Papelera del Sur: 160 empleos en disputa, intervención provincial y el futuro de la fábrica todavía abierto

Trabajo ordenó retrotraer los despidos y los operarios prevén presentarse este viernes en Tornquist.

El conflicto por el cierre de Papelera del Sur ingresó en una nueva etapa. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó a Interpack S.A. retrotraer las medidas que afectaron a alrededor de 160 trabajadores de la fábrica de Tornquist. Los operarios anticiparon que se presentarán a trabajar este viernes.

La resolución modifica el escenario después de una semana marcada por el anuncio del cierre, las primeras negociaciones sin acuerdo y la instalación de un acampe. La orden de reincorporación abre una instancia para discutir la continuidad de los puestos, pero no equivale a una decisión empresarial de sostener definitivamente la producción.

La segunda audiencia se desarrolló en la Delegación Regional Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo. La Disposición 40/2026, firmada por el delegado regional Gustavo Díaz, estableció que la situación debe retrotraerse a las 00 del 4 de noviembre. La intimación comprende la reincorporación y reinstalación del personal que dependía de la empresa en esa fecha, tanto bajo convenio como fuera de convenio, y el cese de las medidas vinculadas con el cierre y los despidos.

La representación empresaria tomó conocimiento de la disposición y manifestó que analizaría los pasos a seguir. La próxima audiencia quedó fijada para el viernes 20 de noviembre a las 9.30. Durante el procedimiento, las partes deben suspender las acciones relacionadas con el conflicto y participar de las instancias convocadas por la autoridad laboral.

Para el sindicato, la prioridad estuvo planteada desde el comienzo. “Nosotros no queremos que nos indemnicen, queremos volver a trabajar”, expresó Gustavo Lanaro, secretario general del gremio papelero y trabajador del establecimiento.

La intervención abre una negociación de 15 días, tras el cierre anunciado y el acampe frente a la planta.

Del anuncio del cierre al acampe permanente

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los despedidos comenzaron un acampe por tiempo indeterminado frente a Papelera del Sur, con relevos de seis horas para sostener la presencia durante toda la jornada.

La protesta se instaló frente al establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial 76, cerca del cruce con la Ruta Nacional 33. Los operarios recibieron el acompañamiento de vecinos y mantuvieron el reclamo mientras aguardaban la audiencia de este jueves.

Antes del acampe hubo una movilización comunitaria. Trabajadores y habitantes de Tornquist se reunieron frente a la planta para expresar su rechazo al cierre y participar de una asamblea sindical. La preocupación trascendió a las familias directamente afectadas por las consecuencias sobre comercios, proveedores y servicios.

La intervención provincial había comenzado el 5 de noviembre, cuando Trabajo actuó de oficio ante el anuncio de cierre y la desvinculación de todo el personal. El organismo explicó que tomó esa decisión ante la falta de una comunicación formal de las partes y envió a su delegado regional para relevar la situación.

Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense.

Rentabilidad, importaciones y alternativas rechazadas

La discusión sobre las causas del cierre también forma parte de la negociación. La empresa atribuyó su decisión a la falta de rentabilidad y las dificultades para competir con productos importados. El establecimiento fabricaba una cartulina especial para envases. La cartera laboral señaló que ese producto había comenzado a importarse desde Brasil para comercializarse en el mercado argentino.

Como reconstruyó este medio, los trabajadores venían atravesando interrupciones y suspensiones. Lanaro explicó que la competencia extranjera y los costos habían deteriorado las posibilidades de sostener la fabricación local. También mencionó la antigüedad de la maquinaria como una dificultad adicional. Según su explicación, el grupo mantendría otras instalaciones dedicadas a la impresión y reemplazaría la cartulina producida en Tornquist por material importado.

Durante las conversaciones previas se evaluaron reducciones de impuestos y tasas y acuerdos para aliviar costos, pero esas alternativas no habían modificado la posición empresaria. El sindicato pidió que participaran los propietarios de Interpack para discutir directamente las opciones de continuidad.

El impacto local y el pedido de ampliar la negociación

La magnitud del conflicto se vincula con el lugar que ocupaba la papelera dentro de la economía de Tornquist. Trabajo la identificó como una de las principales fuentes de empleo privado y trabajo calificado del distrito, con efectos sobre el entramado comercial y productivo.

El relevamiento inicial de la cartera distinguió 110 trabajadores bajo convenio colectivo y otros 50 fuera de convenio. La orden conocida este jueves alcanza a ambos grupos.

La intendenta Estefanía Bordoni ya había cuestionado el impacto de la decisión sobre la comunidad. “Es muchísimo el daño que le hacen a la comunidad de Tornquist”, sostuvo durante los primeros días del conflicto.

En la audiencia, la Federación del Papel pidió ampliar la próxima mesa con la presencia del municipio, autoridades provinciales, la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel y los integrantes del directorio y accionistas de la firma. El sindicato acompañó esa solicitud.

El caso de Papelera del Sur se incorporó a los cuestionamientos provinciales por el deterioro manufacturero. El ministro de Economía, Pablo López, vinculó los cierres y las interrupciones productivas con la debilidad de la demanda y las políticas nacionales.

En Tornquist, la conciliación traslada ahora la atención a dos instancias concretas: la presentación de los trabajadores este viernes y la audiencia del 20 de noviembre. Por el momento, existe una intervención administrativa para retrotraer los despidos y negociar. La continuidad de la fábrica y la recuperación sostenida del trabajo siguen pendientes de una solución de fondo.