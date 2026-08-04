El Gobierno enfrenta el riesgo de perder el apoyo de los dos senadores que responden al oficialismo de Misiones durante la votación del capítulo más controvertido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: la derogación de la Ley de Tierras.

Sonia Rojas Decut y Carlos Arce se encaminan a rechazar el artículo que elimina las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una posición que complicaría aún más las posibilidades del oficialismo de avanzar con la iniciativa en el Senado.

Aunque el escenario permanece abierto y las negociaciones continuarán hasta la sesión, ambos legisladores votarían contra ese punto específico. Las diferencias podrían aparecer al momento de tratar el proyecto en general: Arce acompañaría el resto de la propuesta, mientras que Rojas Decut también se inclinaría por rechazarla de manera completa.

La eventual negativa de los senadores misioneros tendría un efecto directo sobre el conteo parlamentario, pero también expondría el nuevo equilibrio de poder dentro del oficialismo provincial, atravesado por la ruptura entre el gobernador Hugo Passalacqua y el histórico conductor Carlos Rovira.

Dos votos que pueden definir el futuro del proyecto

Rojas Decut y Arce acompañaron al Gobierno nacional en prácticamente todas las votaciones centrales desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Los legisladores respondían a la estrategia parlamentaria diseñada por Rovira, quien construyó un vínculo de cooperación con la Casa Rosada y garantizó el respaldo de los representantes misioneros a distintas iniciativas oficiales.

Ese alineamiento podría modificarse durante el debate de la Ley de Tierras. El rechazo al capítulo sobre la compra de campos por extranjeros surgió con mayor fuerza desde el entorno de Passalacqua, que viene marcando diferencias con el esquema político conducido por Rovira.

El gobernador formalizó la ruptura al renunciar a Encuentro Misionero, el espacio que ambos compartían. La decisión profundizó una disputa por la conducción provincial que ya había comenzado a manifestarse durante los últimos meses.

En ese escenario, la posición de los senadores será observada como una señal sobre a qué sector responderán dentro de la interna: al histórico liderazgo de Rovira o al nuevo esquema que intenta consolidar Passalacqua.

El rechazo de Misiones a la eliminación de los límites

La resistencia provincial se concentra en el artículo que deroga la Ley 26.737, que actualmente establece límites para la propiedad extranjera de tierras rurales.

Para el Gobierno de Misiones, eliminar esas restricciones tendría un alto costo político en una provincia cuya economía depende en buena medida de la producción primaria y donde la propiedad de la tierra constituye un asunto especialmente sensible.

Passalacqua reforzó públicamente esa postura al mostrarse con una gorra que llevaba la frase “Lo que amamos no se vende”, una consigna utilizada por sectores que se oponen a la derogación.

La posición también recibió apoyo de intendentes, productores, organizaciones campesinas, sindicatos y agrupaciones ambientales, que reclamaron a los representantes provinciales en el Congreso que rechacen la modificación.

Más de treinta organizaciones impulsaron durante las últimas semanas documentos y movilizaciones contra el artículo incluido en el proyecto oficialista.

Misiones tiene la mayor proporción de tierras extranjerizadas

Según datos del Quinto Informe del Observatorio de Tierras citados en la cobertura, Misiones es la provincia con mayor porcentaje de superficie rural en manos de capitales extranjeros.

El 11,29% de su territorio rural, equivalente a unas 325.750 hectáreas, pertenece a propietarios de otros países. Organizaciones provinciales estiman que la proporción puede acercarse al 14% cuando se consideran únicamente las tierras de mayor productividad.

Una parte importante de esa superficie está concentrada en la empresa forestal chilena Arauco, que mediante Alto Paraná y otras sociedades vinculadas controla alrededor de 240.000 hectáreas.

La concentración se produce principalmente sobre el corredor del río Paraná. En Puerto Libertad, autoridades municipales sostienen que aproximadamente el 80% de las tierras útiles pertenece a una sola compañía, una situación que condiciona la expansión urbana y la instalación de nuevos proyectos productivos.

El debate se desarrolla, además, mientras la producción yerbatera y otras economías regionales atraviesan dificultades. Distintos sectores temen que el deterioro económico obligue a pequeños productores a vender sus chacras y facilite una mayor concentración de la propiedad.

La interna provincial altera la relación con la Casa Rosada

La disputa entre Passalacqua y Rovira no se limita a la conducción partidaria. También refleja estrategias diferentes frente al Gobierno nacional.

Rovira fue uno de los principales articuladores del entendimiento entre el oficialismo misionero y la administración de Milei. Passalacqua, en cambio, mostró una posición más crítica ante el impacto de la reducción de la obra pública y las medidas nacionales sobre las economías regionales.

El capítulo de tierras aparece ahora como el primer tema capaz de provocar una ruptura concreta del acompañamiento legislativo que Misiones mantuvo desde diciembre de 2023.

El Gobierno ya había tenido que postergar el tratamiento de la iniciativa por falta de votos. El 28 de julio, el oficialismo solicitó un cuarto intermedio ante las dificultades para aprobar el apartado sobre extranjerización y trasladó la definición a agosto.

La posible negativa de Rojas Decut y Arce aumenta la incertidumbre. Si los dos senadores rechazan el artículo, el oficialismo deberá conseguir nuevos respaldos entre los bloques provinciales y dialoguistas o aceptar modificaciones para evitar que el capítulo sea eliminado durante la votación en particular.

La definición de Misiones puede convertirse así en una de las claves de la sesión: no solo por el futuro de la reforma, sino también porque mostraría hasta qué punto la interna provincial comenzó a alterar una de las alianzas parlamentarias más estables de la Casa Rosada.