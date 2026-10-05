Ventas en baja y costos en alza: el escenario que limita la inversión pyme

La caída de las ventas y el aumento de los costos limitan el margen de las pequeñas y medianas empresas para encarar nuevos proyectos. Un relevamiento de ENAC muestra que el 46,7% de las firmas consultadas vendió menos en volumen durante el trimestre y el 87,4% registró incrementos de costos. En ese escenario, solo el 19,2% manifestó que prevé realizar inversiones en los seis meses posteriores a la encuesta.

La mayor parte de las empresas descartó avanzar: el 68,6% respondió que no invertirá, mientras que el 12,2% contestó “tal vez”. Aunque ambos grupos reúnen a ocho de cada diez firmas sin planes confirmados, una parte todavía mantiene abierta la posibilidad.

Los datos fueron difundidos por Confiance Innovation Holding Group como punto de partida para analizar cómo las pymes definen qué proyectos sostener y cuáles postergar. La incorporación de tecnología, la renovación de equipos y la ampliación de la capacidad productiva requieren recursos y una expectativa de demanda que permita evaluar su aprovechamiento.

Menos margen para crecer y capacidad productiva sin utilizar

La utilización promedio de la capacidad instalada se ubicó en el 54,6%. A su vez, el 61,6% de los empresarios encuestados consideró que la situación económica del país empeorará en 2026.

La presión sobre los resultados también aparece en la relación entre costos y precios. Mientras el 87,4% afrontó aumentos de costos, el 29,5% mantuvo o redujo sus precios. El 32,2% de las empresas operó con rentabilidad negativa y el 25,9% obtuvo rentabilidad positiva.

Consultadas sobre los principales obstáculos para crecer, las firmas señalaron la caída del mercado interno, con el 78,8%, y la disminución de los márgenes de rentabilidad, con el 63,9%. Más atrás quedaron la presión impositiva, mencionada por el 39,6%, y la imposibilidad de acceder a créditos a tasas razonables, con el 34,1%.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, las dificultades financieras de las pymes también motivaron un proyecto en la Legislatura bonaerense para reclamar una suspensión de las ejecuciones fiscales. La iniciativa pide que la Provincia gestione ante Nación una pausa de 180 días y evalúe medidas sobre los tributos bonaerenses.

Fondos propios y deuda para sostener la actividad

El 87,5% de las empresas financia su operación con fondos propios y el 56,2% recurre a fuentes bancarias. Entre los motivos de endeudamiento, la reposición de capital de trabajo fue el más mencionado, con el 28,2%, seguido por el pago de salarios o aguinaldos, con el 25,9%. La opción de endeudarse para invertir recibió el 23,5% de las respuestas.

Los plazos comerciales agregan otra dificultad. El promedio de cobro es de 49,7 días, frente a un plazo de pago de 36,7 días, lo que deja una brecha de 13 días entre ambas obligaciones. Además, el 65,9% de las firmas sufrió una extensión unilateral de los plazos por parte de sus clientes.

Esta combinación de necesidades operativas, costos y demoras en los cobros forma parte del escenario en el que las empresas deben decidir si destinan recursos a nuevos proyectos.

Qué evaluar antes de postergar una inversión

Natalia Lomolino, directora de Confiance Innovation Holding Group, advirtió que revisar los planes no implica necesariamente suspender todas las iniciativas.

“Cuando la incertidumbre aumenta, es lógico que una empresa revise sus planes de inversión. Pero frenar todo por igual puede ser tan riesgoso como avanzar sin evaluar el impacto”, explicó. Y agregó: “La clave es distinguir qué proyecto mejora la eficiencia, reduce costos o protege una parte importante del negocio, y cuál puede esperar”.

El análisis de la consultora propone ir más allá de comparar el desembolso inicial con el dinero disponible. También plantea identificar qué problema busca resolver cada inversión, cuánto puede mejorar la operación, en qué plazo se observarían los resultados y qué consecuencias tendría postergarla.

La evaluación abarca desde la compra de maquinaria hasta la incorporación de un sistema de gestión o la capacitación de un equipo. Además, contempla si la empresa dispone de los procesos, el personal y la demanda necesarios para aprovechar el proyecto.

“Antes de decidir, hay que poner cada inversión en contexto: qué retorno se espera, qué riesgos implica y qué recursos va a comprometer. No se trata de buscar una garantía de éxito, sino de contar con información suficiente para comparar alternativas y entender el costo de avanzar o de esperar”, señalaron desde la consultora.

En qué invertirán las empresas que tienen proyectos

Entre las pymes que sí prevén invertir, el desarrollo de nuevos productos o servicios encabeza las prioridades, con el 48,8%, seguido por la mejora de la capacidad comercial, con el 45%.

La compra de maquinaria y equipos reúne el 41,2% de las respuestas. Luego aparecen inteligencia artificial, con el 35%; capacitación, con el 33,8%; aumento de la capacidad productiva, con el 30%; y disminución de costos operativos, con el 27,5%.

Los porcentajes superan el 100% porque una misma empresa puede elegir varios destinos. Dentro del grupo que mantiene proyectos de inversión, ampliar la oferta y mejorar la capacidad de venta ocupan los primeros lugares.