Alquileres, tarifas y colegios: el combo que vuelve a golpear el bolsillo de las familias bonaerenses

Tarifas, alquileres, colegios, transporte y prepagas vuelven a aumentar. El mapa completo del nuevo golpe al bolsillo de las familias bonaerenses.

Alquileres, transporte público, colegios privados, medicina prepaga, agua, peajes, internet, cable y telefonía ya tienen incrementos confirmados para agosto. A ese listado se suman ahora las nuevas tarifas de electricidad y gas, oficializadas por el Gobierno nacional mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, que alcanzan a los usuarios de Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy BAN y Camuzzi en territorio bonaerense.

Mientras tanto, continúa pendiente la decisión oficial sobre una eventual actualización del impuesto a los combustibles líquidos, una medida que podría trasladarse al precio de las naftas y el gasoil y, por efecto cascada, impactar sobre otros bienes y servicios.

Entre todos los aumentos previstos para agosto, el más significativo volverá a recaer sobre quienes mantienen contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres.

La actualización anual correspondiente al Índice de Contratos de Locación (ICL) será del 34,95%. Si bien el porcentaje muestra una desaceleración respecto de los ajustes superiores al 200% registrados durante 2025, continúa representando un fuerte incremento para miles de inquilinos bonaerenses que destinan buena parte de sus ingresos al pago de la vivienda.

El aumento llega en un contexto donde el costo de los servicios y otros gastos básicos también continúa en ascenso, reduciendo aún más el margen disponible de las familias.

Transporte: viajar costará más

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a actualizar sus tarifas. En las líneas de jurisdicción bonaerense el boleto mínimo pasará a $1.111,19, mientras que para los recorridos de entre tres y seis kilómetros ascenderá a $1.250,08.

También aumentarán los trenes metropolitanos. El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur subirá de $380 a $420 para quienes tengan registrada la tarjeta SUBE.

En paralelo, el subte porteño tendrá un incremento del 4,1%, llevando el viaje a $1.621, mientras que los peajes administrados por la Ciudad de Buenos Aires volverán a actualizarse un 3,9%.

Luz, gas y agua: las tarifas siguen escalando

El Gobierno nacional oficializó los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas natural que comenzarán a regir desde agosto.

Las resoluciones publicadas por la Secretaría de Energía establecen un aumento promedio cercano al 1,8% para la electricidad y del 2,99% para el gas, aunque el porcentaje final dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y la empresa prestadora.

La medida alcanza a usuarios de Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy BAN y Camuzzi, entre otras distribuidoras que operan en la provincia de Buenos Aires.

Al justificar la decisión, el Ministerio de Economía sostuvo que resulta "imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía", mientras que semanas atrás el vocero presidencial Adrián Ravier había anticipado que la política oficial apunta a que "cada individuo, como principal beneficiario del servicio, debería ser el que aporte la tarifa".

La actualización se suma al incremento del 3% dispuesto para el servicio de agua potable de AySA, que elevará la factura promedio mensual a $32.745,74 en el Área Metropolitana.

El peso de las tarifas sobre los hogares

El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) muestra la magnitud del ajuste acumulado desde el inicio de la actual gestión nacional.

Según ese relevamiento, en el conurbano bonaerense la tarifa eléctrica acumula una suba del 568% desde diciembre de 2023, mientras que el gas aumentó 2.185% y el agua 525%. En el mismo período, la inflación acumulada fue del 241%.

Actualmente, una factura promedio para un usuario de ingresos altos (N1) ronda los $68.210 en electricidad y $64.862 en gas, cifras que volverán a incrementarse desde agosto.







Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal en la provincia de Buenos Aires aumentarán 5,5% en agosto y volverán a hacerlo 2,5% en septiembre, acumulando un 8,1% en apenas dos meses.

La autorización fue otorgada por la Dirección General de Cultura y Educación y alcanza a todos los niveles educativos.

Los nuevos aranceles irán desde poco más de $37.000 para establecimientos con financiamiento estatal pleno hasta casi $250.000 en escuelas técnicas, agrarias y artísticas con menor nivel de subsidio.

Sin embargo, para las entidades que representan al sector el incremento autorizado quedó lejos de cubrir los costos.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), Martín Zurita, sostuvo que los salarios representan cerca del 80% de la estructura de costos y afirmó que muchas instituciones debieron endeudarse para afrontar aumentos salariales y el pago del medio aguinaldo.

"Muchas escuelas tuvieron que endeudarse, pidiendo préstamos para pagar sueldos y aguinaldos", aseguró. Además, explicó que las cuotas se encuentran aproximadamente 30% por debajo del nivel que, según la entidad, permitiría equilibrar los costos operativos. Por ese motivo, AIEPA continúa negociando con la administración bonaerense la autorización de un retroactivo que permita compensar los meses sin actualización de aranceles.

En la misma línea se expresó Perpetuo Lentijo, directivo de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina (ADEEPRA), quien advirtió que el aumento autorizado tampoco alcanza para absorber las subas de electricidad, gas, agua y tasas municipales.

Prepagas y comunicaciones completan el ajuste

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a comunicar aumentos de hasta 2,1%, incluyendo en algunos casos actualizaciones sobre los copagos.

Las compañías justifican la decisión por el incremento sostenido de los costos del sistema sanitario, entre ellos medicamentos, insumos médicos, honorarios profesionales y servicios contratados.

A su vez, las empresas de internet, televisión por cable y telefonía notificaron nuevas subas que rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje final dependerá de cada prestadora y del plan contratado.







La acumulación de aumentos vuelve a dibujar un escenario complejo para los hogares bonaerenses. Aunque varios de los incrementos mensuales son inferiores a los registrados durante la etapa de mayor inflación, la coincidencia de todos ellos en un mismo período profundiza la presión sobre los ingresos.

Con alquileres que siguen ajustándose, tarifas que mantienen el sendero de recomposición, transporte más caro, colegios privados que anticipan nuevos reclamos y servicios que continúan actualizando sus valores, agosto volverá a exigir un reordenamiento del presupuesto familiar en buena parte de la provincia de Buenos Aires.