecinos, y marcó la puesta en marcha de una iniciativa orientada a ampliar el acceso al suelo para la construcción de viviendas.

El programa se desarrolla a través de un fideicomiso articulado entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires.

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Una oportunidad para 60 familias

Curutchet destacó el trabajo conjunto que permitió llegar a esta primera instancia y remarcó el esfuerzo realizado para adquirir tierras y ponerlas a disposición de los vecinos.

“En una coyuntura que no es sencilla, contamos con una Provincia que hace el esfuerzo y con una comunidad que, a través del pago de sus tasas, hace posible que podamos adquirir tierra para que otros vecinos puedan construir su casa”, expresó.

El jefe comunal sostuvo que el primer sorteo representa una oportunidad concreta para 60 familias del distrito.

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Un mecanismo que podría replicarse en otros municipios

El intendente definió al programa como una herramienta innovadora y destacó su potencial para extenderse a otros distritos bonaerenses.

Según afirmó, se trata de una iniciativa que “arranca acá en Marcos Paz y seguramente va a ir replicándose en otros municipios de la provincia de Buenos Aires”.

Curutchet planteó que la experiencia busca generar un mecanismo sostenible para facilitar el acceso al suelo urbano.

Ya trabajan en un nuevo fideicomiso

El jefe comunal aseguró que el programa no se limitará a los primeros 60 lotes sorteados.

“Ya empezamos a conformar un nuevo fideicomiso”, afirmó.

El objetivo es ampliar progresivamente el alcance de la iniciativa y generar nuevas oportunidades para vecinos que buscan acceder a un terreno donde construir su vivienda.

Las cuotas volverán al fondo

Curutchet explicó que el funcionamiento del sistema dependerá también del compromiso de quienes resulten beneficiados.

“Les pedimos el compromiso de ir pagando su cuota, porque esa cuota vuelve a este fondo que permite comprar más terrenos”, señaló.

De esta manera, los pagos realizados por las familias permitirán alimentar nuevamente el fideicomiso y financiar futuras adquisiciones de tierra.

“Otro vecino pueda cumplir su sueño mañana”

El intendente destacó el carácter solidario y rotativo que busca tener el programa.

“La alegría de quien hoy salga sorteado y cumpla con ese compromiso va a permitir que otro vecino pueda cumplir su sueño mañana”, expresó.

El esquema apunta así a que cada adjudicación contribuya a garantizar la continuidad de la política habitacional.

Acompañamiento de Provincia Fideicomisos

Durante la jornada también participó Luciano Haas, gerente general de Provincia Fideicomisos.

Haas acercó el saludo del gobernador Axel Kicillof y destacó el trabajo conjunto desarrollado con el Municipio durante los últimos meses.

“Venimos trabajando ya hace unos cuantos meses junto al intendente Curutchet y a todo su equipo que han hecho un trabajo enorme para que esto sea posible”, afirmó.

Acceso al suelo y continuidad del programa

Con este primer sorteo, Marcos Paz puso en marcha una herramienta destinada a ampliar las posibilidades de acceso a la tierra para familias del distrito.

El fideicomiso permite combinar recursos públicos, aportes de los beneficiarios y coordinación entre Municipio y Provincia.

La expectativa de la gestión local es sostener el sistema, adquirir nuevos terrenos y ampliar progresivamente la cantidad de vecinos alcanzados por el programa.

¿Cómo cree que estará la situación económica de acá a 6 meses?

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