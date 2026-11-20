El optimismo de Milei choca con el Conurbano: la confianza del consumidor cayó 18,4% en un año
La confianza de los consumidores cayó 7,55% en el Gran Buenos Aires durante noviembre y convirtió al Conurbano en la región con el peor desempeño del país. El retroceso contrastó con las mejoras de la Ciudad de Buenos Aires y el interior, y determinó que el indicador nacional volviera a bajar después de dos meses de recuperación.
El dato surge del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. La medición ubicó al GBA en 36,51 puntos, el registro más bajo entre las tres regiones relevadas. Frente a noviembre de 2025, la caída alcanzó el 18,4%, también la más pronunciada del mapa territorial.
El deterioro tuvo una expresión especialmente marcada en la percepción de los hogares sobre su propia economía. En el Conurbano, el componente de Situación Personal retrocedió 14,8% mensual, mientras que en Capital subió 14,9% y en el interior prácticamente no cambió, con un avance del 0,4%.
La brecha con Capital y el interior
El contraste regional explica por qué el promedio nacional oculta resultados diferentes. Mientras el GBA perdió confianza, CABA avanzó 9,40% y llegó a 43,41 puntos. El interior, por su parte, mejoró 3,31% y alcanzó 47,52 puntos, el nivel más alto del relevamiento.
La distancia fue de 6,90 puntos entre Capital y el Conurbano, y de 11,01 puntos entre este último y el interior. El peso del GBA también resulta decisivo para entender el resultado general: representa el 53% de la ponderación del indicador, frente al 31% del interior y el 16% de Capital.
La comparación anual profundiza esa diferencia. Capital registró una mejora del 8,7% frente a noviembre de 2025, mientras que el interior cayó 7,8%. El Conurbano, con su baja del 18,4%, quedó considerablemente más lejos del nivel que mostraba un año atrás.
El deterioro de la confianza en el Gran Buenos Aires también aparece en las respuestas sobre compras importantes. La predisposición a adquirir automóviles e inmuebles cayó 13,3% mensual, mientras que la correspondiente a electrodomésticos retrocedió 2,2%.
El contraste con otras regiones es marcado. En Capital, ambos segmentos mejoraron: 13,2% en electrodomésticos y 0,3% en autos y viviendas. En el interior, la primera categoría avanzó 1,3%, mientras la segunda disminuyó 0,9%.
La mayor cautela del Conurbano frente a esos desembolsos coincide con un aumento de los ingresos necesarios para afrontar los gastos esenciales. En octubre, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para cubrir la Canasta Básica Total en el Gran Buenos Aires, el umbral utilizado para determinar la línea de pobreza.
Ese monto subió 3,5% respecto de septiembre, por encima de la inflación general del 2,2%. Para el mismo hogar, cubrir únicamente las necesidades alimentarias demandó $761.261, un 3,1% más que el mes anterior.
La diferencia también se observa en la comparación anual: la canasta total se encareció 39,2%, frente al 33,1% del IPC. Aunque estas cifras no explican por sí solas la caída de la confianza, muestran el contexto de mayores exigencias sobre el presupuesto familiar en el que los hogares evalúan la posibilidad de realizar compras importantes.
El promedio nacional volvió a caer
En el conjunto del país, el ICC retrocedió 1,27% respecto de octubre y se ubicó en 40,99 puntos. La baja interrumpió las mejoras de septiembre y octubre, que habían sido del 2,4% y el 0,8%, respectivamente. Frente a noviembre de 2025, el indicador quedó casi 11% por debajo.
Los componentes nacionales también mostraron diferencias. La evaluación de la Situación Personal cayó 5,38% y la predisposición a comprar Bienes Durables e Inmuebles bajó 2,08%. La Situación Macroeconómica, en cambio, mejoró 3%.
Por horizonte temporal, las Condiciones Presentes retrocedieron 2,90%, mientras que las Expectativas Futuras prácticamente no variaron, con una disminución del 0,08%. El relevamiento refleja así un deterioro más marcado de la percepción actual que de las proyecciones hacia adelante.
La segmentación nacional por nivel socioeconómico tampoco fue uniforme. La confianza de los hogares clasificados como de ingresos altos cayó 2,98%, mientras que entre los de ingresos bajos subió 2,42%. Sin embargo, ambos grupos quedaron por debajo de noviembre de 2025: 14,5% y 7,7%, respectivamente.