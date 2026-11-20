El relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó al Gran Buenos Aires como la única región en retroceso durante noviembre.

La confianza de los consumidores cayó 7,55% en el Gran Buenos Aires durante noviembre y convirtió al Conurbano en la región con el peor desempeño del país. El retroceso contrastó con las mejoras de la Ciudad de Buenos Aires y el interior, y determinó que el indicador nacional volviera a bajar después de dos meses de recuperación.

El dato surge del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. La medición ubicó al GBA en 36,51 puntos, el registro más bajo entre las tres regiones relevadas. Frente a noviembre de 2025, la caída alcanzó el 18,4%, también la más pronunciada del mapa territorial.

El deterioro tuvo una expresión especialmente marcada en la percepción de los hogares sobre su propia economía. En el Conurbano, el componente de Situación Personal retrocedió 14,8% mensual, mientras que en Capital subió 14,9% y en el interior prácticamente no cambió, con un avance del 0,4%.

La brecha con Capital y el interior

El contraste regional explica por qué el promedio nacional oculta resultados diferentes. Mientras el GBA perdió confianza, CABA avanzó 9,40% y llegó a 43,41 puntos. El interior, por su parte, mejoró 3,31% y alcanzó 47,52 puntos, el nivel más alto del relevamiento.

La distancia fue de 6,90 puntos entre Capital y el Conurbano, y de 11,01 puntos entre este último y el interior. El peso del GBA también resulta decisivo para entender el resultado general: representa el 53% de la ponderación del indicador, frente al 31% del interior y el 16% de Capital.

La comparación anual profundiza esa diferencia. Capital registró una mejora del 8,7% frente a noviembre de 2025, mientras que el interior cayó 7,8%. El Conurbano, con su baja del 18,4%, quedó considerablemente más lejos del nivel que mostraba un año atrás.