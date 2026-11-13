Casi $1,7 millones para no ser pobre: cómo cambió el umbral de ingresos de las familias del Gran Buenos Aires

Cubrir solo la alimentación demandó $761.261 mensuales a una pareja con dos hijos.

Una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos mensuales de $1.690.000 en octubre para superar la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires, según la valorización de las canastas básicas difundida por el INDEC. El umbral aumentó 3,5% respecto de septiembre, por encima de la inflación general del 2,2%, y volvió a elevar el ingreso necesario para afrontar los gastos esenciales.

Para ese mismo hogar, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó los $761.261, con una suba mensual del 3,1%. Ese valor determina la línea de indigencia: los ingresos que requiere la familia para cubrir sus necesidades alimentarias mínimas. La Canasta Básica Total (CBT) incorpora, además, otros bienes y servicios indispensables.

El salto mensual implicó que la familia de referencia necesitara $57.496 más que en septiembre para alcanzar la canasta total y $22.572 adicionales para cubrir únicamente los alimentos.

La aceleración de octubre amplió la distancia entre las canastas y el índice general de precios. Mientras el IPC nacional avanzó 2,2%, la canasta total lo superó en 1,3 puntos porcentuales y la alimentaria en 0,9 puntos. En septiembre, ambas habían registrado incrementos del 1,7%.

La diferencia también aparece en la comparación anual. La CBT aumentó 39,2% y la CBA, 39,9%, frente a una inflación general del 33,1%. De esta manera, los consumos que definen las líneas de pobreza e indigencia se encarecieron más rápido que el promedio de precios de la economía.

Durante los primeros diez meses de 2026, ambas canastas acumularon una suba del 29,1%, también superior al 26,3% del IPC. Para los hogares cuyos recursos no acompañaron esa evolución, se amplió la distancia respecto del ingreso necesario para cubrir sus gastos básicos.

Ese ingreso de referencia varía según la cantidad de integrantes del hogar, sus edades y su sexo, porque el cálculo contempla necesidades de consumo diferentes. Así, los $1,69 millones corresponden a una familia integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8.

Con el mismo criterio, el organismo calculó una canasta total de $1.345.437 y una alimentaria de $606.053 para el hogar de tres personas utilizado como ejemplo. Para el de cinco integrantes, los valores ascendieron a $1.777.509 y $800.680, respectivamente.

Más de $381.000 adicionales desde diciembre

La serie del INDEC permite dimensionar cuánto aumentó el presupuesto familiar durante 2026. En diciembre de 2025, la canasta básica total del hogar de cuatro integrantes costaba $1.308.713. En octubre llegó a $1.690.000: una diferencia de $381.287 mensuales. En alimentación, el requerimiento pasó de $589.510 a $761.261, unos $171.751 adicionales.

La distancia entre ambas canastas también muestra el peso de las necesidades no alimentarias. Para esa familia, la diferencia fue de $928.739, aproximadamente el 55% de la canasta total. Ese componente se estima mediante una relación entre gastos alimentarios y totales observada en la población de referencia.

El informe incorpora además los valores por adulto equivalente, la unidad utilizada para calcular las necesidades de cada hogar. En octubre, la referencia fue de $246.363 para alimentación y $546.926 para la canasta total. El organismo toma como base los requerimientos de un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada y aplica equivalencias según las características de los demás integrantes.

Canasta e ingresos: la brecha detrás del aumento de la pobreza

La Canasta Básica Alimentaria establece el costo de una alimentación mínima de referencia. La Canasta Básica Total amplía ese cálculo a necesidades no alimentarias, como vestimenta, transporte y otros bienes y servicios esenciales. Ambas permiten determinar los ingresos que requiere un hogar según su composición.

La nueva valorización se conoció después de una estimación que volvió a mostrar dificultades en la relación entre ingresos y necesidades básicas. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el seguimiento de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa del 32,6% de la población urbana para el semestre abril-septiembre de 2026.

El trabajo, elaborado por el economista Martín González-Rozada, utiliza información y simulaciones de los microdatos de la EPH para anticipar la evolución del indicador. Es una estimación semestral móvil de alcance urbano nacional, diferente de la valorización mensual de las canastas del Gran Buenos Aires.

Uno de los puntos señalados fue la brecha entre ambas variables: durante ese semestre, la CBT promedio del Gran Buenos Aires aumentó 36,1% interanual, mientras la proyección de los ingresos totales familiares mostró una suba del 24,1%. La distancia fue de 12 puntos porcentuales.

El informe mensual de octubre incorpora ahora otra señal sobre ese costo de vida: para el hogar de cuatro integrantes, superar la línea de pobreza exigió casi $1,7 millones, con alimentos y gastos básicos que volvieron a aumentar por encima de la inflación general.