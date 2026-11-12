Kicillof después de León XIV: programa contra Milei, expansión del MDF y una interna que sigue abierta

El gobernador propone traducir el mensaje papal en una alternativa política.

Axel Kicillof cerró su participación en la visita de León XIV con un planteo que apunta a la reorganización de la oposición: convertir las coincidencias con el mensaje del pontífice en propuestas y acciones políticas. Después de recibirlo en Claypole y Luján, el gobernador bonaerense sostuvo que los discursos sobre el trabajo, la inclusión y la protección de los sectores vulnerables deben tener una continuidad más allá de las celebraciones multitudinarias.

El planteo coincide con nuevos movimientos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fuera de Buenos Aires. Este jueves, Daniel Gollan tiene previsto encabezar la inauguración de una sede provincial en Corrientes, donde también se prepara una convocatoria regional sobre salud pública. La agenda combina organización territorial y elaboración de propuestas, dos componentes del despliegue nacional del espacio hacia 2027.

En paralelo, la presencia de Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa en la misa de Luján volvió a reunir a los principales sectores del peronismo bonaerense. La coincidencia se produjo después de un acuerdo para ordenar el funcionamiento del PJ provincial, aunque siguen pendientes las discusiones por las candidaturas y los mecanismos para resolverlas.

Del mensaje del Papa a la construcción de una alternativa

La definición más explícita de Kicillof llegó el miércoles por la noche, durante una entrevista televisiva. Al analizar qué debía quedar de la visita, pidió que su impacto no se agotara en las imágenes ni en la reproducción de los discursos. “Hay que convertirlo en programa, en acto, en trabajo, en darle una expresión política”, afirmó. En ese contexto, sostuvo que el mensaje de León XIV contiene elementos para elaborar propuestas y llevarlas al terreno de la acción.

El gobernador destacó especialmente el lugar que tuvieron los jóvenes y las personas con discapacidad durante las actividades del pontífice. En su lectura, la visita permitió escuchar a sectores cuyas dificultades habían quedado relegadas de la conversación pública y volvió a poner en primer plano problemas sociales concretos. “El Papa estuvo conectado con los problemas de la gente”, sostuvo.

La propuesta de darle continuidad política a ese mensaje se inscribe en su posicionamiento frente a Javier Milei. Kicillof vinculó las intervenciones del pontífice sobre empleo, discapacidad y protección social con la necesidad de construir una alternativa a las políticas nacionales.

Axel Kicillof junto al Papa León XIV.

Corrientes, la próxima escala del armado nacional

Mientras Kicillof plantea cómo dar continuidad al mensaje papal, el MDF avanza con una agenda propia. Para este jueves está anunciada la inauguración de su sede provincial en la capital correntina, con un acto en Plaza Torrent, en la esquina de Bolívar y San Lorenzo.

La actividad estará encabezada por Daniel Gollan, exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en representación del gobernador. La convocatoria local es impulsada por Aníbal Godoy, referente provincial del espacio, y prevé la participación de dirigentes políticos, sindicales y representantes de distintas provincias.

La agenda continuará el viernes 13, a las 10, en el Sindicato de Luz y Fuerza, con el lanzamiento del MDF Salud NEA. El encuentro reunirá a profesionales, trabajadores y especialistas para debatir las dificultades del sistema sanitario del Nordeste y elaborar propuestas para fortalecer los efectores públicos.

El despliegue correntino forma parte de una construcción que ya registra movimientos en otras provincias. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el MDF combina la apertura de sedes con equipos técnicos y referentes locales: en San Juan organiza espacios departamentales y proyecta una visita del mandatario, mientras que en Chubut desarrolla actividades sectoriales vinculadas con la educación.

La expansión también se cruza con las disputas de los peronismos provinciales. En San Juan, el avance del espacio bonaerense se incorpora a un escenario atravesado por los intereses de los sectores de José Luis Gioja y Sergio Uñac, y por las diferencias entre Kicillof y el kirchnerismo sobre la construcción nacional.

Argentinas y argentinos, hay otro camino para volver a ser felices. 🇦🇷❤️ https://t.co/WpDEnTvlAG — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) October 30, 2026

La coincidencia en Luján y los acuerdos pendientes con Máximo Kirchner

La presencia de las distintas vertientes del PJ en la misa tuvo como antecedente una negociación partidaria concreta. El 3 de noviembre, Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron en la Gobernación para preparar el encuentro del Consejo Provincial y coordinar la convocatoria al Congreso del partido. Allí ratificaron el acuerdo para que el líder de La Cámpora presida ese órgano.

Al día siguiente, el Consejo del PJ definió que el Congreso partidario se reunirá el sábado 21 de noviembre, bajo modalidad mixta y con sede en La Plata. En esa instancia está prevista la ratificación de Kirchner al frente del organismo.

El entendimiento permitió avanzar sobre el funcionamiento institucional del partido. Sin embargo, las negociaciones no resolvieron la competencia por la conducción política de cara a 2027 ni el lugar que ocupará cada sector en la definición de las listas. Kicillof sostiene la defensa de las PASO como herramienta para ordenar candidaturas, mientras el kirchnerismo busca conservar su influencia en el armado electoral.

Las negociaciones del peronismo bonaerense incluyen, además, el reparto de espacios de poder, las reelecciones municipales y el calendario electoral. Son discusiones que atraviesan tanto la relación con La Cámpora como los vínculos con los intendentes y el Frente Renovador.

Máximo Kirchner y Sergio Massa coincidieron en la misa de León XIV en Luján, junto con otros referentes del peronismo bonaerense.

El MDF crece mientras se discuten las reglas para 2027

Los intendentes mantienen un lugar central en la organización del espacio del gobernador. En una de las reuniones recientes, Kicillof los definió como “la columna vertebral de este movimiento”, en un contexto en el que las gestiones locales buscan sostener su protagonismo y resolver las condiciones en las que podrán competir el próximo año. La discusión por las reelecciones sigue vinculada con esa construcción.

Después de la visita papal, la agenda inmediata del kicillofismo tiene dos escalas: Corrientes, con la apertura de una sede y el encuentro sanitario regional, y el Congreso del PJ bonaerense del 21 de noviembre. La primera apunta a extender la organización del MDF; la segunda pondrá en práctica los acuerdos alcanzados con el kirchnerismo dentro del partido, mientras continúa abierta la discusión electoral de 2027.