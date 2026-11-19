Arcor anunció el fin de la actividad de La Campagnola en Mar del Plata y ofrecerá traslados o indemnizaciones al personal.

La Campagnola no volverá a producir conservas de pescado en Mar del Plata. El grupo Arcor confirmó el cierre definitivo del establecimiento, que ya se encontraba inactivo, y comunicó que ofrecerá al personal la posibilidad de continuar trabajando en otras fábricas de la compañía. La decisión alcanza a más de 70 empleados y abre una negociación sobre las condiciones de los traslados y las desvinculaciones.

El anuncio transforma una paralización temporal en el final de la operación industrial. En octubre, unos 60 operarios habían sido suspendidos ante las dificultades para conseguir caballa y la acumulación de existencias de atún. Ahora, la firma resolvió abandonar el procesamiento local y avanzar con el abastecimiento de conservas enlatadas en los países de origen.

Este viernes habrá una reunión entre la empresa y el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) para analizar las alternativas laborales. La agencia ubicó la dotación afectada en alrededor de 80 personas, entre operarios y administrativos. Quienes no acepten trasladarse a otra provincia recibirían una indemnización, cuyas condiciones deberán discutirse.

La explicación empresarial combina problemas de abastecimiento y una transformación del comercio internacional. Arcor sostuvo que la ausencia de pesca comercial de atún en aguas argentinas había llevado, desde hacía décadas, a importar materia prima, principalmente desde Ecuador, para procesarla y envasarla en el país.

Ese esquema fue perdiendo lugar frente a la compra de latas terminadas. La compañía describió la situación de la fábrica como un “esquema productivo insostenible”, por la combinación de los cambios globales y la falta de pescado disponible para mantener las líneas locales.

La caballa, otra de las especies utilizadas por el establecimiento, también presentó dificultades. Según las cifras sectoriales recogidas por la prensa, sus desembarques cayeron cerca del 90% respecto de 2025, lo que redujo las posibilidades de sostener la producción.

El cierre se concentra en la operación marplatense de conservas de pescado. La marca continuará comercializándose y mantendrá otras actividades productivas en la Argentina, con establecimientos en Villa Mercedes, San Juan y Recreo, además de instalaciones vinculadas al procesamiento de frutas en Mendoza.

Para los trabajadores, la posibilidad de conservar un puesto en otra provincia implica una discusión que excede la continuidad contractual. El delegado Daniel Maggio describió la antigüedad del personal y las dificultades para abandonar la ciudad.

“El que menos tiene en la empresa, hace 15 años que está trabajando”, señaló. Al referirse a las alternativas de reubicación, agregó que “nadie va a dejar su vida para irse”.

Los números detrás del deterioro industrial

La decisión se conoce en un contexto de debilidad manufacturera. El ministro de Economía provincial, Pablo López, advirtió que la industria argentina acumuló un retroceso del 2,6% entre enero y septiembre de 2026 y permanecía 12% por debajo de los niveles de 2023.

El funcionario vinculó ese desempeño con la pérdida de puestos registrados y el cierre de establecimientos. “Siguen cerrando unidades productivas en nuestra provincia y en todo el país”, sostuvo en sus redes, donde responsabilizó al modelo económico nacional por el deterioro del empleo.

Otro indicador muestra las dificultades para utilizar la infraestructura existente. El INDEC informó que en septiembre la industria trabajó al 60,1% de su capacidad instalada, frente al 61,4% de un año antes. La metalmecánica, excluida la fabricación de automotores, registró un 40,5%, mientras que la industria automotriz alcanzó el 49,5%.

La caída de la producción tiene consecuencias directas sobre el nivel de empleo. Desde que asumió Milei, la industria nacional destruyó más de 90.000 empleos registrados en el sector privado. Además, también cerraron más de X firmas industriales. https://t.co/6JUlFJxag1 — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) November 7, 2026

El caso de la Campagnola se incorpora a una agenda provincial que ya incluye conflictos en Tornquist y Campana. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, las conciliaciones obligatorias dictadas para Papelera del Sur y Bunge abrieron instancias de negociación, pero no habían conseguido restablecer la producción.

En la papelera permanecen comprometidos 160 puestos. La empresa mantuvo cerradas sus instalaciones y otorgó licencias con goce de sueldo, mientras continuaba el reclamo por la reapertura. En la planta de fertilizantes de Campana, los operarios pudieron ingresar, pero el sindicato denunció que no recibían tareas.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, responsabilizó a las políticas nacionales por el deterioro fabril y cuestionó la apertura importadora. También advirtió que las herramientas provinciales resultan insuficientes sin una estrategia industrial nacional.

En Mar del Plata, la discusión inmediata estará centrada en el futuro del personal. La empresa conservará sus productos en las góndolas, pero dejará de procesarlos en la ciudad. La reunión con el SOIP deberá determinar qué alternativas concretas tendrán quienes trabajaban en esa etapa industrial que ahora desaparece.