Milei apura las PASO y las extraordinarias, pero faltan votos

El gobierno de Javier Milei prepara un llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO. Martín Menem confirmó que el oficialismo trabaja en una convocatoria para diciembre, mientras la Casa Rosada intenta conseguir los votos necesarios para aprobar sus proyectos prioritarios antes del próximo año electoral.

Aunque todavía no existe una fecha oficial ni se conoce el temario definitivo, en el Ejecutivo analizan iniciar las extraordinarias a comienzos de diciembre y finalizar antes de las fiestas. El viernes 18 aparece como una posibilidad para cerrar ese período, aunque la decisión dependerá del decreto que firme el Presidente.

La convocatoria permitiría extender el tratamiento de iniciativas que no consigan completar su recorrido legislativo antes del 30 de noviembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias.

Suspensión de las PASO: el Gobierno acelera, pero necesita acuerdos

La reforma electoral concentra buena parte de las negociaciones. El oficialismo consiguió convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para el martes 17 de noviembre, a las 15, en el Salón Illia.

La reunión tendrá como único tema el proyecto de Reforma Electoral Integral enviado por el Poder Ejecutivo, que contempla cambios en el sistema de primarias, la incorporación de Ficha Limpia y modificaciones al régimen de partidos políticos.

Martín Menem anticipó que el Gobierno espera conseguir la media sanción del Senado dentro de los próximos quince días. Sin embargo, el cronograma todavía depende de los acuerdos parlamentarios.

La reforma necesita 37 votos afirmativos en el Senado y 129 en Diputados, por tratarse de modificaciones al régimen electoral y de partidos políticos. La Libertad Avanza no cuenta por sí sola con esas mayorías.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza conversaciones con gobernadores y legisladores aliados para sumar respaldos. Desde la Casa Rosada aseguran que existen entendimientos avanzados, aunque dentro del propio oficialismo persisten dudas sobre la cantidad de senadores dispuestos a acompañar la iniciativa.

Parte de la negociación también involucra las elecciones de 2027. Algunos mandatarios provinciales reclaman garantías sobre la competencia electoral y la integración de listas antes de comprometer sus votos.

La estrategia del Ejecutivo consiste en avanzar primero con las leyes prioritarias y dejar para una instancia posterior la definición de los acuerdos electorales.

Presupuesto 2027: otra negociación decisiva para el oficialismo

El Presupuesto 2027 es la segunda iniciativa que el Gobierno pretende incorporar a las sesiones extraordinarias.

La Casa Rosada busca aprobar la planificación de ingresos y gastos para el próximo año, pero todavía enfrenta diferencias con los bloques dialoguistas por las partidas destinadas a distintas áreas y los recursos reclamados por las provincias.

Como informó GrupoLaProvincia.com en una cobertura reciente, el debate presupuestario acumula cuestionamientos de aliados del oficialismo, que reclaman modificaciones antes de acompañar el proyecto.

El Ejecutivo sostiene como prioridad mantener el equilibrio fiscal, mientras gobernadores y legisladores buscan incorporar cambios vinculados con universidades, discapacidad, transporte y financiamiento provincial.

Las negociaciones deberán resolverse en un calendario ajustado. Si el proyecto no completa su tratamiento durante noviembre, las extraordinarias ofrecerían una nueva oportunidad para avanzar con su aprobación.

Las otras leyes que Milei podría llevar a extraordinarias

Además del Presupuesto y la reforma electoral, el oficialismo analiza incorporar otras iniciativas que permanecen pendientes en el Congreso.

Entre ellas aparece el Súper RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados durante junio, pero encuentra resistencias en el Senado. Los aliados reclaman modificaciones para garantizar una mayor participación de proveedores locales en las inversiones.

También está en discusión la Ley Hojarasca, aprobada por Diputados en mayo y todavía sin acuerdo político suficiente en la Cámara alta.

Otro proyecto pendiente es la modificación de la Ley de Biocombustibles. La iniciativa enfrenta pedidos de cambios de distintos bloques, que buscan preservar las condiciones de funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas regionales.

A esa agenda se suman el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes y la creación de un Mercado de Carbono, que comenzaron su recorrido en las comisiones de Diputados después de obtener aprobación en el Senado.

La reforma de la Ley de Salud Mental también espera tratamiento en la Cámara baja, luego de haber sido aprobada por el Senado el 29 de octubre.

Por ahora, ninguno de estos proyectos adicionales tiene asegurada su incorporación al temario de extraordinarias. En el oficialismo tampoco descartan una segunda convocatoria durante enero o febrero.

Las diferencias en el Senado y los plazos que enfrenta Milei

El avance de la reforma electoral también está atravesado por diferencias dentro de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, mantiene reservas sobre la conveniencia de suspender las primarias. Esa posición agrega una dificultad a las gestiones impulsadas desde la mesa política de la Casa Rosada.

Mientras tanto, el oficialismo analiza conseguir dictamen sobre la reforma electoral durante la próxima semana y avanzar con una votación en el recinto antes del cierre de noviembre.

El calendario también contempla la presentación de Diego Santilli ante el Senado el miércoles 25 de noviembre, cuando deberá brindar su informe de gestión.

En paralelo, la Cámara alta podría tratar proyectos relacionados con discapacidad, propiedad privada y cooperación internacional en materia de patentes.

La suspensión de las PASO todavía no está aprobada y las sesiones extraordinarias aún no fueron convocadas formalmente. Las próximas semanas definirán qué iniciativas consigue impulsar el Gobierno durante el período ordinario y cuáles quedarán sujetas a la negociación parlamentaria de diciembre.