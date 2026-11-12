La inflación volvió a subir en octubre y superó las expectativas del mercado

La inflación de octubre fue del 2,2% y volvió a acelerarse respecto de septiembre, cuando había registrado un incremento del 1,9%. El dato difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) superó las expectativas del mercado y llevó el aumento acumulado de precios al 26,3% en los primeros diez meses de 2026.

En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 33,1%, una cifra que refleja la persistencia de los aumentos sobre el presupuesto de los hogares.

El resultado también quedó por encima de las proyecciones de las consultoras privadas, que habían estimado una variación mensual de entre el 1,8% y el 2,1%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había previsto un incremento del 1,8%, cuatro décimas menos que el registro oficial.

La aceleración se produjo en un escenario de aumentos en servicios regulados, tarifas y alimentos, componentes que continúan influyendo sobre los gastos cotidianos.

La inflación volvió a subir: qué pasó con los precios en octubre

El índice nacional registró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre. El dato marcó un cambio frente al comportamiento de los meses anteriores, cuando los aumentos se habían mantenido dentro de una franja relativamente estrecha.

En agosto, la inflación había descendido al 1,7%, mientras que en septiembre volvió a subir al 1,9%. El 2,2% de octubre confirmó un nuevo incremento en el ritmo mensual de los precios.

Entre los rubros que más aumentaron se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, una división especialmente vinculada con los gastos fijos de las familias.

Los ajustes en las tarifas de los servicios públicos y el comportamiento de los alimentos estuvieron entre los factores relevantes del mes. Recreación y cultura también figuró entre las divisiones con mayores incrementos.

La evolución de estos componentes resulta especialmente significativa porque incluye consumos habituales y obligaciones mensuales que los hogares deben afrontar independientemente de otras decisiones de gasto.

El dato del INDEC superó lo que esperaba el mercado

La inflación de octubre volvió a ubicarse por encima de las estimaciones que habían elaborado las principales consultoras económicas.

El REM del Banco Central esperaba una variación del 1,8%, mientras que otros relevamientos privados anticipaban incrementos cercanos al 2%.

Equilibra y Libertad y Progreso habían proyectado una inflación del 1,8%. EconViews estimaba un 1,9%, mientras que Eco Go ubicaba su previsión en el 2,1%.

El resultado oficial del 2,2% superó incluso las estimaciones más elevadas de ese conjunto de relevamientos.

La diferencia entre las proyecciones y el dato publicado vuelve a colocar bajo observación la evolución de los precios durante el último trimestre del año.

Alimentos, combustibles y tarifas presionan sobre el cierre de 2026

El comportamiento de la inflación también abre interrogantes sobre noviembre y diciembre, meses en los que las consultoras anticipan nuevas presiones sobre productos de consumo masivo y servicios.

Como informó GrupoLaProvincia.com en una cobertura reciente, los primeros relevamientos de noviembre mostraron resultados dispares en alimentos y bebidas, con descuentos puntuales en algunos productos y aumentos persistentes en otros.

La consultora LCG registró una baja semanal del 0,2% en alimentos, influida por promociones comerciales, mientras que Analytica detectó un incremento del 0,5% durante el mismo período.

Las diferencias entre ambas mediciones reflejan un escenario en el que las ofertas pueden moderar temporalmente algunos precios, pero no necesariamente anticipan una desaceleración sostenida.

También aparecen como factores de presión los combustibles, las carnes y los ajustes tarifarios previstos para el tramo final del año.

Qué esperan las consultoras para noviembre y diciembre

Antes de conocerse el IPC de octubre, el último REM del Banco Central había proyectado una inflación del 1,7% para noviembre y del 1,8% para diciembre.

Para el conjunto de 2026, la mediana de las estimaciones se ubicaba en el 30,4%, aunque algunas consultoras manejaban escenarios más elevados.

Fundación Capital, por ejemplo, había previsto un cierre anual cercano al 31%, mientras advertía sobre la persistencia de factores que dificultan una reducción más rápida de la inflación.

El nuevo dato oficial se convierte así en una referencia para revisar las expectativas sobre los próximos meses.

Con una inflación acumulada del 26,3% hasta octubre, los aumentos de noviembre y diciembre definirán el resultado final de 2026.

Mientras tanto, la evolución del IPC seguirá siendo determinante para las negociaciones salariales, la actualización de contratos y el poder de compra de las familias, que continúan enfrentando incrementos en bienes y servicios esenciales.