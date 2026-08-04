La recaudación tributaria alcanzó los $22,96 billones durante julio y registró un incremento interanual del 35,1%, apenas 1,6 puntos porcentuales por encima de una inflación del 33,5%. Sin embargo, los principales impuestos vinculados con el consumo, las transacciones bancarias y el mercado laboral volvieron a mostrar variaciones negativas en términos reales.

El informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) expuso que la mejora del resultado general estuvo sostenida, en buena medida, por vencimientos extraordinarios y modificaciones en el calendario impositivo.

En contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los principales indicadores del movimiento del mercado interno, creció por debajo de los precios. El tributo recaudó $6,82 billones y aumentó un 32,8% frente al mismo mes del año anterior.

La variación quedó 0,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual, por lo que el ingreso correspondiente al IVA volvió a retroceder en términos reales.

El IVA volvió a quedar por debajo de la inflación

El comportamiento de los distintos componentes del IVA fue desigual. El IVA Impositivo aumentó un 41,4%, aunque el resultado estuvo atravesado por factores administrativos y cambios en la cancelación de obligaciones tributarias.

ARCA explicó que incidieron favorablemente las reafectaciones netas de saldos fiscales. En sentido contrario, impactaron una mayor adhesión a planes de pago para cancelar deuda corriente y el crecimiento de las devoluciones correspondientes al Régimen de Comercialización de Granos.

El IVA Aduanero, relacionado con las importaciones, aumentó solamente un 13,1% interanual, muy por debajo de la inflación. El organismo atribuyó parte de la variación a que julio tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año anterior.

El incremento del tipo de cambio permitió compensar parcialmente ese efecto, aunque no alcanzó para evitar una marcada caída real del componente aduanero.

Ganancias impulsó el resultado por vencimientos extraordinarios

La principal contribución al crecimiento de la recaudación total provino del Impuesto a las Ganancias, que aumentó un 64,7% interanual y alcanzó los $5,11 billones.

El fuerte incremento no respondió exclusivamente a una mejora de la actividad económica. ARCA precisó que durante julio venció el saldo de la declaración jurada de personas humanas correspondiente al período fiscal 2025.

Ese pago había ingresado durante junio del año anterior, por lo que el cambio en el cronograma distorsionó la comparación interanual.

También se incorporaron pagos realizados mediante el Régimen Simplificado de Ganancias creado en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal. A esto se sumaron mayores anticipos de sociedades, vinculados con el incremento del impuesto determinado durante el ejercicio fiscal 2025.

La recaudación de Bienes Personales mostró una dinámica similar. El tributo ascendió a $171.056 millones y aumentó un 69,2%, impulsado por el vencimiento especial trasladado desde junio y por ingresos remanentes correspondientes a Acciones y Participaciones.

De esta manera, dos de los impuestos que más crecieron durante julio estuvieron condicionados por cambios de calendario y factores administrativos que no necesariamente representan una expansión de la economía.

El impuesto al cheque cayó más de 14 puntos frente a los precios

Otro dato que reflejó la debilidad de la actividad fue el desempeño del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque.

El tributo recaudó $1,54 billones y aumentó solamente un 18,7% interanual. La variación quedó 14,8 puntos porcentuales por debajo de la inflación utilizada como referencia.

Este impuesto suele ser considerado un indicador de la intensidad de las operaciones bancarias y del movimiento de la economía formal.

Según ARCA, el resultado estuvo afectado por un día hábil menos y por las nuevas exenciones incorporadas mediante el Decreto 475/2026. Aun con esos factores, la amplia diferencia respecto de la inflación muestra un nivel contenido de transacciones.

La Seguridad Social también perdió frente a la inflación

Los recursos de la Seguridad Social alcanzaron los $6,3 billones y crecieron un 29,4% interanual, cuatro puntos porcentuales por debajo del aumento de los precios.

Durante julio ingresaron los aportes correspondientes al pago del medio aguinaldo y se registró una mejora de la remuneración bruta promedio. Pese a esos componentes, el resultado también fue negativo en términos reales.

La evolución de estos recursos está relacionada con el nivel de los salarios registrados y la cantidad de trabajadores que realizan aportes al sistema. Por eso, su crecimiento por debajo de la inflación constituye otra señal de debilidad en los ingresos asociados al empleo formal.

Las retenciones crecieron solo 3,1%

Los Derechos de Exportación recaudaron $1,19 billones y aumentaron apenas un 3,1% frente a julio del año anterior.

El resultado estuvo condicionado por la reducción de las alícuotas aplicables a los principales complejos agrícolas. Durante el período continuaron vigentes rebajas para la soja, el trigo, la cebada, el maíz y el sorgo.

En algunos casos, las alícuotas descendieron desde el 33% hasta el 24%, mientras que para el trigo y la cebada se redujeron hasta el 5,5%.

ARCA también señaló que la comparación interanual estuvo afectada por la elevada base de julio de 2025, cuando todavía ingresaban operaciones declaradas bajo el régimen anterior de derechos de exportación. El aumento del tipo de cambio compensó parcialmente la menor carga tributaria.

Por su parte, los Derechos de Importación retrocedieron un 2,3% interanual y totalizaron $575.667 millones.

Los datos de julio muestran así una recaudación total que logró superar levemente a la inflación, pero sostenida por vencimientos extraordinarios y cambios administrativos. Al mismo tiempo, el IVA, el impuesto al cheque y los recursos de la Seguridad Social continuaron perdiendo terreno frente a los precios.