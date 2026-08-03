Recursos en baja: los números detrás del recorte de programas bonaerenses

Carlos Bianco.

La caída de los recursos nacionales y el deterioro de la recaudación propia ya tuvieron una traducción concreta en la provincia de Buenos Aires: programas suspendidos, otros discontinuados y políticas que siguen con un alcance mucho menor.

Este lunes 3 de agosto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, admitió que la administración de Axel Kicillof debió revisar iniciativas de su primera gestión para garantizar primero salarios actualizados mediante paritarias, aguinaldos y obligaciones financieras.

El funcionario atribuyó el cuadro al recorte aplicado por la gestión de Javier Milei, a la menor coparticipación y al retroceso de los ingresos provinciales por la crisis económica. Una vez cubiertos los gastos corrientes, explicó, queda menos dinero para obra pública, alimentación, salud, medicamentos, educación universitaria, seguridad y fomento productivo.

También recordó el peso de la deuda en moneda extranjera heredada de María Eugenia Vidal, reestructurada en 2021 con la adhesión del 98% de los acreedores, cuyos vencimientos comparó con una masa de medio aguinaldo.

Un repunte que no alcanza

Los números de julio ofrecen un alivio mensual, pero no revierten el balance de 2026. Politikon Chaco calculó que las transferencias automáticas crecieron 7,5% real interanual en todo el país y 6,2% en Buenos Aires, la menor suba entre las 24 jurisdicciones. En los primeros siete meses, sin embargo, el total nacional cayó 1,3% y la Provincia retrocedió 2,5%, el peor resultado acumulado del mapa.

Politikon Chaco.

CEPA, que utilizó una estimación inflacionaria de julio del 2% —Politikon tomó 1,9%—, ubicó el aumento bonaerense en 7,6% para la Coparticipación Federal de Impuestos y en 6,1% para el conjunto de los Recursos de Origen Nacional. La diferencia responde al deflactor y al universo medido. El impulso provino de Ganancias, que avanzó 19,8% real por anticipos y vencimientos anuales; el IVA bajó 0,2% y acumuló diez caídas en doce meses, una señal del freno del consumo.

El recorte más pronunciado aparece en los envíos no automáticos. Entre enero y julio, Nación distribuyó $738.201 millones a provincias y CABA, 62,8% menos que un año antes en términos reales: fue el peor registro para ese período desde al menos 2005, según Politikon. Para Buenos Aires, la merma fue del 58,3% frente a 2025 y del 92,4% contra 2023.

Politikon Chaco.

La presión llega por ambas ventanillas. De acuerdo con CEPA, la coparticipación aporta el 32% de los ingresos públicos bonaerenses, otros recursos nacionales explican el 18% y la recaudación propia completa el 50%. Otro dossier del centro mostró que, entre los primeros trimestres de 2023 y 2026, la industria cayó 10,9% real, la construcción 13,2% y el comercio 2,9%, mientras la intermediación financiera creció 20% y minas y canteras 29,6%. Es un cuadro nacional, no una medición directa de ARBA, pero aporta contexto al deterioro tributario descripto por el Ejecutivo.

Viajes, computadoras y asistencia

Entre las políticas resignadas aparece Viajes de Egresados. Bianco sostuvo que el plan reconocía el esfuerzo estudiantil y, además, extendía la actividad de hoteles, restaurantes y prestadores turísticos: “Solamente uno de cada cuatro chicos en la provincia de Buenos Aires podía tener un viaje de egresados”.

La palabra de Bianco en conferencia de prensa.

La entrega de computadoras a quienes terminaban la secundaria no fue eliminada, aunque perdió escala y ahora se concentra en escuelas rurales y de educación especial. También se prorrogó hasta el 31 de enero de 2027 la suspensión del programa MESA. La decisión destinó los recursos disponibles al Servicio Alimentario Escolar (SAE), definido por el Gobierno provincial como prioridad para sostener y mejorar las raciones dentro de las escuelas.

La explicación política

Bianco vinculó la pérdida de margen con recursos que antes se destinaban a patrulleros, salarios policiales y el incentivo docente nacional eliminado por la Casa Rosada. Negó que las decisiones respondan a un cambio de rumbo de Kicillof y sintetizó: “Lo que cambió es Milei, cambió el presidente”.