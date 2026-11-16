Los bonos argentinos operaron en baja, las acciones cayeron en Wall Street y la divisa oficial se vendió a $1.575.

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes 16 de noviembre y superó los 840 puntos básicos, en una jornada marcada por nuevas caídas de los bonos soberanos, pérdidas de las empresas nacionales que cotizan en Wall Street y una suba del dólar oficial, que alcanzó otro máximo nominal.

El indicador elaborado por JP Morgan llegó a ubicarse en 843 puntos básicos durante las primeras horas de la tarde, lo que representó un incremento de 13 unidades respecto del cierre del viernes, cuando había terminado en 830 puntos. La suba interrumpió la recuperación registrada durante las últimas ruedas y volvió a mostrar la volatilidad que atraviesa la deuda argentina.

La reacción de los mercados se produjo después de una semana en la que los activos locales habían conseguido recuperar parte del terreno perdido. Sin embargo, el cambio de tendencia volvió a poner en discusión las dificultades del Gobierno de Javier Milei para reducir el costo del financiamiento externo.

Mientras tanto, el dólar oficial avanzó $5 y llegó a $1.575 para la venta en el Banco Nación, un nuevo máximo en términos nominales. Las acciones argentinas también registraron pérdidas, en un contexto de cautela internacional y dudas sobre las necesidades financieras del país para 2027.

Riesgo país: de superar los 930 puntos a una nueva suba

La evolución reciente del indicador refleja la inestabilidad que atraviesan los títulos argentinos. Durante los primeros días de noviembre el riesgo país había superado los 930 puntos básicos, después de acumular un fuerte incremento desde los niveles registrados a mediados de año.

El 6 de noviembre llegó a 939 unidades, uno de los valores más elevados de 2026. Posteriormente, una mejora en la cotización de los bonos permitió reducir la presión sobre el indicador, que terminó la semana pasada en torno de los 830 puntos.

Sin embargo, esa recuperación perdió impulso en el inicio de la nueva semana. La distancia respecto del mínimo de julio continúa siendo considerable. En aquel momento, el índice había descendido hasta aproximadamente 402 puntos, por lo que el nivel de este lunes representa más del doble de aquel registro.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento exigido a los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia internacional de bajo riesgo.

Cuanto más elevado es ese diferencial, mayor es el costo potencial de financiamiento para el Estado argentino. Por eso, la permanencia del indicador por encima de los 800 puntos sigue siendo un obstáculo para recuperar el acceso al crédito internacional en condiciones sostenibles.

Caen los bonos y las acciones argentinas en Wall Street

El incremento del riesgo país estuvo acompañado por una nueva jornada negativa para los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares registraron retrocesos de hasta el 1%, una caída que contribuyó a impulsar el índice de JP Morgan.

En paralelo, las empresas nacionales que cotizan en la Bolsa de Nueva York también operaron mayoritariamente en terreno negativo. Durante las primeras horas de la tarde, YPF llegó a perder un 4,5%, mientras que Cresud retrocedía un 4,2% y Edenor un 3,6%, según las cotizaciones difundidas durante la rueda.

Los bancos también se encontraron entre los sectores afectados por la presión vendedora. En la plaza local, el S&P Merval llegó a caer alrededor del 1,8%, en una jornada que acompañó el comportamiento negativo de los principales mercados internacionales.

La caída de los activos argentinos coincidió con un escenario de mayor aversión al riesgo en Wall Street, especialmente en el sector tecnológico. Sin embargo, los analistas también señalaron factores específicos de la economía nacional, entre ellos la incertidumbre sobre el financiamiento de los próximos vencimientos de deuda y la evolución de la actividad económica.

La presión financiera también se reflejó en el mercado cambiario. El dólar oficial aumentó $5 y se vendió a $1.575 en el Banco Nación, mientras que el valor comprador se ubicó en $1.525. La cotización representó un nuevo máximo nominal para la divisa estadounidense.

Por su parte, el dólar blue se negoció a $1.580 para la venta, con una suba cercana al 1% respecto de la rueda anterior. En los mercados financieros, el dólar MEP se ubicó alrededor de $1.583, mientras que el contado con liquidación (CCL) superó los $1.680 durante la jornada.

El movimiento conjunto del dólar y del riesgo país se produjo después de varias ruedas de relativa estabilidad cambiaria. Aunque la suba de la divisa oficial fue moderada en términos porcentuales, el comportamiento de los distintos segmentos del mercado volvió a mostrar la cautela de los inversores frente al escenario económico.

El dólar oficial aumentó $5 y se vendió a $1.575 en el Banco Nación , mientras que el valor comprador se ubicó en $1.525.

Caputo vinculó la tensión financiera con factores externos y la incertidumbre política

En medio de las nuevas turbulencias, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa económico y explicó su interpretación sobre el incremento del riesgo país. El funcionario sostuvo que una parte de la presión financiera responde al escenario internacional, caracterizado por tasas de interés elevadas y menores perspectivas de crecimiento mundial.

Sin embargo, también apuntó a factores políticos internos y al comportamiento de los inversores frente a las elecciones presidenciales de 2027. “Sube por el temor a que no esté Milei”, afirmó Caputo al referirse al riesgo país, al plantear que el mercado incorpora en sus decisiones la posibilidad de un cambio de orientación económica.

El ministro también destacó que, pese al fuerte incremento del indicador durante los últimos meses, el mercado cambiario no había registrado una reacción de magnitud equivalente.

En ese sentido, sostuvo que el Banco Central continuó comprando reservas y consideró que esa evolución constituye una señal de fortaleza del programa oficial. Caputo remarcó además que espera un superávit comercial de USD 30.000 millones para 2027 y proyectó un crecimiento de las inversiones vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sus declaraciones buscaron transmitir tranquilidad sobre la continuidad del esquema económico, aunque la evolución de los activos financieros mostró que persisten interrogantes entre los inversores.