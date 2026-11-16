“Con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa”: Melconian cruzó a Milei y cuestionó su plan económico

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación.

El economista Carlos Melconian lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó los resultados de su programa económico y confirmó su intención de participar en la disputa presidencial de 2027. Aunque reconoció algunos avances de la administración libertaria, advirtió que el equilibrio fiscal no alcanza para mejorar las condiciones de vida de la población y sostuvo que el Ejecutivo carece de una estrategia integral de crecimiento.

“Se pasó de rosca porque con el superávit fiscal no se come, no se cura y no se educa”, afirmó el extitular del Banco Nación, al cuestionar el protagonismo que el Gobierno le otorga al ordenamiento de las cuentas públicas.

También apuntó contra la capacidad de gestión del Presidente y consideró que el oficialismo no cuenta con los equipos necesarios para encarar una nueva etapa económica. “No tiene gente, no tiene management, no sabe cómo construir”, sostuvo al evaluar las posibilidades de avanzar hacia un período de crecimiento sostenido.

“No tuvo programa ni lo tiene”

Durante la entrevista, Melconian reconoció tres aspectos positivos de la gestión libertaria: la instalación del concepto de superávit fiscal, la capacidad de conseguir respaldo parlamentario pese a haber comenzado con una representación minoritaria y los cambios en la intermediación de los planes sociales.

Sin embargo, consideró que esos avances no constituyen por sí mismos un programa económico capaz de impulsar el desarrollo. “No tuvo programa ni lo tiene”, afirmó al cuestionar la ausencia, según su interpretación, de una estrategia que articule estabilidad, inversión, producción y crecimiento.

El economista sostuvo que las reformas deben ir acompañadas de una mejora concreta en las condiciones de vida de la población. “No hay ningún modelo que pueda avanzar sin crecimiento”, remarcó.

Las críticas coinciden con la publicación de indicadores que muestran dificultades en distintos sectores. La industria utilizó durante septiembre el 60,1% de su capacidad instalada, por debajo del 61,4% registrado un año antes;en paralelo, la inversión real cayó 5,2% interanual, con una contracción del 12,3% en maquinaria y equipos, según estimaciones de Orlando J. Ferreres & Asociados.

Otro de los aspectos más críticos de su diagnóstico estuvo relacionado con la evolución de los precios. Melconian sostuvo que llevar la inflación anual a un dígito será una tarea que probablemente deberá afrontar la próxima administración.

“Esa tarea tomada a pecho queda para el próximo gobierno”, afirmó y explicó que existen dificultades para alcanzar simultáneamente tres objetivos: reducir con mayor velocidad los aumentos de precios, sostener la actividad económica y mantener la estabilidad cambiaria.

Según su análisis, el Gobierno enfrenta decisiones que implican resignar determinados resultados para conseguir otros. En ese contexto, cuestionó que las herramientas disponibles permitan una reducción drástica de la inflación sin consecuencias sobre la economía real.

Melconian también calificó como “parches” algunas medidas de corto plazo que podrían utilizarse para intentar acelerar ese proceso. Sus declaraciones llegaron después de que el INDEC informara una inflación del 2,2% en octubre, por encima del 1,9% de septiembre, aunque con una desaceleración de la variación interanual.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Melconian confirmó sus aspiraciones para 2027

Las críticas económicas estuvieron acompañadas por definiciones sobre el escenario electoral. Melconian confirmó que pretende tener un papel activo en la disputa presidencial de 2027 y expresó su intención de encabezar una propuesta política centrada en el crecimiento.“Quiero liderar un proceso de crecimiento y creo que tenemos con qué”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de construir una fórmula presidencial con Patricia Bullrich, evitó confirmar negociaciones para una candidatura conjunta, aunque reconoció que mantiene contactos con dirigentes de distintos sectores. “Yo hablo con todo el mundo, incluida Patricia”, señaló.

La declaración se produce mientras la senadora enfrenta diferencias con sectores internos de La Libertad Avanza, especialmente por su posicionamiento político y sus movimientos de cara a las próximas elecciones.