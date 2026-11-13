La inflación subió y Milei no dio explicaciones: elogios a empresarios y promesas de IA

Javier Milei habló ante empresarios y emprendedores en la Gala Endeavor Argentina 2026, pero no hizo referencia a la inflación de octubre, que había sido informada ese mismo jueves y mostró una nueva aceleración. El Presidente concentró su exposición en las oportunidades de la inteligencia artificial, defendió la apertura económica y elogió al sector empresario. Tampoco mencionó la visita del papa León XIV, que estuvo en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

El contraste atravesó su intervención: mientras el INDEC daba cuenta de un incremento mensual de precios del 2,2%, frente al 1,9% de septiembre, el mandatario desarrolló su visión sobre un futuro polo tecnológico argentino. Energía, minerales y capital humano fueron los recursos que enumeró para sostener esa posibilidad, acompañados por una defensa de las políticas de su Gobierno.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la inflación volvió a acelerarse en octubre y superó las expectativas del mercado. Ese resultado no tuvo una explicación durante la exposición presidencial, centrada en las condiciones que, según Milei, permitirían atraer inversiones y aumentar la productividad.

La apuesta tecnológica que ocupó el lugar de la inflación

“Lo que hay que explicar es la riqueza”, afirmó el Presidente al presentar la innovación y la competencia como motores del crecimiento. En su planteo, la incorporación de tecnología permite producir más en menos tiempo, reducir costos y mejorar los ingresos. “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo”, sostuvo.

Milei también rechazó las advertencias sobre el impacto de la automatización en el empleo. Apeló al concepto de destrucción creativa de Joseph Schumpeter para argumentar que la desaparición de determinadas tareas da lugar a nuevas actividades. “Es falso que el progreso tecnológico destruye trabajo”, aseguró ante el auditorio.

Su exposición distinguió dos oportunidades vinculadas con la inteligencia artificial: la infraestructura necesaria para los centros de cómputos y su aplicación para incrementar la productividad en sectores como el agro, la minería, la salud y la educación. También mencionó usos en programación y análisis de datos.

“La Argentina tiene todo para ser protagonista”, afirmó. Para fundamentarlo, enumeró los recursos de Vaca Muerta, la generación eléctrica, el cobre, el litio y el uranio. Sumó el clima del sur del país como una ventaja para refrigerar centros de datos y destacó la formación de profesionales. La posibilidad de convertir esos recursos en inversiones fue presentada como una perspectiva de desarrollo.

Reglas claras, desregulación y cifras de inversión

“Lo único que le faltaba al país eran reglas claras. Y a eso nos abocamos desde el primer día”, sostuvo Milei. Con esa definición, vinculó el aprovechamiento del desarrollo tecnológico con la reducción de regulaciones, la apertura y las garantías para los proyectos privados.

Al defender su política energética, aseguró que el país pasó de un déficit de US$10.000 millones en 2023 a un superávit superior a US$10.000 millones, que proyectó en US$30.000 millones. También reivindicó la adecuación de la Ley de Glaciares y la reducción de retenciones como parte de las medidas destinadas a favorecer inversiones.

Otro eje fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como “la herramienta de desarrollo más importante que vivió el país en su historia”. Según las cifras que presentó, el régimen reúne solicitudes por más de US$210.000 millones y proyectos aprobados por US$76.000 millones. Se trata de montos que el mandatario identificó como pedidos y aprobaciones, respectivamente.

Milei destacó las garantías fiscales, cambiarias y jurídicas por 30 años y las presentó como un factor decisivo para atraer inversiones de largo plazo. Además, sostuvo que los mercados abiertos pasaron de representar menos del 10% al 30% de la población mundial y fijó como objetivo alcanzar el 90% en 2031.

Elogios a los empresarios al cierre del discurso

El tramo final estuvo dedicado a reivindicar a quienes integraban el auditorio. “Los empresarios son benefactores sociales”, expresó, y sostuvo que el papel del Gobierno consiste en establecer condiciones para que los emprendedores desarrollen sus proyectos.

“Hoy el viento sopla a su favor”, afirmó, antes de resumir su propuesta: “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos; el de ustedes es ver lo que otros no ven, jugarse y construir”. La nueva aceleración de los precios quedó fuera de ese balance presidencial.