Científicos marchan en todo el país contra el ajuste y los recortes en el Conicet

La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó a una movilización nacional para este miércoles 12 de agosto. El reclamo incluye la baja de 374 becas posdoctorales, deterioro salarial y una fuerte caída del presupuesto destinado al sector.
Argentina12 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Conicet polo cientifico Abrazo al Conicet

La comunidad científica y tecnológica se moviliza este miércoles 12 de agosto en distintos puntos del país para reclamar contra los recortes presupuestarios y laborales que atraviesa el sector. La convocatoria fue impulsada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología bajo la consigna “Ciencia y Tecnología en Lucha” y tendrá su concentración central a las 16 en el Obelisco porteño.

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La protesta también se replicará en plazas, universidades y centros de investigación de diferentes provincias. Como parte de la campaña, los organizadores convocaron a los participantes a concurrir con la camiseta de la Selección argentina, con la consigna de defender el sistema científico nacional.

La movilización se produce después de la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos finalizaron el 31 de julio y no fueron renovados. Desde los sectores gremiales advierten que la situación no implica solamente la pérdida de puestos de trabajo, sino que también afecta líneas de investigación desarrolladas en áreas como nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

Página/12 también enmarca la jornada como una movilización nacional de científicos y universitarios frente al ajuste que denuncian en el sector y destaca entre sus principales reclamos los despidos, la falta de fondos para los laboratorios y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento.

Una caída del presupuesto científico superior al 50%

El deterioro presupuestario constituye uno de los principales ejes de la protesta. Según los datos consignados en el material, entre 2023 y 2026 el presupuesto correspondiente a la función “Ciencia y Técnica” cayó 50,2% en términos reales. El propio Gobierno, por su parte, reconoció ante el Congreso una reducción de al menos el 40% durante ese período.

Abrazo al Conicet Polo Científico Abrazo al Conicet

La pérdida de ingresos también alcanza a quienes trabajan en el sistema. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una caída real del 40,5% desde noviembre de 2023, mientras que para los trabajadores científicos comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) la reducción alcanza el 32,2%.

A ese escenario se suma la situación de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, señalada como una de las principales financiadoras de proyectos científicos del país, que no abre nuevas convocatorias desde diciembre de 2023.

Los reclamos alcanzan a distintos organismos

El conflicto no se concentra únicamente en el Conicet. Los gremios del sector sostienen que los recortes también afectan a organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Según las denuncias recogidas en el material, en algunos de esos organismos fueron interrumpidos proyectos con más de 15 años de desarrollo. La situación alimentó además las advertencias sobre la salida de investigadores argentinos hacia otros países de la región, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay.

La movilización se suma a una serie de protestas protagonizadas durante el año por sectores vinculados con la educación superior y la investigación científica. Entre ellas se encuentra la Marcha Universitaria Federal realizada en mayo, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Así, científicos, investigadores y trabajadores del sistema vuelven a trasladar sus reclamos a las calles con una agenda centrada en la recomposición salarial, la continuidad de las becas y puestos de trabajo y la recuperación de recursos para ciencia y tecnología.

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