Autoridades de Toyota presentaron a Axel Kicillof un proyecto de USD 1.300 millones para Zárate.

El gobernador Axel Kicillof recibió el jueves 19 de noviembre a directivos de Toyota Argentina, que le presentaron un proyecto de USD 1.300 millones para construir una nueva planta en Zárate. Dialogaron sobre exportaciones, competitividad y proveedores autopartistas, mientras los indicadores nacionales muestran capacidad ociosa, pérdida de empleos industriales y menos unidades productivas que al comienzo del gobierno de Javier Milei.

La iniciativa ya había sido presentada a Milei el 16 de noviembre en la Casa Rosada y cuenta con la aprobación nacional para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La nueva instalación comenzaría a operar en 2030 con la pick-up híbrida Tacoma y ampliará el complejo donde hoy se fabrican Hilux, SW4 y Hiace.

En la reunión participaron el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, y su director de Asuntos Corporativos, Ezequiel Vallejos. Por el Gobierno bonaerense estuvieron el ministro de Producción, Augusto Costa; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; y el subsecretario de Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

Kicillof puso el foco en los proveedores y defendió “la articulación entre el Estado y el sector privado” para potenciar la producción bonaerense. La fabricación de vehículos electrificados abre oportunidades para incorporar componentes y capacidades tecnológicas en la cadena autopartista.

Una inversión exportadora en un escenario industrial desigual

Toyota emplea cerca de 8.000 personas de manera directa en la Argentina y su cadena de valor, que abarca autopartistas, concesionarios y otros proveedores, reúne aproximadamente 30.000 empleos. Desde Zárate exporta a 22 países latinoamericanos, una inserción regional que explica parte de la magnitud de su próximo proyecto.

La futura planta tendrá capacidad inicial para unas 50.000 camionetas anuales, con posibilidades de ampliación, y buscará exportar cerca del 70% de su producción. La integración de proveedores nacionales podría extender sus beneficios a otras firmas de Buenos Aires y del país.

Toyota Argentina.

El anuncio contrasta con el panorama de numerosas fábricas, especialmente las vinculadas al consumo interno y a las cadenas metalmecánica, textil y automotriz. Los datos difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, permiten dimensionar esa distancia entre una expansión proyectada y la producción actual.

La industria trabaja con casi el 40% de su capacidad sin utilizar

En septiembre de 2026, la utilización de la capacidad instalada industrial fue del 60,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro quedó por debajo del 61,4% de septiembre de 2025 y del 67,9% alcanzado en el mismo mes de 2023. La distancia respecto de aquel año es de 7,8 puntos porcentuales.

La comparación sectorial expone diferencias aún mayores. La metalmecánica, excluida la industria automotriz, funcionó al 40,5% de su capacidad en septiembre; la industria automotriz, al 49,5%; y los productos textiles, al 44,1%. En los tres casos, más de la mitad de la capacidad potencial permaneció sin utilizarse.

En el acumulado de enero a septiembre, el uso de la capacidad instalada de la industria automotriz cayó 19,3 puntos porcentuales frente a 2023, mientras que la metalmecánica retrocedió 17,1 puntos y los productos minerales no metálicos, 20,7 puntos. La refinación de petróleo y los alimentos y bebidas figuran entre las excepciones que muestran mejoras frente a ese período.

La industria automotriz y la metalmecánica registran fuertes retrocesos en la utilización de su capacidad instalada frente a 2023.

López sostuvo que la utilización industrial cayó por tercer año consecutivo en septiembre y vinculó ese retroceso con la política nacional. La producción manufacturera se contrajo 2,6% entre enero y septiembre de 2026 frente a 2025 y permaneció alrededor de 12% por debajo de 2023.

Más de 94.000 empleos industriales perdidos

La menor actividad tiene su correlato en el mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la industria manufacturera perdió 94.160 puestos asalariados registrados, de acuerdo con la serie desestacionalizada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) presentada por el ministro bonaerense.

Las mayores reducciones se concentran en textiles, confecciones, cuero y calzado, con 29.914 puestos menos, y en metalmecánica, con 21.745. También se registraron bajas de 11.225 empleos en automotores y neumáticos, 8.245 en madera y papel y 7.033 en química y petroquímica.

La industria manufacturera perdió 94.160 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

Las pérdidas laborales repercuten sobre los ingresos familiares y el consumo. También afectan a talleres, proveedores y servicios vinculados a la industria, lo que refuerza la importancia de integrar empresas nacionales a las nuevas inversiones.

Buenos Aires concentra el 29% de las bajas de empleadores

Los datos difundidos por López también muestran que, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el país registró 32.429 empleadores menos en términos netos. De ese total, 9.350 corresponden a la provincia de Buenos Aires, equivalente al 29% de la disminución nacional. En agosto se completaron, según el funcionario, 19 meses consecutivos de caída en la cantidad de unidades productivas registradas.

La provincia de Buenos Aires concentra el 29% de la reducción neta de empleadores registrada en el país desde noviembre de 2023.

La reducción alcanza a todas las regiones: el Centro, sin Buenos Aires, registra 12.994 empleadores menos; el Noreste, 3.184; Cuyo, 2.433; la Patagonia, 2.239; y el Noroeste, 2.229. El retroceso atraviesa distintas economías regionales.

Por actividad, las mayores bajas netas se localizaron en comercio, con 9.175 empleadores menos; transporte y almacenamiento, con 7.172; e industria manufacturera, con 4.423. También retrocedieron las actividades inmobiliarias, la construcción y el sector agropecuario. En conjunto, esas cifras describen un debilitamiento que afecta tanto a la fabricación de bienes como a su circulación y comercialización.

A esa evolución se suma una señal del sistema financiero: la morosidad de las financiaciones a empresas alcanzó el 3,8% en agosto de 2026, frente al 0,7% de diciembre de 2024, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El crecimiento de los créditos en situación irregular coincide con un período de menor actividad en numerosas ramas productivas.

Dos agendas para el futuro de la producción

La inversión de Toyota abre una oportunidad para ampliar la fabricación de vehículos y desarrollar proveedores tecnológicos. Pero los registros de empleo, capacidad instalada y empleadores muestran que el proyecto previsto para 2030 convivirá con el desafío de recomponer el tejido industrial existente.

Para el Gobierno bonaerense, las inversiones deben acompañarse con políticas que sostengan empresas y trabajo. López reclamó “un proyecto de desarrollo que incluya a la industria nacional” y Kicillof defendió la cooperación público-privada. La discusión atraviesa a Buenos Aires, donde el anuncio de la planta automotriz convive con miles de empleadores menos que en 2023.