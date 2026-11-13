La apuesta de Kicillof por China: ocho empresas, interés inversor y negocios por concretar.

Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, y Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y Pymes, participaron de la novena edición de la CIIE.

La provincia de Buenos Aires concluyó su misión comercial en China con la participación de ocho empresas bonaerenses en una de las principales ferias internacionales de importaciones, reuniones con compañías tecnológicas y gestiones para ampliar las exportaciones. Aunque el gobernador Axel Kicillof finalmente no viajó, su administración sostuvo una agenda de promoción productiva que incluyó contactos con potenciales inversores, proyectos de electromovilidad y oportunidades para ingresar a nuevos mercados.

La delegación estuvo encabezada por Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, y Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y Pymes. Ambos participaron de la novena edición de la China International Import Expo (CIIE), realizada entre el 5 y el 10 de noviembre en Shanghái, en una misión impulsada por Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Ocho empresas bonaerenses buscaron ampliar sus exportaciones

La presencia provincial se desarrolló dentro del espacio coordinado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el pabellón argentino, donde las compañías pudieron exhibir sus productos, mantener reuniones con compradores y establecer contactos para futuras operaciones comerciales.

La delegación empresarial incluyó a AGLH (Las Quinas), dedicada a la miel y sus derivados; ACSA-RGS, vinculada con grasas y aceites; Atlantis Foods Argentina, especializada en pescado congelado; Argensan, del sector agrícola; Grupo Peñaflor, del rubro vitivinícola; Lipotech, proveedora de insumos alimenticios y farmacéuticos; Orulí, dedicada a las harinas; y Telmec, fabricante de bombas y equipos de precisión.

La feria reunió a más de 4.100 empresas de 162 países, con una importante representación argentina en sectores como alimentos, carnes, bebidas, metalmecánica y suplementos dietéticos. Algunas firmas bonaerenses participaron por primera vez, mientras otras aprovecharon la exposición para profundizar vínculos con clientes del mercado asiático.

Entre ellas estuvo Lipotech, radicada en Haedo, que exporta alrededor del 80% de su facturación. Su vicepresidente, Adrián De Paoli, destacó las posibilidades que ofrece China para una empresa dedicada a productos de alto valor agregado, en un escenario de caída de la demanda interna y mayores dificultades para la industria.

También participó Telmec, de Avellaneda, que comercializa equipos de precisión en China desde hace más de dos décadas. Su presidenta, Nilda Brovida, explicó que la compañía busca ampliar su cartera de clientes aprovechando su especialización en desarrollos a medida.

La miel aparece entre las oportunidades comerciales más avanzadas

Uno de los resultados destacados por la comitiva fue la posibilidad de concretar una primera exportación de miel hacia China antes de finalizar 2026, a partir de los contactos establecidos durante la exposición.

Bembi señaló que las gestiones se encuentran avanzadas y destacó las oportunidades que se abren para un sector que enfrentó dificultades para ingresar al mercado chino.

La funcionaria también puso el foco en el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, que pudieron contar con espacios de exhibición, asistencia para reuniones comerciales y una agenda organizada de encuentros con potenciales compradores.

Por su parte, Aguilar calificó favorablemente el resultado de la misión y remarcó que las compañías establecieron contactos que permitirán continuar las negociaciones después del viaje. La apertura de nuevos destinos para la producción bonaerense fue uno de los objetivos centrales de la delegación.

Huawei, Chery y Edgelight: la agenda de inversiones

La misión también incluyó reuniones con empresas tecnológicas interesadas en explorar oportunidades de inversión y desarrollo productivo en territorio bonaerense.

Los funcionarios visitaron el centro de investigación y desarrollo de Huawei, una de las principales compañías tecnológicas chinas, y mantuvieron conversaciones con representantes de Chery sobre posibilidades de inversión en el sector de la electromovilidad.

Además visitaron planta del grupo automotriz Chery para conocer sus proyectos de innovación 🚘 https://t.co/DNzfCl2UR9 — Gobierno PBA (@BAProvincia) November 7, 2026

La agenda se completó con un encuentro con Edgelight, fabricante de pantallas LED que manifestó interés en instalar una unidad productiva en Argentina para abastecer al mercado local.

Durante las reuniones, la delegación presentó las características del entramado industrial bonaerense, la infraestructura disponible, las capacidades logísticas y las oportunidades para la radicación de empresas vinculadas con nuevas tecnologías.

El acercamiento con Huawei tiene además antecedentes en el área energética. En octubre, el Gobierno provincial informó sobre la adquisición de sistemas de almacenamiento eléctrico de esa compañía para fortalecer el suministro durante los períodos de mayor demanda.

El programa contempla equipos para Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, con una inversión estimada en 31.200 millones de pesos, una potencia total de 25 MW y una capacidad de almacenamiento de 125 MWh.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para mejorar el funcionamiento de la red eléctrica en puntos especialmente sensibles a los picos de consumo, particularmente durante los meses de verano.

La misión que Kicillof sostuvo pese a cancelar su viaje

La participación bonaerense en la feria había sido preparada durante septiembre y octubre como parte de una agenda internacional orientada a fortalecer las relaciones comerciales con China.

Kicillof tenía previsto encabezar personalmente el viaje, pero modificó su agenda por la coincidencia con la visita del papa León XIV a la Argentina. La misión se desarrolló finalmente bajo la conducción de los funcionarios de las áreas productivas.

En octubre, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había participado de reuniones con representantes diplomáticos chinos para coordinar la presencia empresarial y profundizar la cooperación bilateral en materia comercial y energética.

China ocupa un lugar relevante en la estructura exportadora bonaerense. Según los datos provinciales difundidos durante la preparación de la misión, entre enero y noviembre de 2025 fue el segundo destino de las exportaciones de Buenos Aires, detrás de Brasil, con ventas cercanas a los 3.168 millones de dólares.

La estrategia provincial se desarrolla también en un escenario de debate sobre las políticas económicas nacionales. Durante la feria, representantes de empresas participantes expresaron preocupación por los costos industriales y la caída del consumo interno, al tiempo que destacaron la importancia de contar con acompañamiento institucional para acceder a compradores internacionales.

Brovida, de Telmec, valoró especialmente la posibilidad de participar en espacios de promoción comercial y sostuvo que la visibilidad internacional resulta fundamental para las empresas de menor escala.

Exportaciones, tecnología y nuevas gestiones con China

El cierre de la misión abre una nueva etapa de trabajo para el gobierno bonaerense y las empresas que participaron de la exposición.

Las gestiones para exportar miel antes de fin de año, las conversaciones sobre electromovilidad y el interés por desarrollar producción tecnológica en Argentina integran la agenda que continuará tras los encuentros realizados en Shanghái.

La Provincia también buscará dar seguimiento a los contactos establecidos por las ocho firmas participantes, con el objetivo de ampliar compradores y fortalecer la presencia de productos bonaerenses en el mercado chino.

Para la administración de Kicillof, la misión representa otro paso en su estrategia de vinculación internacional, orientada a promover exportaciones, atraer inversiones y fortalecer el desarrollo industrial.

Con la feria finalizada, el trabajo se concentrará en avanzar sobre las oportunidades comerciales identificadas, mientras las empresas bonaerenses continúan las conversaciones iniciadas en uno de los mercados más importantes para las exportaciones argentinas.