Se ensancha la grieta por las reelecciones: nuevos cruces y una reforma que Kicillof no logra destrabar

Los intendentes presionan y un histórico dirigente del conurbano sumó críticas al massismo. El Frente Renovador separa su rechazo del apoyo al Presupuesto.

La discusión por las reelecciones indefinidas volvió a tensar al peronismo bonaerense mientras Axel Kicillof busca reunir acuerdos para aprobar las leyes económicas de fin de año. El gobernador pretende incorporar la reforma de los mandatos municipales a las conversaciones por el Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y el financiamiento provincial, pero el Frente Renovador mantiene su negativa a eliminar las restricciones vigentes.

El desacuerdo atraviesa una cuestión central para la construcción electoral de 2027: la continuidad de los intendentes que integran la estructura territorial del oficialismo. Mientras los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) reclaman avances, el massismo sostiene que acompañar las herramientas financieras de la Provincia no implica aceptar una modificación de las reglas electorales.

La novedad fue la intervención de Jorge Ferraresi, exintendente de Avellaneda y referente del armado de Kicillof, quien cuestionó al Frente Renovador durante una actividad del MDF en San Fernando, junto al referente local Javier Rovegno. El dirigente contrastó el rechazo massista a habilitar nuevos mandatos municipales con la permanencia de algunos de sus legisladores en sus bancas y defendió la continuidad de los proyectos de gestión.

El cuestionamiento apuntó a Rubén Eslaiman, diputado provincial y presidente del Frente Renovador bonaerense, quien había anticipado su negativa a acompañar la reforma. “Lleva 17 años, más dos años más que le quedan de diputado”, señaló Ferraresi.

El escenario agregó otra dimensión política al planteo: San Fernando está gobernado por Juan Andreotti, uno de los intendentes del massismo, quien sucedió a su padre, Luis Andreotti. Ferraresi valoró esa continuidad y sostuvo que los planes estratégicos y de desarrollo territorial tienen mayores posibilidades de concretarse cuando las gestiones cuentan con tiempo para ejecutarlos.

También apeló a su experiencia en Avellaneda, donde estuvo al frente del municipio durante 17 años. En su argumentación, la posibilidad de transformar una ciudad depende de sostener un proyecto respaldado electoralmente, por lo que cuestionó que una limitación legal impida volver a competir a quien conserva el acompañamiento de los vecinos.

El massismo distingue el Presupuesto de la reforma electoral

La posición del Frente Renovador ya había sido explicitada por Eslaiman. El legislador anticipó que su espacio acompañará las herramientas financieras solicitadas por Kicillof, pero mantendrá el rechazo a eliminar los límites a los mandatos.

“Defendemos lo que pensamos en contra de las perpetuidades en los cargos”, sostuvo el diputado. Su planteo consiste en garantizar que la Provincia disponga de instrumentos para afrontar salarios y compromisos financieros sin modificar la posición partidaria sobre las reelecciones.

El massismo fue uno de los impulsores de la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Ahora reivindica ese antecedente y advierte que habilitar el debate parlamentario no equivale a aportar los votos para derogar las restricciones.

El nuevo cuestionamiento de Ferraresi se sumó al cruce previo entre Mario Secco y Sergio Massa. El intendente de Ensenada había calificado al líder del Frente Renovador como un “hermoso mamarracho”, lo que provocó respuestas de dirigentes massistas.

Hace más de 10 años sostenemos la alternancia como valor en la política. No somos imprescindibles, ni muchos menos indispensables. La renovación implica también darles lugar a jóvenes y mujeres. La discusión hoy debería ser como mejoramos la vida de nuestro pueblo y no una agenda endogamica que le habla solo a la política. — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) November 4, 2026

Los intendentes reclaman una definición y el Frente Renovador devuelve la presión

La discusión tiene consecuencias inmediatas para los jefes comunales alcanzados por el límite de mandatos. Según los relevamientos recogidos por este portal, alrededor de 80 intendentes quedarían impedidos de competir nuevamente en 2027 si no cambia la normativa.

Uno de quienes reclamó públicamente una modificación fue Andrés Watson, intendente de Florencio Varela. Durante la presentación de la mesa Hábitat y Territorio del MDF, con Kicillof presente, sostuvo: “El pueblo es el que debe elegir, no un grupo de legisladores”.

Desde el Frente Renovador, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, trasladó la responsabilidad del primer movimiento al propio kicillofismo. Señaló que su espacio no tiene representantes en la comisión donde se encuentra el proyecto y reclamó que se abra allí la discusión antes de responsabilizar al massismo por la falta de avances.

Alexis Guerrera junto a Facundo Tignanelli.

El gobernador también debe acordar con el kirchnerismo, que pretende discutir las reelecciones dentro de una negociación que incluya las PASO, el calendario electoral y la cobertura de las vacantes de la Suprema Corte bonaerense.

A las diferencias internas se suma la necesidad de conseguir acompañamiento opositor. El PRO y La Libertad Avanza rechazan eliminar las restricciones, mientras que entre los dirigentes radicales existen posiciones diferentes. Ese escenario obliga al oficialismo a reunir respaldos para cada instancia del tratamiento legislativo.

El paquete económico ofrece una mesa de negociación, pero el Frente Renovador ya anticipó que su respaldo a las cuentas provinciales no implica acompañar las reelecciones. Mientras la reforma de los mandatos continúa sin avanzar en el Senado, los dirigentes alcanzados por las restricciones también evalúan alternativas para 2027.

En ese escenario, Ferraresi planteó que quienes no puedan volver a competir en sus municipios podrían integrar listas de diputados nacionales, diputados provinciales o senadores bonaerenses. “Yo no voy a ser candidato a intendente”, aclaró, al señalar que la discusión no modifica sus propios planes electorales.

La alternativa sumaría a los jefes comunales a la negociación por las candidaturas legislativas y abriría otra instancia de discusión dentro del peronismo sobre el lugar que ocuparán sus referentes territoriales.